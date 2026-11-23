Sau đám cưới đầu năm 2024, cô quyết định tạm ngừng hoạt động diễn xuất hơn một năm để ổn định cuộc sống hôn nhân.

Trước khi bén duyên với phim truyền hình, Ngọc Huyền từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Nữ diễn viên theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Năm 2021, Ngọc Huyền lần đầu thử sức với phim truyền hình khi được giao vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu lần đầu cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Vân Vân là cô em út có tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu hội họa và thường xuyên mang đến những tình huống hài hước cho bộ phim.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Ngọc Huyền vẫn tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình trẻ trung cùng lối thể hiện tự nhiên. Sau Thương ngày nắng về, cô tiếp tục góp mặt trong Món quà của cha với vai Thảo. Những vai diễn này giúp nữ diễn viên dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt.

Ngọc Huyền được khán giả biết đến qua vai Vân Vân trong bộ phim Thương ngày nắng về. Ảnh: FBNV

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Ngọc Huyền vẫn tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình trẻ trung cùng lối thể hiện tự nhiên. Ảnh: FBNV

Khi sự nghiệp đang có những tín hiệu khởi sắc, Ngọc Huyền khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai chuyện tình cảm và thông báo kết hôn. Tháng 1/2024, cô tổ chức đám cưới với Duy Minh, sinh năm 2000, kém nữ diễn viên một tuổi.

Chuyện tình của cả hai cũng có khởi đầu khá đặc biệt. Ngọc Huyền từng tiết lộ cô và ông xã quen nhau qua mạng xã hội. Ban đầu, nữ diễn viên không tin vào tình yêu qua hình thức này, nhưng sau những lần trò chuyện, cả hai quyết định gặp mặt khi Duy Minh trở về Việt Nam. Theo chia sẻ của cô, họ yêu nhau khoảng 4 tháng trước khi tiến tới hôn nhân.

Đáng chú ý, Duy Minh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là nghệ sĩ piano Phạm Quỳnh Trang, em gái của NSƯT Chí Trung và con gái của cố nhạc sĩ, NSND Quý Dương. Điều đó đồng nghĩa sau khi kết hôn, Ngọc Huyền trở thành cháu dâu của nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua chương trình Gặp nhau cuối năm.

Khi sự nghiệp diễn xuất đang có những bước tiến đáng chú ý, nữ diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn ở tuổi 24 với Duy Minh - người kém cô một tuổi, có quan hệ họ hàng với NSƯT Chí Trung. Ảnh: FBNV

Tháng 1/2024, cô tổ chức đám cưới với Duy Minh, sinh năm 2000, kém nữ diễn viên một tuổi. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới đầu năm 2024, Ngọc Huyền quyết định tạm ngừng hoạt động diễn xuất hơn một năm để ổn định cuộc sống hôn nhân. Đến tháng 6/2025, cô trở lại màn ảnh với vai Xuân trong bộ phim Dịu dàng màu nắng. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau quãng thời gian vắng bóng.

Ngọc Huyền từng cho biết chồng luôn tôn trọng và ủng hộ công việc của cô. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Duy Minh vẫn hiểu đặc thù nghề nghiệp của vợ, thậm chí cùng cô đọc kịch bản và xem những phân cảnh trong phim.

Sau đám cưới đầu năm 2024, Ngọc Huyền quyết định tạm ngừng hoạt động diễn xuất hơn một năm để ổn định cuộc sống hôn nhân. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, cả hai cũng đặt ra nguyên tắc riêng khi xảy ra bất đồng. Theo Ngọc Huyền, cả hai thường dành khoảng 15-20 phút để bình tĩnh trước khi trò chuyện và không để việc cãi vã kéo dài quá một ngày.

Ở tuổi 27, Ngọc Huyền đang từng bước cân bằng giữa cuộc sống gia đình và con đường nghệ thuật. Từ vai diễn đầu tay trên sóng VTV đến cuộc hôn nhân với chồng kém tuổi, nữ diễn viên vẫn lựa chọn tiếp tục làm nghề và xây dựng vị trí bằng những dự án của riêng mình.

Cô từng chia sẻ không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào chồng mà vẫn mong muốn duy trì công việc, sự nghiệp và nền tảng kinh tế riêng. Ảnh: FBNV