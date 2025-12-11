Mỹ nhân Việt ở biệt thự 100 tỷ, được chồng chiều, sống như công chúa đời thực

Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng nhất Hà thành. Cô ghi dấu với vẻ đẹp trong trẻo, dễ thương và được đông đảo khán giả biết đến sau khi lọt Top 12 Miss Teen 2008. Thời điểm đó, người đẹp hoạt động năng nổ trong lĩnh vực nghệ thuật với nhiều vai trò: ca hát, diễn xuất và làm mẫu ảnh.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Huyền Baby bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng thiếu gia Quang Huy vào năm 2013, khi cô tròn 24 tuổi. Sau khi kết hôn, cô chọn rời xa ánh đèn sân khấu để toàn tâm chăm lo gia đình và phát triển công việc kinh doanh riêng. Mãi đến năm 2023, Huyền Baby mới quay lại hoạt động nghệ thuật sau 10 năm kết hôn cùng chồng đại gia. Hiện tại, vợ chồng Huyền Baby có hai con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù tạm dừng hay quay lại showbiz, tên tuổi của Huyền Baby vẫn luôn được chú ý. Nhiều người ví mỹ nhân 1989 chẳng khác gì một "phú bà" đích thực khi có cuộc sống sang chảnh, sở hữu nhà sang, xế xịn, đồ hiệu và loạt tài sản giá trị. Nổi bật nhất trong khối tài sản của vợ chồng Huyện Baby phải kể đến căn siêu biệt thự trị giá 100 tỷ tọa lạc ở TP.HCM.

Siêu biệt thự nơi gia đình Huyền Baby đang sinh sống nằm tại quận 7, TP.HCM, có diện tích lên tới 400m². Đây là một trong những món quà đắt đỏ mà ông xã dành tặng cho cô, tọa lạc trong khu đô thị cao cấp bậc nhất thành phố. Căn biệt thự gây choáng ngợp khi sở hữu tới 3 mặt tiền, mỗi mặt đều được thiết kế khoảng sân vườn rộng rãi, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Toàn bộ không gian mang phong cách tân cổ điển sang trọng với tông trắng chủ đạo, vừa tinh tế vừa đậm chất quý tộc.

Biệt thự 100 tỷ của vợ chồng Huyền Baby

Huyền Baby thường xuyên check-in trong khu vực sân nhà

Cây hoa trải dài từ mặt trước ra mặt sau của ngôi nhà

Diện tích nhà rộng lớn, thiết kế hiện đại, gần gũi thiên nhiên

Góc sân vườn là điểm check-in yêu thích của Huyền Baby

Không gian bên trong

Vốn có kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng và khách sạn, vậy nên từng chi tiết trong thiết kế lẫn lựa chọn nội thất đều được vợ chồng Huyền Baby lựa chọn một cách tinh tế và chỉn chu, tạo nên một nơi ở sang trọng đúng chuẩn mơ ước. Phòng khách lung linh với sắc trắng chủ đạo, nội thất xa hoa, đường nét mềm mại mang đậm hơi thở tân cổ điển. Mỗi căn phòng trong nhà đều toát lên sự đẳng cấp riêng, bước vào đến đâu cũng cảm nhận được không khí sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Đặc biệt, Huyền Baby vô cùng tự hào về phòng thay đồ của mình - một không gian rộng lớn, được đầu tư kỹ lưỡng, lộng lẫy chẳng khác gì một showroom hàng hiệu.

Phòng khách trong biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby

Nội thất xa hoa, được bài trí tinh tế

Không gian bếp và khu vực ăn uống thoáng đãng, tiện nghi

Cầu thang cạnh bếp có thiết kế tuyệt đẹp, lý tưởng để Huyền Baby check-in

Không gian nhà tắm hiện đại như khách sạn 5 sao

Phòng thay đồ của Huyền Baby đẹp như showroom

Người đẹp sở hữu hàng trăm đôi giày, túi xách và quần áo hàng hiệu

Huyền Baby lộng lẫy như công chúa trong cơ ngơi 100 tỷ.

