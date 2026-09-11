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Mỹ nhân Việt duy nhất lọt top 10 nữ thần đẹp nhất châu Á 2026: Visual trên cả tuyệt vời, sánh vai cùng Kim Ji Won

Mộng Zu
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Nói mỹ nhân này 100 điểm thì cũng chẳng ai phản đối.

Mới đây, một tạp chí Malaysia đã công bố 10 nữ thần đẹp nhất châu Á năm 2026. Danh sách này quy tụ hàng loạt biểu tượng nhan sắc hàng đầu đến từ nhiều quốc gia như Lingling Kwong (Thái Lan), Địch Lệ Nhiệt Ba (Trung Quốc), Ameera Khan (Malaysia), Kim Ji Won (Hàn Quốc), Maudy Ayunda (Indonesia), Suzu Hirose (Nhật Bản), Deepika Padukone (Ấn Độ), Liza Soberano (Philippines), Chantalle Ng (Singapore) và đặc biệt có Ninh Dương Lan Ngọc - người đẹp Việt Nam duy nhất góp mặt trong top 10.

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Ninh Dương Lan Ngọc (sinh năm 1990) đang là một trong những ngôi sao hạng A hàng đầu của làng giải trí Việt. Cùng với sự nghiệp ngày càng thăng hoa qua từng năm, visual của nữ diễn viên cũng ngày càng thăng hạng rực rỡ. Cô luôn khiến công chúng trầm trồ mỗi khi xuất hiện nhờ thần thái sang trọng, quyến rũ cùng những đường nét gương mặt mặn mà, cuốn hút và tràn đầy năng lượng tươi trẻ.

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Lan Ngọc bắt đầu theo đuổi đam mê diễn xuất từ giai đoạn 2008 - 2009 khi còn là cô sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh. Thời điểm đó, cô tích cực tích lũy kinh nghiệm qua các hợp đồng đóng quảng cáo, đóng MV ca nhạc và thử sức với vai phụ trong bộ phim truyền hình như Gia Đình Phép Thuật, Những Mảnh Vỡ Phù Hoa. Đến năm 2010, Lan Ngọc đóng chính phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận, đây là cột mốc vàng son, giúp cô lập kỷ lục trở thành "Tam kim ảnh hậu" khi ẵm trọn bộ ba giải thưởng danh giá gồm Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng và Mai Vàng khi còn rất trẻ.

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- Ảnh 4.

Sau đó, Lan Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Vừa Đi Vừa Khóc, Sóng Gió Hôn Nhân, Nguyệt Thực, Mối Tình Đầu Của Tôi... Những vai diễn này không chỉ chứng minh khả năng làm chủ màn ảnh nhỏ của Lan Ngọc mà còn giúp cô trở thành gương mặt được khán giả mọi lứa tuổi yêu mến.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Trong khi đó, ở mảng phim điện ảnh, nữ diễn viên từng bước ghi tên mình vào câu lạc bộ "quý cô trăm tỷ" của phòng vé Việt. Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn qua loạt phim như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu, chuỗi phim Gái Già Lắm Chiêu và Cô Gái Từ Quá Khứ. Bẵng đi 4 năm vắng bóng, nàng ngọc nữ chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3 và sau đó là dự án Mật Mã Đông Dương dự kiến lên sóng vào năm 2027 tới đây.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Có thể nói, việc góp mặt trong danh sách của một tạp chí quốc tế là sự ghi nhận xứng đáng cho sắc vóc và những nỗ lực bền bỉ của Ninh Dương Lan Ngọc suốt nhiều năm qua. Đây không chỉ là niềm vui riêng của nữ diễn viên mà còn là một dấu ấn đẹp của nhan sắc Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

- Ảnh 9.
Tags

ninh dương lan ngọc

kim ji won

Địch Lệ Nhiệt Ba

deepika padukone

châu á

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