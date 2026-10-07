Mỹ nhân Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nàng thơ của Đen Vâu, cất giọng 1 lần thu 186 triệu views

Mỹ nhân vừa được đề cử đẹp nhất thế giới này là một nàng thơ đặc biệt của Đen Vâu.

Mới đây, Phương Anh Đào trở thành gương mặt Việt tiếp theo được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026. Việc xuất hiện trong danh sách đề cử quốc tế trở thành một cột mốc đáng chú ý, cho thấy nhan sắc của nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao bên cạnh hàng trăm gương mặt đến từ nhiều quốc gia. Trước khi ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều vai diễn, Phương Anh Đào cũng từng nhiều lần ghi dấu ấn với các vai diễn trong MV của nhạc Việt.

Phương Anh Đào được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới

Phương Anh Đào, tên thật là Đào Phương Anh Đào sinh năm 1992, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu được chú ý qua các vai diễn trên màn ảnh rộng. Cô gây dấu ấn với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Tro Tàn Rực Rỡ và đặc biệt là Mai - vai diễn giúp tên tuổi Phương Anh Đào phủ sóng rộng rãi với khán giả đại chúng. Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc cũng là một trong những điểm giúp Phương Anh Đào tạo dấu ấn.

Phương Anh Đào là một gươn mặt nổi bật của làng giải trí Việt

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp nữ tính, sắc sảo nhưng vẫn có nét dịu dàng, phù hợp với nhiều dạng vai trên màn ảnh. Vẻ ngoài của cô từng nhiều lần được khán giả và truyền thông chú ý, đặc biệt sau thành công của Mai. Năm 2024, Phương Anh Đào còn được đề cử tại hạng mục “Mỹ nhân của năm”, thêm một dấu mốc cho thấy sức hút về ngoại hình của nữ diễn viên.

Một trong những MV đặc biệt mà Phương Anh Đào từng tham gia chính là Lối Nhỏ của Đen Vâu. Trong sản phẩm phát hành năm 2019, nữ diễn viên hóa thân thành Irene Adler - nhân vật nữ nổi tiếng trong loạt truyện Sherlock Holmes. Trong MV, Phương Anh Đào xuất hiện với hình ảnh một cô gái xinh đẹp, quý phái, mang phong cách cổ điển, đối lập với Đen Vâu trong tạo hình chàng thám tử diện vest lịch lãm. Cả hai có những màn đối thoại và “đấu trí” bên bàn cờ trong không gian mang màu sắc cổ điển.

Phương Anh Đào vào vai nữ chính và cũng đảm nhận phần hát trong bài Lối Nhỏ của Đen Vâu

Điểm đặc biệt là Phương Anh Đào không chỉ diễn xuất mà còn trực tiếp góp giọng trong ca khúc. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên thử sức với vai trò hát, đảm nhận phần hát ở điệp khúc. Nếu phần rap của Đen Vâu mang màu sắc đời thường, tự sự thì giọng hát của Phương Anh Đào lại tạo khoảng lặng mềm mại hơn cho ca khúc, với cách thể hiện nhẹ nhàng, sâu lắng và có phần man mác buồn.

Phương Anh Đào trong MV Lối Nhỏ

Trước Lối Nhỏ, Phương Anh Đào đã xuất hiện trong Bài Này Chill Phết của Đen Vâu và MIN, phát hành năm 2019. Trong MV, nữ diễn viên vào vai một cô gái trẻ cùng nhóm bạn rời thành phố, thực hiện chuyến đi đến những vùng đất mới và tận hưởng những khoảnh khắc tự do. Phương Anh Đào xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng, phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng, thư giãn mà ca khúc mang lại.

Phương Anh Đào cũng là nữ chính trong MV Bài Này Chill Phết của Đen Vâu

Đây cũng là một trong những lần đầu Phương Anh Đào góp mặt trong một MV ca nhạc. Cách xuất hiện tự nhiên, không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được dấu ấn giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt quen thuộc trong các sản phẩm của nam rapper.

Năm 2022, Phương Anh Đào tiếp tục xuất hiện trong Diễn Viên Tồi, đánh dấu lần thứ ba cô góp mặt trong một MV của Đen Vâu. Nếu hai sản phẩm trước mang đến những hình ảnh tương đối trẻ trung và lãng mạn, lần này nữ diễn viên xuất hiện trong một câu chuyện có phần gai góc và nhiều suy tư hơn, phù hợp với màu sắc tự sự đặc trưng trong âm nhạc của Đen.

MV Diễn Viên Tồi

Việc Phương Anh Đào tiếp tục được lựa chọn cho Diễn Viên Tồi khiến cô trở thành một trong những gương mặt nữ xuất hiện nổi bật nhất trong các MV của Đen Vâu. Ba lần đồng hành qua Bài Này Chill Phết, Lối Nhỏ và Diễn Viên Tồi cũng là lý do nữ diễn viên được khán giả gọi là một “nàng thơ” đặc biệt của nam rapper.

Ngoài những MV kể trên, Phương Anh Đào còn góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc khác của các nghệ sĩ Vpop

Ngoài những MV kể trên, Phương Anh Đào còn góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc khác của các nghệ sĩ Vpop, qua đó dần trở thành một gương mặt quen thuộc trên các video ca nhạc. Ngoài các MV đã phân tích, Phương Anh Đào còn từng xuất hiện trong Anh Muốn của The Men, Dù Chỉ Là của Dương Hoàng Yến và Yêu Một Người Vô Tâm của Bảo Anh.

Có thể thấy, bên cạnh dấu ấn với những bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, Phương Anh Đào còn có một chặng đường đáng chú ý với hàng loạt vai diễn trong các MV ca nhạc của Vpop

Có thể thấy, bên cạnh dấu ấn với những bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, Phương Anh Đào còn có một chặng đường đáng chú ý với hàng loạt vai diễn trong các MV ca nhạc của Vpop. Nữ diễn viên liên tục thử sức với nhiều hình tượng khác nhau, qua đó tạo nên một dấu ấn riêng trước ống kính. Đặc biệt, việc Phương Anh Đào từng ba lần góp mặt trong các sản phẩm của Đen Vâu, tạo nên một mối duyên đặc biệt giữa nữ diễn viên và âm nhạc của nam rapper.

Ảnh: FBNV