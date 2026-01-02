Mỹ nhân Việt đen đủi nhất Vbiz: Đóng liên tiếp 5 phim flop nặng, tiếc cho nhan sắc đẹp hơn hoa

Thông tin Vạn Dặm Yêu Em, dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, chính thức rời rạp sau 3 tuần ra mắt khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Tính đến 31/1, bộ phim đã hoàn toàn biến mất trên các hệ thống phòng vé nước nhà, để lại một cái kết buồn nhưng không quá bất ngờ. Xuyên suốt khoảng thời gian trụ rạp, Vạn Dặm Yêu Em chỉ thu về vỏn vẹn 85 triệu đồng tổng doanh thu - một con số thấp đến cạn lời.

Ngay từ những ngày đầu công chiếu, phim đã rơi vào tình trạng ảm đạm: suất chiếu ít ỏi, lượng khán giả thưa thớt, trung bình mỗi suất chỉ bán được vỏn vẹn 1-2 vé. Vạn Dặm Yêu Em gần như không để lại một dấu ấn nào đáng kể, và điều này vốn đã được báo trước trước chủ đề kết hợp 2 nền văn hoá khác nhau vào chung một bộ phim. Từ đây, một vài netizen chợt nhận Khả Ngân, một diễn viên trẻ khá có tiếng trong showbiz Việt, không những không gánh nổi Vạn Dặm Yêu Em mà còn có tới 4 tác phẩm khác flop khác nối tiếp trước đó.

Đầu tiên phải kể đến 100 Ngày Bên Em vào năm 2018. Khả Ngân vào vai Ánh Dương, một vlogger xinh đẹp, nổi tiếng và có nhiều hoài bão, người bất ngờ phát hiện mình chỉ còn 100 ngày để sống do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Cùng với Nhật Minh (Jun Phạm), cô trải qua hành trình yêu sâu sắc giữa ngọt ngào và đau thương. Dù ekip không công khai con số cụ thể, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng từng cho biết bộ phim có doanh thu không tốt. Vai diễn của Khả Ngân không đủ đột phá, kịch bản thiếu điểm nhấn khiến phim rơi vào cảnh mờ nhạt và nhanh chóng bị khán giả lãng quên.

Cũng trong năm 2018, Khả Ngân tiếp tục góp mặt trong Yêu Em Từ Khi Nào , một dự án tình cảm nhẹ nhàng nhắm đến khán giả trẻ. Tuy nhiên, bộ phim gần như không để lại dấu ấn nào đáng kể khi ra rạp, từ truyền thông cho tới doanh thu. Vai diễn của Khả Ngân vẫn bị đánh giá 1 màu kịch bản thiếu điểm nhấn khiến phim rơi vào cảnh mờ nhạt và nhanh chóng bị khán giả lãng quên. Việc không có số liệu doanh thu nổi bật được công bố phần nào phản ánh thực tế rằng đây là một tác phẩm thất bại trong việc tiếp cận số đông.

Đến năm 2020, Khả Ngân thử sức với Bí Mật Của Gió , bộ phim mang màu sắc lãng mạn pha yếu tố tâm linh. Cô vào vai Linh, một cô gái trẻ vô tình sống chung với một hồn ma, từ đó mở ra câu chuyện vừa hài hước vừa cảm động. Dù ý tưởng không quá mới nhưng khá dễ xem, cùng hình ảnh thanh thuần của Khả Ngân, Bí Mật Của Gió vẫn không thể bứt phá tại phòng vé, chỉ thu về vỏn vẹn hơn 2,1 tỷ đồng, dẫn đến việc rời rời rạp trong im ắng.

Năm 2021, Sám Hối đánh dấu lần xuất hiện tiếp theo, và cũng là lần cuối trong nhiều năm, của Khả Ngân trên màn ảnh rộng trước khi cô trở lại với Vạn Dặm Yêu Em. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận một vai nặng tâm lý trong câu chuyện xoay quanh những sai lầm, ám ảnh và sự chuộc lỗi. Dù đề tài có phần gai góc hơn so với các dự án trước, Sám Hối vẫn không tạo được hiệu ứng phòng vé, doanh thu mờ nhạt với tổng 1,2 tỷ đồng, và không giúp tên tuổi Khả Ngân tiến xa hơn ở lĩnh vực điện ảnh.