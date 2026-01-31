Mỹ nhân Việt nhiều lần gây sốt Trung Quốc: Cứ ra nhạc là có hit, là nghệ sĩ nữ nhiều MV trăm triệu view nhất showbiz

Trong làng nhạc Vpop, Min là một trường hợp đặc biệt và hiếm có. Không ồn ào với những chiêu trò, không phủ sóng dày đặc trên các chương trình truyền hình thực tế hay gameshow giải trí, nữ ca sĩ sinh năm 1988 vẫn giữ vững vị thế của một ngôi sao nhờ vào âm nhạc của mình với khả năng “tạo hit’ vô cùng đáng nể. Cô là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam sở hữu chuỗi thành công liên tiếp về mặt trên thị trường âm nhạc Việt Nam, nắm giữ kỷ lục về số lượng MV đạt trên 100 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời nhiều lần tạo nên những cơn sốt viral mạnh mẽ tại thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Min là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam sở hữu chuỗi thành công liên tiếp về mặt trên thị trường âm nhạc Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Vào tháng 10 năm 2025, cái tên Min một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi ca khúc Vì Yêu Cứ Đâm Đầu bất ngờ "lội ngược dòng" và trở thành một trào lưu lớn trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc). Dù đã ra mắt được 5 năm, nhưng bản hit này lại được "hồi sinh" nhờ một phiên bản speed up remix sôi động. Tại Trung Quốc, ca khúc được tìm kiếm với tên tiếng Anh là Headlong Into Love và nhanh chóng được giới trẻ nước này sử dụng làm nhạc nền cho hàng loạt video nhảy cover, biến hình. Sự cộng hưởng từ giai điệu hiện đại của bản phối mới cùng chất giọng đặc trưng của Min đã giúp các video này thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Vào tháng 10 năm 2025, cái tên Min một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi ca khúc Vì Yêu Cứ Đâm Đầu bất ngờ "lội ngược dòng" (Ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng âm nhạc, netizen xứ Trung còn dành nhiều lời khen ngợi cho chất lượng nhạc Việt. Dưới các video Min trình diễn trên sân khấu được lồng ghép bản remix đang viral, nhiều khán giả Trung Quốc đã để lại bình luận tích cực như: " Nhiều bài của Việt Nam rất hay và một số bài phổ biến ở Trung Quốc ", " Nhạc điện tử của Việt Nam độc đáo, tươi mới, dễ nghe. Có bài tên Cà phê cũng rất hay ". Hiệu ứng viral từ Douyin đã khiến nhiều khán giả quốc tế tò mò quay ngược lại tìm kiếm MV gốc trên YouTube, giúp sản phẩm này tăng view đáng kể sau nhiều năm phát hành. Thực tế, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu là một sáng tác của Hoàng Tôn, mang màu sắc Rn'B kết hợp khéo léo với chất liệu âm nhạc Á Đông. Sự bổ trợ uyển chuyển giữa giọng hát của Min, JustaTee cùng phần rap ấn tượng của Đen Vâu đã giúp MV này đứng đầu top trending YouTube ngay thời điểm ra mắt.

Thành công quốc tế của Min không phải là sự ăn may nhất thời mà là kết quả của một quá trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ và chuyên nghiệp. Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng, xuất thân là một vũ công nổi bật của nhóm nhảy ST.319. Năm 2013, cô chính thức "lấn sân" sang con đường ca hát chuyên nghiệp với ca khúc debut - Tìm. Vào thời điểm đó, Tìm nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn và trở thành giai điệu quen thuộc của giới trẻ, giúp Min bước đầu thoát khỏi định kiến "dancer đi hát". Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục tung ra các sản phẩm chất lượng như Luôn Bên Anh, Get Out và đặc biệt là Y.Ê.U - một ca khúc sử dụng chất liệu EDM hiện đại giúp tên tuổi của Min phủ sóng rộng rãi hơn.

Thành công quốc tế của Min là kết quả của một quá trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ và chuyên nghiệp (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Min đến vào năm 2016, khi cô quyết định rời công ty quản lý ST.319 để bắt đầu hành trình của một ca sĩ tự do. Đây là một quyết định mạo hiểm nhưng đã mở ra một trang mới rực rỡ cho sự nghiệp của cô. Kể từ khi hoạt động độc lập, Min liên tục công phá các bảng xếp hạng âm nhạc và xác lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Cô sở hữu một "gia tài" hit mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mơ ước với những ca khúc có giai điệu catchy ca từ gần gũi và hình ảnh được đầu tư chỉn chu.

Danh sách "câu lạc bộ trăm triệu view" của cô bao gồm những cái tên đình đám như: Ghen (kết hợp cùng Erik), Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi , Ghen Cô Vy , Bài Này Chill Phết (kết hợp cùng Đen Vâu), Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu và Có Em Chờ . Đặc biệt, vào năm 2022, khi MV Có Em Chờ chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, Min đã chính thức xác lập kỷ lục là nữ nghệ sĩ có nhiều MV đạt thành tích này nhất showbiz Việt. Chuỗi thành tích này là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút bền bỉ và khả năng "chạm" đến thị hiếu khán giả đại chúng của Min.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Min đến vào năm 2016, khi cô quyết định rời công ty quản lý ST.319 để bắt đầu hành trình của một ca sĩ tự do (Ảnh: FBNV)

Sau thành công của album đầu tay 50/50 ra mắt vào mùa hè năm 2022 với bản hit Cà Phê - ca khúc cũng từng gây bão tại thị trường Trung Quốc với các điệu nhảy viral, Min bỗng trở nên khá im ắng và ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc. Khoảng thời gian "nghỉ ngơi" này khiến nhiều người hâm mộ mong chờ sự trở lại của cô. Đáp lại sự kỳ vọng đó, vào tháng 11 năm 2025, Min đã chính thức tái xuất với dự án album mang tên Dear Min . Không làm khán giả thất vọng, album mới nhanh chóng "làm mưa làm gió" thị trường nhạc Việt. Ca khúc chủ đề Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế cùng các track khác trong album nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của Min. Sức nóng từ màn tái xuất cuối năm 2025 cũng giúp Min ghi tên mình vào đường đua WeChoice Awards 2025. Bản hit Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế đã xuất sắc nhận được đề cử ở hạng mục Bài Hát Của Năm.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, có thể thấy Min là trường hợp đặc biệt và đáng nể của Vpop (Ảnh: FBNV)

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, có thể thấy Min là trường hợp đặc biệt và đáng nể của Vpop. Cô không chọn cách xuất hiện ồn ào, không dùng scandal để nổi tiếng, mà chinh phục khán giả bằng chính chất lượng sản phẩm. Từ một vũ công, Min đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện giọng hát và tư duy âm nhạc, vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu với những kỷ lục view khó ai phá vỡ. Việc âm nhạc của Min liên tục được đón nhận tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, cho thấy sức hút của Min trên thị trường quốc tế.