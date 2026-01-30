Mỹ nhân Việt là “sách giáo khoa thời trang” đầu tiên của Việt Nam: Visual đi trước thời đại, người đẹp cuốn giẻ cũng đẹp

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt, Minh Hằng luôn là cái tên được nhiều khán giả nhớ tới. Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực ca hát, cô còn sở hữu gia tài vai diễn đáng chú ý, trong đó Xoan Trà của bộ phim Đối Mặt.

Ra mắt vào năm 2010, Đối Mặt là dự án Minh Hằng đóng cặp cùng Thanh Thức và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Trong phim, Minh Hằng không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất tự nhiên mà còn gây sốt mạnh nhờ nhan sắc ở thời kỳ đỉnh cao. Sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét hài hòa, mọi khung hình có Minh Hằng đều khiến người xem khó rời mắt.

Một vài hình ảnh của Minh Hằng trong phim Đối Mặt.

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là khi nhìn lại Đối Mặt ở thời điểm năm 2026, tức sau 16 năm, hình ảnh của Minh Hằng trong vai Xoan Trà vẫn được nhận xét là rất hợp gu thẩm mỹ hiện tại. Phong cách thời trang trong phim với hàng loạt bộ trang phục được chăm chút kỹ lưỡng không hề lỗi mốt, thậm chí còn được khen là tinh tế, nữ tính và dễ ứng dụng.

Không chỉ trang phục, kiểu tóc của Minh Hằng trong Đối Mặt cũng từng trở thành trào lưu một thời. Rất nhiều thiếu nữ khi đó đã học theo mái tóc của Xoan Trà, biến hình ảnh nhân vật này thành biểu tượng phong cách của giai đoạn đầu những năm 2010. Đến nay, khi các hình ảnh cũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, không ít khán giả vẫn phải công nhận rằng tạo hình của Minh Hằng trong phim xem lại vẫn thấy ưng.

Khán giả khen ngợi Minh Hằng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận dành lời khen cho nhan sắc của Minh Hằng trong Đối Mặt, cho rằng đây là một trong những vai diễn giúp cô khẳng định vị trí ngọc nữ thế hệ đầu của màn ảnh Việt. Sau 16 năm, Xoan Trà vẫn là minh chứng rõ nét cho thời kỳ rực rỡ cả về ngoại hình lẫn sức hút của Minh Hằng trong lòng khán giả.

Nói thêm về Minh Hằng, cô sinh năm 1987, ban đầu được công chúng biết đến với vai trò ca sĩ, ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ bản hit để đời Một Vòng Trái Đất - ca khúc gắn liền với tên tuổi cô suốt nhiều năm. Sau khi tạo được chỗ đứng trong âm nhạc, Minh Hằng dần lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng chứng minh được sức hút của bản thân.

Cô để lại nhiều dấu ấn ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh, với loạt vai diễn quen mặt như Phạm An An (Giải Cứu Thần Chết), Minh Minh (Ngôi Nhà Hạnh Phúc), Xoan Trà (Đối Mặt), Đông Dương (Vừa Đi Vừa Khóc), Hà My (Sắc Đẹp Ngàn Cân), Quỳnh Lam (Bẫy Ngọt Ngào) và gần đây là Ba Trà trong Chị Chị Em Em 2. Dù xuất thân là ca sĩ, Minh Hằng được đánh giá là diễn xuất ổn định, linh hoạt, thể hiện được nhiều màu sắc nhân vật khác nhau, từ trong sáng, đáng yêu đến sắc sảo, gai góc.