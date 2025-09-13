Mỹ nhân Việt lọt top 100 người đẹp nhất thế giới, visual cỡ nào mà suýt vượt mặt Phạm Băng Băng?

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, quê TP.HCM, từng được biết đến là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng mẫu - diễn viên Việt trong những năm 2000 - 2010. Cô đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái Đất 2007 và lọt Top 15.

Không dừng lại ở đó, Trúc Diễm còn thử sức ở Hoa hậu Quốc tế 2011 và nhận về danh hiệu Hoa hậu Thân thiện. Song song với con đường nhan sắc, người đẹp lấn sân sang diễn xuất và để lại dấu ấn với các bộ phim như Nhật Ký Bạch Tuyết, Đam Mê, Âm Mưu Giày Gót Nhọn.

Trương Tri Trúc Diễm từng là nàng hậu nổi bật trong làng nhan sắc Việt

Cô cũng từng lấn sân sang phim ảnh khi tham gia nhiều bộ phim

Nhan sắc của Trúc Diễm được khen chuẩn Á Đông với gương mặt thanh thoát, đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Cô từng được báo chí ưu ái gọi là "nữ hoàng quảng cáo" nhờ gương mặt sáng, dễ tạo thiện cảm với công chúng.

Đặc biệt, vào năm 2014, Trúc Diễm gây chấn động khi trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, ở vị trí 67 - thậm chí xếp cao hơn nhiều minh tinh đình đám quốc tế như Selena Gomez, Scarlett Johansson, Yoona, IU,... và chỉ xếp sau Phạm Băng Băng đúng 1 bậc.

Khi được bầu chọn trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Trương Tri Trúc Diễm chia sẻ: "Tôi nghe thông tin khi đang làm người mẫu cho bộ sưu tập mới của một nhà thiết kế. Thật sự đây là tin tức mang đến cho tôi nhiều bất ngờ và hạnh phúc".

Trúc Diễm là mỹ nhân Việt đầu tiên được xếp vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Nhan sắc của Trúc Diễm qua "ống kính hung thần" Getty Images

Năm 2015, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Trúc Diễm bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi" và kết hôn với bạn trai Việt kiều. Sau khi kết hôn, mỹ nhân 8x gần như rút khỏi showbiz, dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng. Đến tháng 6/2021, cô cùng chồng sang Mỹ định cư, tận hưởng một cuộc sống yên ả và khá kín tiếng.

Thế nhưng chỉ 6 tháng sau, Trúc Diễm khiến công chúng bất ngờ khi thông báo đã ly hôn. Cô cho biết cả hai tồn tại nhiều bất đồng không thể hàn gắn. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn khẳng định cả mình và chồng cũ sẽ giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay.

Trúc Diễm từng trải lòng: "Sau 2 năm chúng tôi nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Tuy rất buồn nhưng chúng tôi đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau".

Trúc Diễm từng kết hôn với bạn trai Việt kiều

Sau khi ly hôn với doanh nhân Việt kiều, Trương Tri Trúc Diễm hoạt động ở Mỹ với vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí tại nước ngoài. Trên mạng xã hội, Trúc Diễm cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống bình yên, đi du lịch khắp nơi cùng với bạn bè.

Trước đó, Trương Tri Trúc Diễm từng bị đồn đoán phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, người đẹp giải thích đây là biến chứng của căn bệnh cường giáp. Sau quá trình chữa bệnh, cô lấy lại sắc vóc. Căn bệnh này đã khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng như nhức đầu, đau khớp gối, mất tập trung.

Nhan sắc mặn mà của Trúc Diễm ở độ tuổi U40