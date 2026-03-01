Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ 1 câu thoại: Mua 20.000m2 đất chỉ để nuôi gà, sở hữu 4 biệt thự triệu đô

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn luôn được nhắc đến như một trong những mỹ nhân nổi tiếng và quyền lực bậc nhất của showbiz Việt. Không chỉ ghi dấu ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất đến sản xuất phim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, viên mãn với khối tài sản đáng mơ ước.

Thế nhưng ít ai biết rằng, con đường bước chân vào lĩnh vực diễn xuất của Minh Hằng lại bắt đầu từ một cơ duyên khá đặc biệt. Theo chia sẻ của đạo diễn Lê Lâm Dũng, vào năm 2006, ông quyết định chọn Minh Hằng cho vai diễn đầu tiên chỉ sau khi nghe cô đọc thử… một câu thoại trong buổi casting, dù khi đó nữ ca sĩ chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất. Quyết định có phần mạo hiểm này đã mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Minh Hằng, khi ấy cô mới chỉ 18 tuổi.

Từ vai diễn đầu tay trong Gió Thiên Đường, Minh Hằng dần được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” trong các dự án truyền hình như Mộng Phù Du, Cái Bóng Bên Chồng. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất phải kể đến bộ phim Gọi Giấc Mơ Về. Để hóa thân thành cô nữ sinh Phụng mũm mĩm, nữ diễn viên từng chủ động tăng thêm 10kg cho vai diễn. Nhân vật này nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và giúp Minh Hằng giành giải “Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất” tại HTV Awards 2008, chính thức thoát khỏi định kiến “ca sĩ lấn sân đóng phim”.

Song song với sự thăng tiến trong sự nghiệp, nhan sắc của Minh Hằng cũng có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Nếu như hơn hai thập kỷ trước cô từng sở hữu làn da đen nhẻm, gương mặt tròn đầy thì hiện tại, nữ nghệ sĩ lại gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo, sang trọng. Dù từng vướng không ít tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều khán giả vẫn cho rằng sự “lột xác” này góp phần giúp visual của Minh Hằng ngày càng cuốn hút hơn. Gần đây, khi xuất hiện trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024, người đẹp tiếp tục khiến công chúng chú ý bởi phong thái tự tin và nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40.

Không dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, Minh Hằng còn ghi dấu trên màn ảnh rộng với nhiều dự án đáng chú ý. Năm 2016, cô tham gia bộ phim Bao Giờ Có Yêu Nhau do Dustin Nguyễn đạo diễn, đánh dấu bước trưởng thành rõ nét trong diễn xuất khi đảm nhận vai diễn đúp đầy thử thách. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục thử sức với vai trò nhà sản xuất khi thực hiện phim ca nhạc Mùa Viết Tình Ca.

Đến năm 2022, Minh Hằng đồng sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Bẫy Ngọt Ngào – phiên bản điện ảnh từ sitcom Chiến Dịch Chống Ế. Bộ phim thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả và đạt doanh thu khoảng 83 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách của năm. Năm 2023, cô tiếp tục góp mặt trong Chị Chị Em Em 2 cùng Ngọc Trinh. Dù gây nhiều tranh luận về nội dung, tác phẩm vẫn nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ, tiếp tục chứng minh sức hút phòng vé của nữ diễn viên.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Minh Hằng còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi khối tài sản đáng nể. Ở tuổi đời còn khá trẻ, cô đã sở hữu 4 căn biệt thự triệu đô tại TP.HCM, cùng một khu đất rộng tới 20.000m² ở Đồng Nai. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mảnh đất rộng lớn này chủ yếu được nữ nghệ sĩ dùng để trồng cây ăn trái, nuôi gà và làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi rảnh rỗi.

Trong số các bất động sản của mình, căn biệt thự nổi bật nhất của Minh Hằng nằm tại phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM), được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu với tông trắng – vàng sang trọng. Ngoài ra, cô còn sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá gần 20 tỷ đồng với tầm nhìn thẳng ra Landmark 81 và Bitexco. Nữ ca sĩ từng chia sẻ căn hộ rộng đến mức cả gia đình có thể thoải mái chạy nhảy, thậm chí chơi trốn tìm bên trong.

Không dừng lại ở bất động sản, Minh Hằng còn được biết đến là một “tay chơi hàng hiệu” trong giới nghệ sĩ với tủ đồ đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ. Bên cạnh đó là bộ sưu tập xế hộp đắt đỏ như Mercedes GLS 450 (khoảng 5,5 tỷ đồng), Porsche Panamera (hơn 6 tỷ đồng) hay Lexus trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Từ một cô gái trẻ được chọn đóng phim chỉ nhờ một câu thoại trong buổi casting, Minh Hằng sau hơn 20 năm đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công và giàu có nhất Vbiz. Hành trình ấy không chỉ cho thấy thực lực và sự bền bỉ của nữ nghệ sĩ, mà còn giúp cô xây dựng hình ảnh một “nữ hoàng giải trí” đúng nghĩa của showbiz Việt.