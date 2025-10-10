Mỹ nhân Việt nóng bỏng được chồng đại gia tặng bất động sản 100 tỷ

Đáp án đúng: C. Huyền Baby

Giải thích: Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội. Cô từng ghi dấu ấn khi lọt Top 8 cuộc thi Miss Teen 2008 và hoạt động trong nhóm nhạc B.Sily bên cạnh Emily và Hạnh Sino trước khi nhóm tan rã. Trong giai đoạn này, cô cũng làm mẫu ảnh, đóng phim tuổi teen và xuất hiện trong các dự án nhỏ của làng giải trí. Năm 2024, Huyền Baby tái xuất showbiz khi tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2.

Trước đó, sau khi kết hôn vào năm 2013 với doanh nhân Quang Huy, Huyền Baby hầu như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và kinh doanh cá nhân. Ông xã của cô rất chiều vợ. Anh từng tặng Huyền Baby món quà Valentine là một căn biệt thự trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Đây cũng là nơi gia đình cặp đôi hiện đang sinh sống.

Cuộc sống của Huyền Baby như một "phú bà" trong showbiz. Cô sở hữu biệt thự xa hoa, xe hơi, đồ hiệu, được chồng chăm lo từ những điều nhỏ nhặt và vẫn giữ được vóc dáng, nhan sắc trẻ trung bất chấp đã là "mẹ hai con". Dù vậy, người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ rằng, cô không muốn được xem là "phụ nữ chỉ biết hưởng thụ", mà luôn cố gắng giữ sự chủ động trong công việc và cuộc sống riêng.