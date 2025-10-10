Mỹ nhân Việt được chồng đại gia giao tài sản trăm tỷ: Stress vì start up, mỗi ngày chỉ có 3 tiếng nghỉ ngơi

Phan Như Thảo từng là một trong những chân dài nổi tiếng trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn với đại gia hơn 26 tuổi Đức An, người đẹp sinh năm 1988 chuyển hướng sang kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Hiện tại, Phan Như Thảo đang kinh doanh spa, bất động sản.

Mới đây, Phan Như Thảo đã tổ chức một sự kiện công phu, tạo ra sân chơi giá trị trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ ở Việt Nam. Dàn sao Việt là Kỳ Hân, Trương Ngọc Ánh, diễn viên Thái Dũng... cũng tham gia. Ông xã và con gái có mặt tại đây để ủng hộ Phan Như Thảo.

Cô cho biết đã chi tới gần 5 tỷ đồng làm sân khấu của đêm gala này. Thời gian qua, Phan Như Thảo tập trung tổ chức các workshop, hội thảo chuyên đề về ngành phun xăm thẩm mỹ tại các thành phố lớn trong nước cũng như ở nước ngoài.

Phan Như Thảo mới đây đã tổ chức sự kiện lớn về phun xăm thẩm mỹ

Gala có sự tham gia của dàn sao là Kỳ Hân, Trương Ngọc Ánh, diễn viên Thái Dũng, Hà Kino...

Cô cho biết đã chi tới gần 5 tỷ đồng cho sân khấu của sự kiện lần này

Để chuẩn bị cho dự án, Phan Như Thảo cho biết luôn trong guồng quay tất bật với công việc, mỗi ngày chỉ có khoảng 3 tiếng để nghỉ ngơi, liên tục thiếu ngủ. Phan Như Thảo còn tiết lộ chính chồng đại gia khuyến khích cô tạo dựng sự nghiệp và cống hiến khi còn trẻ. Anh cũng là nhà đầu tư của cô trong mọi dự án.

Phan Như Thảo nói thêm: “Tôi lo sự nghiệp của tôi nhưng người hy sinh nhiều nhất là ông xã. Anh An không chỉ giúp kinh phí, mà còn hy sinh thời gian bên vợ vì một khi đã làm việc, tôi rất mê việc, sống chết vì công việc. Cũng có lúc, anh hơi càm ràm một chút nhưng may mắn là anh vẫn oke cho tôi thỏa sức làm điều tôi thích”.

Phan Như Thảo tất bật với công việc, mỗi ngày chỉ có 3 tiếng nghỉ ngơi

Phan Như Thảo dấn thân với lĩnh vực thẩm mỹ cách đây 10 năm, ngay sau khi cô tạm dừng công việc showbiz. 10 năm qua, cô dự nhiều hội thảo, chương trình về phun xăm, cũng từng làm diễn giả tại các sự kiện, giám khảo ở các cuộc thi.

Từ đó, cô nhen nhóm ý tưởng vận dụng kinh nghiệm tổ chức sự kiện tích lũy được qua những năm tháng hoạt động showbiz để tổ chức một chương trình của riêng mình. “Ông xã bảo tôi đã gan còn lì, đã lì còn gan”, người đẹp từng chia sẻ.

Trong một lần chia sẻ, Phan Như Thảo tiết lộ chồng tin tưởng giao tài sản cho cô. “Tài sản gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng, khách sạn nhưng tiền mặt để vận hành thì tôi phải lo. Tôi hay đùa với mọi người rằng, mọi người nghĩ tôi may mắn, tôi sướng lắm nhưng mà mọi người không biết. Tại vì có lỗ là mình bù nên vất vả lắm", người đẹp nói.

Sau khi ngưng hoạt động nghệ thuật, Phan Như Thảo đã lấn sân sang làm thẩm mỹ

Cô thừa nhận từng có giai đoạn bế tắc, stress nhưng vẫn nỗ lực vượt qua

Phan Như Thảo cho biết cô và chồng đã có sự phân công rõ ràng trong gia đình. Đại gia Đức An giao phó quản lý tài sản và phần công việc kinh tế cho vợ, còn anh đứng phía sau hỗ trợ và đảm nhận nhiều công việc gia đình. Doanh nhân Đức An cũng trao toàn bộ tài sản, gồm nhà ở, đất đai, nhà hàng, khách sạn, để Phan Như Thảo đứng tên, trị giá ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Phan Như Thảo chia sẻ: "Một ngày đẹp trời, chồng tự nhiên bảo tôi là anh cần em đứng em những cái này, rồi ảnh gom hết tất cả cho tôi đứng tên. Ảnh bảo có chuyện gì thì em tự giải quyết, rồi ảnh nói lỡ anh lớn rồi mà chẳng may thì mọi thứ đã đâu vào đấy, để đỡ làm giấy tờ phiền phức. Đó là cái lo xa của người già". Tuy được chồng sang tên hết tài sản, nhưng Phan Như Thảo cho biết cô không phải “ngồi không hưởng thụ”, mà đi kèm theo đó là trách nhiệm.