"Mỹ nhân Việt ngàn năm có một" viral cõi mạng sau tổng duyệt A80: Không phải vì quá đẹp, mà lại vì biểu cảm "khó đỡ" cỡ này!

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trong dàn nghệ sĩ tham gia thuộc khối Văn hóa - Thể thao, Hoa hậu Tiểu Vy thu hút ánh nhìn của mọi người với nhan sắc rạng rỡ trong tà áo dài trắng, toát lên vẻ đẹp nền nã và tinh thần tự hào dân tộc.

Tuy nhiên, điều khiến netizen cười nghiêng ngả không phải là visual đỉnh cao quen thuộc, mà chính là một khoảnh khắc khó đỡ. Trong lúc tập duyệt, Tiểu Vy bị bắt trọn biểu cảm nhăn mặt, môi chúm chím khi trùm chiếc khăn đỏ đội điều hành. Sự tương phản giữa nhan sắc "ngàn năm có một" và biểu cảm hài hước đáng yêu bất ngờ tạo nên bức ảnh viral, nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Biểu cảm đáng yêu mà chân thật của Tiểu Vy được chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc đẹp của nàng hậu trong buổi tổng duyệt

Tiểu Vy cùng Hoa hậu Bảo Ngọc, Lương Thuỳ Linh tham gia diễu hành trong Khối Văn hoá - Thể thao

Hoa hậu Việt Nam 2018 khoe visual ngọt ngào và trong trẻo bên MC Khánh Vy và Lương Thùy Linh

Tiểu Vy chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn diễn viên phim Mưa Đỏ

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê ở Quảng Nam. Khi tròn 18 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và chính thức đăng quang. Tiểu Vy gây ấn tượng với gương mặt ngọt ngào, kèm theo đó là vóc dáng cân đối. Sau đó khi đăng quang, nàng hậu tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2018 và lọt Top 30 chung cuộc.

Dù đã 5 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng đến nay, Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút. Nhờ sắc vóc nổi bật, cô được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" cho các show thời trang. Ngoài ra, nàng hậu cũng tham gia đóng MV hay các TVC quảng cáo, thậm chí lấn sân sang điện ảnh, tham gia nhiều dự án phim nổi bật.

Kể từ khi đăng quang, nàng Hậu liên tục được đặt cho các danh xưng mỹ miều như "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam", "Hoa hậu của các Hoa hậu"... Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi 2 lần được xướng tên giành giải Best Face 2022 (Gương mặt của năm). Chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties tổ chức cuộc bầu chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu của các hoa hậu với mục đích tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới năm 2018, Hoa hậu Tiểu Vy góp mặt trong top 50 dù cô không có danh hiệu quốc tế.

Vẻ đẹp của Tiểu Vy vừa mang màu sắc thời thượng, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét Việt truyền thống qua ánh mắt, khuôn miệng và thần thái. Thậm chí, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung từng dành cho cô lời khen đặc biệt, gọi cô là "nhan sắc ngàn năm có một".

Dù đã đăng quang cách đây 7 năm nhưng có thể thấy Tiểu Vy ngày càng nổi bật hơn khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ với visual và thần thái sang chảnh, hút spotlight. Hình ảnh đời thường của cô cũng nhiều lần viral vì quá cuốn hút ngay cả khi không trang điểm quá cầu kỳ.

Tiểu Vy được nhiều người ví von là nàng hậu có gương mặt đạt tỷ lệ vàng, nhan sắc ngàn năm có một