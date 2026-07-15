Mỹ nhân Việt đẹp đến nỗi quá khó để hoá trang thành ma, nhìn kiểu gì cũng không thấy sợ

Visual của người đẹp này đúng là quá đẳng cấp.

Bộ phim điện ảnh kinh dị Quỷ Bắt Hồn vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những suất chiếu kịch tính ngoài rạp, loạt câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình làm phim cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đó, đoạn clip ghi lại "nỗi lo" của ê-kíp về Anh Phạm cũng nhanh chóng viral.

Nỗi lo của ê-kíp về Anh Phạm

Theo chia sẻ từ tổ ê-kíp sản xuất Quỷ Bắt Hồn, khi thiết kế tạo hình ma quỷ cho dàn diễn viên, họ phải tính toán rất kỹ lưỡng để tối ưu hóa thời gian nhưng vẫn đảm bảo độ rùng rợn. Dẫu vậy, khi nghe đến phải trang điểm cho Anh Phạm, chuyên viên tạo hình đã rơi vào trạng thái lo lắng vì đây là một ca khá nan giải.

Thành viên ê-kíp của bộ phim bộc bạch: "Cái khó khăn của mình là khi nghe đến bạn Anh Phạm, mình không biết phải làm sao để khi mọi người nhìn vào con ma do bạn ấy hóa thân mà mọi người thấy sợ, bởi vì bạn ấy rất là xinh".

Anh Phạm xinh đẹp ngay cả khi để mặt mộc

Lời thú nhận "dở khóc dở cười" này ngay lập tức nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều hiểu rằng Anh Phạm là một nữ diễn viên xinh đẹp, gương mặt cô sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, nét nào ra nét nấy nên để mặt mộc tự nhiên cũng đã rất xinh. Việc ép cô phải "trông đáng sợ" quả thực là một thử thách quá sức đối với cọ vẽ của ê-kíp.

Mất khá nhiều thời gian để biến Anh Phạm thành "ma"

Dưới video đăng tải, netizen liên tục dành lời khen cho nhan sắc của Anh Phạm và đùa rằng đây vừa là nỗi khổ của người đẹp, vừa là nỗi khổ của ê-kíp.

Bình luận trên MXH: - Hóa trang cả tấn lên mặt rồi mà đường nét vẫn nổi bật, nét sáng trưng kìa - Muốn coi ma mà đỡ sợ thì phải coi con ma đẹp - Anh Phạm đúng kiểu: Đẹp quá cũng là cái tội hay seo? - Nhưng công nhận đẹp thật, da láng mịn, mặt nét nào ra nét đấy - Mà công nhận Anh Phạm làm ma rồi mà còn đẹp mà thu hút nữa chứ thì lấy gì mà sợ đây. Anh Đức có phần quá nha

Tạo hình sau khi hóa trang

Về bộ phim mà Anh Phạm tham gia - Quỷ Bắt Hồn, đây là tác phẩm thuộc thể loại hành động và kinh dị, xoay quanh Hùng (Quang Tuấn) - một người cha đơn thân bận rộn. Cuộc sống của hai cha con anh bắt đầu đảo lộn khi cậu con trai tên Khoa liên tục có những biểu hiện kỳ lạ và thường xuyên nói chuyện với thế lực vô hình. Càng tiến gần đến ngày sinh nhật tuổi 12 của Khoa, gia đình họ càng bị bao vây bởi hàng loạt hiện tượng quỷ dị. Một con quỷ lửa hung hãn và đầy oán hận luôn đeo bám nhằm tước đoạt linh hồn đứa trẻ, buộc người cha phải bước vào hành trình rượt đuổi nghẹt thở để bảo vệ con mình.

Phần lớn bối cảnh phim diễn ra tại một trạm xá bỏ hoang. Tại đây, Hùng liên tục đụng độ với những nhân vật bí ẩn, kỳ dị. Trong đó, Anh Phạm vào vai nữ y tá. Sau những biến cố rùng rợn, nhân vật của cô biến thành một oán linh đầy chấp niệm, đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra các ảo giác "hack não" và các màn hù dọa thót tim nhằm ép đứa trẻ phải tháo chiếc vòng bảo hộ.

Dù nhân vật của Anh Phạm xuất hiện trong dáng vẻ một con quỷ bị ngọn lửa thiêu đốt khét đen, cơ thể và trang phục lem luốc bùn đất lẫn máu me, hiệu ứng thị giác này vẫn không làm lu mờ được visual xinh đẹp của cô. Lớp hóa trang sần sùi bôi đầy than đen vô tình lại làm nổi bật lên đôi mắt to tròn có hồn, sống mũi cao thanh tú cùng đường nét gương mặt chuẩn mỹ nhân. Sự tương phản giữa tạo hình kinh dị cốt để dọa người với nhan sắc quá đỗi ngọt ngào của Anh Phạm khiến người xem phải công nhận là cô "đẹp phát hờn", hiểu ngay vì sao tổ ê-kíp trang điểm lại phải đau đầu và lo lắng đến thế.

Nguồn: Molistar