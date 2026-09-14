Mỹ nhân VTV làm mẹ đơn thân: Chưa ai biết mặt chồng, nhiều người tán tỉnh vẫn không ưng

Đầu tháng 3/2024, nữ diễn viên xác nhận đã ly hôn với doanh nhân hơn 10 tuổi,

Thanh Hương là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Bắc. Nữ diễn viên sinh năm 1988, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Quỳnh búp bê, Sống chung với mẹ chồng, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Trong đó, vai Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao từng giúp tên tuổi Thanh Hương được chú ý mạnh mẽ và mang về cho cô nhiều đề cử, giải thưởng về diễn xuất.

Thanh Hương là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Bắc. Ảnh: FBNV

Trái với hình ảnh cởi mở trên màn ảnh, Thanh Hương lại khá kín tiếng về đời tư. Cô từng chia sẻ quen chồng từ năm 17 tuổi và kết hôn khi mới 21 tuổi. Theo những thông tin nữ diễn viên từng tiết lộ, chồng cũ là một doanh nhân, hơn cô 10 tuổi.

Điều đáng chú ý là trong suốt nhiều năm chung sống, Thanh Hương gần như không công khai hình ảnh hay danh tính của ông xã. Cô từng lựa chọn giữ đời sống hôn nhân phía sau cánh cửa riêng tư, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện về gia đình và các con. Vì vậy, với nhiều khán giả, diện mạo của người đàn ông từng đồng hành cùng nữ diễn viên trong hơn một thập kỷ vẫn là một dấu hỏi.

Từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ và hai con gái, diễn viên Thanh Hương gần như không để chồng xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FBNV

Cuộc hôn nhân của Thanh Hương và chồng cũ sau đó đi đến hồi kết. Đầu tháng 3/2024, nữ diễn viên xác nhận đã ly hôn. Tuy nhiên, cô cho biết cuộc hôn nhân thực tế đã kết thúc từ trước đó. Sau khi đường ai nấy đi, Thanh Hương đưa hai con gái về sống cùng mình và bố mẹ đẻ. Chồng cũ vẫn giữ trách nhiệm với các con, thường đón hai bé đi chơi vào dịp cuối tuần.

Nói về nguyên nhân đổ vỡ, Thanh Hương từng khẳng định không có người thứ ba. Cô cho biết cả hai đã trải qua nhiều năm hạnh phúc nhưng đến một thời điểm, họ không còn nghĩ về nhau, không còn hỏi han hay quan tâm như trước. Nữ diễn viên là người đưa ra quyết định dừng lại và mong chồng cũ sau này có thể tìm được một người phụ nữ phù hợp để đồng hành.

Đầu tháng 3/2024, nữ diễn viên xác nhận đã ly hôn với doanh nhân hơn 10 tuổi. Ảnh: FBNV

Sau ly hôn, Thanh Hương không lựa chọn thu mình. Cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật, chăm sóc hai con gái và dành thời gian cho bản thân. Chuyện tình cảm của Thanh Hương sau đổ vỡ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Chỉ ít ngày sau khi công khai chuyện ly hôn vào năm 2024, nữ diễn viên từng tiết lộ có nhiều người nhắn tin làm quen, trong đó có cả những chàng trai kém tuổi. Thậm chí, có người đã dành tình cảm cho cô trong thời gian dài.

Tuy nhiên, được nhiều người để ý không có nghĩa Thanh Hương vội vàng bước vào một mối quan hệ mới. Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông năm 2025, nữ diễn viên thẳng thắn nói rằng xung quanh mình có nhiều "ong bướm" nhưng bản thân vẫn chưa ưng. Cô cũng tự nhận có thể mình khá khó tính khi lựa chọn người đồng hành.

Thanh Hương từng nói về thông tin đang yêu "phi công trẻ" vào tháng 3/2024: "Tôi cũng không hiểu tin đồn tôi có bạn trai trẻ ở đâu ra nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi đang độc thân, không ở trong một mối quan hệ tình cảm nào cả. Bản thân tôi luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm, cuộc sống mới. Tôi cũng không đặt ra quá nhiều tiêu chí để tìm bạn trai đâu. Với tôi, tuổi tác của đối phương không quan trọng, miễn là người đó đủ trưởng thành, đủ bao dung và thấu hiểu để có thể đồng hành cùng tôi, thế là đủ".

Sau khi trở thành mẹ đơn thân, cô thừa nhận có nhiều người theo đuổi nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người khiến mình muốn gắn bó. Ảnh: FBNV

Quan điểm của Thanh Hương về tình yêu sau ly hôn cũng khá rõ ràng. Cô không đóng cửa trái tim, nhưng không muốn tìm một người mới chỉ để lấp khoảng trống. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng bản thân vẫn có thể yêu đương và sống hết mình với cảm xúc, chỉ là sau những trải nghiệm đã qua, cô thận trọng hơn trong việc lựa chọn người đồng hành.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hương dành phần lớn sự quan tâm cho công việc và hai con gái. Nữ diễn viên tập trung diễn xuất, kinh doanh và kiếm tiền để lo cho gia đình. Cô cũng không đặt nặng chuyện phải nhanh chóng bước vào một cuộc hôn nhân mới.