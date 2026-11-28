Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng dấu ấn của nàng hậu này tại cuộc thi Miss International vẫn khiến nhiều người nhớ đến.

Vượt qua 73 thí sinh, Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế). Thành tích đưa cô trở thành đại diện Việt Nam có thứ hạng cao thứ ba tại cuộc thi, sau Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang năm 2024 và Phạm Hồng Thúy Vân giành Á hậu 3 năm 2015.

Ít ai biết, Trương Quỳnh Mai là người đẹp đầu tiên đi thi và lọt top khi đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. Nhiều năm trôi qua, Trương Quỳnh Mai đến nay vẫn được xem một trong những đại diện xuất sắc của Việt Nam tại những cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Á hậu Trương Quỳnh Mai là người đẹp Việt đầu tiên đi thi Miss International.

Trương Quỳnh Mai sinh năm 1974 tại Hà Nội trong một gia đình tri thức. Bố chị là tiến sĩ ngành kỹ thuật, còn mẹ là tiến sĩ cơ khí. Thời trung học, Trương Quỳnh Mai từng là học sinh lớp chuyên Sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây được xem là ngôi trường phổ thông hàng đầu tại Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Trương Quỳnh Mai thi đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội. Đây là trường đại học đầu ngành chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm thứ hai đại học, Trương Quỳnh Mai chuyển vào TP.HCM cùng gia đình và tiếp tục việc học tại Đại học Tổng hợp TP.HCM.

Trong suốt quãng thời gian học tập, mỹ nhân Hà thành luôn đạt kết quả xuất sắc. Dù vậy, Trương Quỳnh Mai lựa chọn tạm gác con đường học vấn để theo đuổi nghề tiếp viên hàng không, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong sự nghiệp.

Năm 1994, Trương Quỳnh Mai dự thi Miss Interline Beauty Pageant (Hoa hậu Hàng không châu Á) và giành ngôi vị Á hậu. Đến năm 1995, cô được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International. Tại cuộc thi, người đẹp giành giải “Trang phục dân tộc đẹp nhất”, đồng thời lọt top 15 chung cuộc.

Thành tích này giúp Trương Quỳnh Mai nhận được chú ý khi là mỹ nhân Việt đầu tiên lọt top tại cuộc thi sắc đẹp uy tín như Miss International. Sự xuất hiện của cô cũng được xem là dấu mốc mở đầu cho hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế của các thế hệ người đẹp Việt Nam sau này.

Trương Quỳnh Mai lọt top 15 tại Miss International 1995.

Trở về từ cuộc thi, Trương Quỳnh Mai bắt đầu thử sức trong lĩnh vực người mẫu và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang những năm 1990. Cô được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của Việt Nam nhờ vẻ đẹp dịu dàng, nền nã và đậm chất Á Đông. Cô gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, bờ môi quyến rũ và nụ cười rạng rỡ, tạo nên sức hút riêng biệt.

Không chỉ nổi bật về nhan sắc, Quỳnh Mai còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ vóc dáng cân đối, phong thái tự tin và khả năng trình diễn chuyên nghiệp.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Trương Quỳnh Mai quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng. Mỹ nhân họ Trương gần như không còn xuất hiện trước truyền thông hay tham gia các hoạt động giải trí.

Nàng hậu rời xa showbiz, chọn cuộc sống kín tiếng.

Theo một số thông tin, người đẹp đã sang học tập và sinh sống ở nước ngoài. Cô học thêm ngành truyền thông, đồng thời có bằng thạc sĩ về tài chính. Những năm qua, thông tin về Trương Quỳnh Mai khá ít ỏi, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống và nhan sắc hiện tại.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, song tên tuổi Trương Quỳnh Mai vẫn được nhắc đến như một phần đặc biệt trong lịch sử nhan sắc Việt Nam. Cô được xem là người đẹp đầu tiên tạo nên dấu ấn cho quê nhà tại cuộc thi Miss International.