Mỹ nhân Việt tài năng chấp cả dàn sao Hoa ngữ: Sang Trung Quốc múa cột, lộn nhào thu hút, gia thế trâm anh không ai bằng

Trang Pháp đang là tâm điểm truyền thông trong nước và tại Trung Quốc sau sân khấu chào sân ấn tượng tại chương trình Đạp Gió. Sự xuất hiện của đại diện Việt Nam gây sốt với khán giả quốc tế nhờ loạt kỹ năng trình diễn và cả gia thế đáng ngưỡng mộ của cô.

Màn chào sân bùng nổ, thực lực áp đảo khiến dàn sao quốc tế phải dè chừng

Thông tin Trang Pháp chính thức tham gia Đạp Gió bản Trung ban đầu đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông nước bạn nhờ danh tiếng là quán quân phiên bản Việt. Không để công chúng thất vọng, ngay trong vòng solo đầu tiên, Trang Pháp tạo nên cơn sốt khi trình diễn Moonlight , một sáng tác của chính cô khi hoạt động cùng nhóm nhạc LUNAS.

Thay vì chọn giải pháp an toàn, nữ ca sĩ quyết định chơi tất tay để phô diễn toàn bộ thế mạnh trong chưa đầy 2 phút. Cô thể hiện trực tiếp 6 kỹ năng bao gồm đánh piano, hát bằng 4 ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, nhảy, rap và chốt hạ bằng màn múa cột lộn ngược đầy mạo hiểm. Việc vừa duy trì hơi ổn định, vừa thực hiện vũ đạo khó của Trang Pháp đã khiến khán giả trường quay vỡ òa và đồng loạt tán thưởng. Kết quả, đại diện Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc trước nhà vô địch Olympic Vương Mông với tỷ số sát sao 382 - 379 điểm.

Sân khấu chào sân này lập tức tạo ra hiệu ứng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Trang Pháp lọt Top 5 bình chọn Đạp Gió QUEEN vòng 1 trên livestream Mango TV, tiến thẳng vào nhóm Bạo Hot với hơn 219.000 lượt vote. Các từ khóa liên quan đến nữ ca sĩ thống trị bảng xếp hạng tìm kiếm, nổi bật là 3 từ khóa lọt Hot Search Weibo. Tiêu biểu là từ khóa “ múa cột lộn ngược hát nốt cao ” và dẫn đầu Hot Search Xiaohongshu với từ khóa “ sức mạnh của quán quân Việt Nam ". Netizen xứ tỷ dân đồng loạt gọi cô là Ace nhờ sự toàn năng. Thậm chí, nhiều blogger giải trí tại Trung Quốc đánh giá tiết mục đạt trình độ 90+ và xứng đáng xếp Top 1 vòng solo.

Tuy nhiên, số điểm 382 của Trang Pháp lại là đề tài tranh cãi xôn xao. Netizen Trung Quốc liên tục thắc mắc vì sao một sân khấu phô diễn nhiều kỹ năng khó lại nhận mức điểm dưới 400, dấy lên nghi vấn ban tổ chức cố tình ép điểm đại diện quốc tế. Trái lại, ở Việt Nam, dù nhận vô số lời khen, màn trình diễn cũng vấp phải ý kiến cho rằng Trang Pháp đang ôm đồm khi nhồi nhét quá nhiều chi tiết vào một tiết mục ngắn, khiến tổng thể bị lộn xộn.

Hiện tại, Trang Pháp đang chuẩn bị cho vòng công diễn 1 dự kiến lên sóng trong tuần này. Đảm nhận vai trò đội trưởng, cô sẽ cùng Duy Ni Na và Giang Ngữ Thần biểu diễn ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của Thái Y Lâm. Giai điệu nhạc dance mạnh mẽ này được đánh giá là vô cùng tương thích với phong cách và chất giọng của nữ ca sĩ.

Gia thế con nhà ngoại giao “không phải dạng vừa” khiến ai cũng ngưỡng mộ

Không chỉ gây chú ý bởi tài năng, gia thế của Trang Pháp cũng từng khiến netizen Việt ngưỡng mộ và nay tiếp tục trở thành đề tài bàn tán tại Trung Quốc. Dù luôn khiêm tốn nhận mình xuất thân từ gia đình cơ bản, nữ ca sĩ thực chất là con nhà nòi ngoại giao và giáo dục. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại nhiều quốc gia, đồng thời là thành viên phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố cô là Giáo sư Ngôn ngữ học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong khi mẹ cô từng giữ chức Trưởng văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ kiêm Bí thư hạng nhất của Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp.

Trang Pháp bắt đầu nổi tiếng qua vai Thảo trong sitcom Nhật Ký Vàng Anh. Giữa lúc tên tuổi đang lên, cô sang Pháp du học ngành Kinh tế - Quản lý theo định hướng gia đình. Môi trường quốc tế giúp cô rèn luyện nền tảng học vấn vững chắc và thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp lẫn tiếng Tây Ban Nha. Dẫu vậy, ngọn lửa đam mê nghệ thuật vẫn thôi thúc cô quay về con đường âm nhạc.

Trở lại Việt Nam, Trang Pháp phải thuyết phục gia đình để theo đuổi ca hát chuyên nghiệp. Cô ra mắt các dự án mang đậm dấu ấn cá nhân như Runaway, Chocolate , sau đó được ưu ái gọi là "Nữ hoàng nhạc phim" khi đứng sau các ca khúc chủ đề cho Scandal Bí mật thảm đỏ, Long Ruồi, Gái già lắm chiêu, Âm mưu giày gót nhọn . Trang Pháp cũng mát tay chắp bút tạo hit cho nhiều ca sĩ như Đừng yêu, I'm Gonna Break, Em Hơi Mệt Với Bạn Thân Anh , …

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2023 khi cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bằng nỗ lực không ngừng, Trang Pháp phô diễn xuất sắc các kỹ năng hát, nhảy, rap và tư duy dàn dựng qua loạt sân khấu Chị Ngã Em Nâng, Hoa Nở Không Màu, Mưa Phi Trường Ước Gì, Diễm Xưa Đại Minh Tinh. Sự toàn năng đã giúp cô giành ngôi Quán quân một cách thuyết phục.

Tiếp nối đà thăng tiến, đầu năm 2024, cô ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Ca khúc debut Moonlight lập tức vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam chỉ sau 17 giờ. Cuối năm, cô trình làng album phòng thu Infinity8 kỷ niệm 10 năm ca hát. Hiện tại, với sức hút vang dội từ Đạp Gió bản Trung, tên tuổi Trang Pháp hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên thị trường âm nhạc.