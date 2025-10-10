HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mỹ nhân Việt nóng bỏng được chồng đại gia tặng bất động sản 100 tỷ

Lâm Anh |

Không chỉ xinh đẹp, mỹ nhân này còn được chồng đại gia cưng chiều, tặng nhiều món quà có giá trị "khủng". Cô ấy là ai?

Câu hỏi 1/3

Theo bạn, ngôi nhà nào trị giá 100 tỷ, là món quà chồng đại gia tặng mỹ nhân này nhân dịp Valentine?

Mỹ nhân Việt nóng bỏng được chồng đại gia tặng bất động sản 100 tỷ- Ảnh 1.
Mỹ nhân Việt nóng bỏng được chồng đại gia tặng bất động sản 100 tỷ- Ảnh 2.
Mỹ nhân Việt nóng bỏng được chồng đại gia tặng bất động sản 100 tỷ- Ảnh 3.
Mỹ nhân Việt nóng bỏng được chồng đại gia tặng bất động sản 100 tỷ- Ảnh 4.

Câu hỏi 2/3

Gameshow mỹ nhân này tham gia, được phát sóng vào năm 2024 và nhận được nhiều sự quan tâm nhất là...

Câu hỏi 3/3

Mỹ nhân này là ai?


