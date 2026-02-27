Mỹ nhân Việt đầu tiên được vinh danh nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á, đã đẹp còn sang như dát kim cương lên người

Minh Hằng (tên thật Lê Ngọc Minh Hằng, sinh năm 1987 tại TP.HCM) là một trong những gương mặt nữ hiếm hoi của Vbiz có hành trình phát triển bền bỉ suốt gần hai thập kỷ. Bước chân vào showbiz từ khi còn rất trẻ, cô từng hoạt động trong nhóm nhạc Pha Lê trước khi tách ra solo. Tuy nhiên, âm nhạc chỉ là bước đệm giúp Minh Hằng được khán giả biết đến rộng rãi; địa hạt giúp cô thật sự bật lên và định vị tên tuổi lại chính là phim ảnh.

Thời điểm cuối những năm 2000, Minh Hằng trở thành gương mặt “nữ chính quốc dân” của dòng phim truyền hình thần tượng. Vai diễn Phụng trong Gọi Giấc Mơ Về giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ lối diễn tự nhiên, cảm xúc và hình ảnh cô gái trẻ nhiều nghị lực. Sau đó, cô liên tục góp mặt trong loạt phim điện ảnh ăn khách như Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Ngôi Nhà Hạnh Phúc (bản Việt), Vừa Đi Vừa Khóc, Bao Giờ Có Yêu Nhau, và đặc biệt là Bẫy Ngọt Ngào – dự án đánh dấu sự chuyển mình sang hình tượng phụ nữ trưởng thành, gai góc hơn. Minh Hằng không phải mẫu diễn viên thiên về kỹ thuật phức tạp, nhưng cô có lợi thế lớn ở cảm xúc chân thật, ngoại hình sáng màn ảnh và khả năng tạo thiện cảm đại chúng. Nhờ vậy, cô duy trì vị thế ổn định ở cả truyền hình lẫn điện ảnh suốt nhiều năm.

Song song với diễn xuất, Minh Hằng vẫn duy trì hoạt động ca hát, dù không quá dày đặc. Cô từng sở hữu nhiều bản hit quen thuộc với thế hệ 8X–9X như Một Vòng Trái Đất, Người Vô Hình, Sắc Môi Em Hồng, Người Điên Yêu… Âm nhạc của cô thiên về pop dễ nghe, hình ảnh nữ tính, năng động. Tuy nhiên, chính Minh Hằng cũng nhiều lần thừa nhận điện ảnh mới là con đường dài hơi và nghiêm túc nhất mà cô theo đuổi.

Năm 2019 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ca sĩ - diễn viên - nhà sản xuất phim Minh Hằng đã được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Văn hoá Nghệ thuật Hàn Quốc lần thứ 27. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô, đồng thời giúp Minh Hằng trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên và cho đến nay vẫn là người duy nhất được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Năm 2022, Minh Hằng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm. Đám cưới của cô từng gây chú ý vì độ hoành tráng nhưng vẫn giữ được sự riêng tư nhất định. Sau khi lập gia đình, hình ảnh Minh Hằng chuyển dần sang phong thái của một phụ nữ trưởng thành, điềm đạm và sang trọng hơn. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân êm ấm, hành trình làm mẹ và sự cân bằng giữa công việc - gia đình. Thay vì xuất hiện dày đặc như trước, cô chọn lọc dự án kỹ lưỡng hơn, tập trung cho những vai diễn có chiều sâu và dành thời gian chăm sóc tổ ấm.

Cuối 2024, Minh Hằng tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tại đây, cô cho thấy một khía cạnh khác: bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm làm nghề lâu năm và tinh thần thi đấu nghiêm túc. Dù xuất thân là ca sĩ, Minh Hằng không đặt nặng chuyện “hồi sinh sự nghiệp âm nhạc” mà xem chương trình như cơ hội làm mới bản thân, thử thách giới hạn và kết nối với thế hệ nghệ sĩ nữ đa màu sắc. Hình ảnh một Minh Hằng vừa mềm mại vừa quyết liệt, biết lắng nghe nhưng cũng không ngại thể hiện quan điểm cá nhân giúp cô ghi điểm với khán giả trẻ lẫn người hâm mộ lâu năm.

Minh Hằng không chỉ có một sự nghiệp bền bỉ mà còn sở hữu “tài sản” đáng nể khác: nhan sắc gần như không bị thời gian bào mòn sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Từ thời là cô nàng tóc mái xéo, gương mặt bầu bĩnh của dòng phim thần tượng, đến hiện tại – khi đã bước sang tuổi U40 và làm mẹ – Minh Hằng vẫn giữ được làn da căng mịn, đường nét thanh thoát cùng thần thái sang trọng hiếm có. Không còn vẻ đáng yêu ngây thơ như thuở đầu, cô của hiện tại là phiên bản nâng cấp: mặn mà, sắc sảo và toát ra khí chất của một phụ nữ thành đạt.

Điều khiến Minh Hằng khác biệt không chỉ nằm ở việc “trẻ lâu”, mà còn ở cách cô nâng tầm hình ảnh theo thời gian. Gu thời trang ngày càng tinh tế, thiên về phom dáng tối giản nhưng đắt giá, thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang sức kim cương, váy dạ hội lấp lánh hay thiết kế high-fashion tôn trọn vóc dáng.

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm, Minh Hằng là trường hợp khá đặc biệt của showbiz Việt: không ồn ào thị phi kéo dài, không bứt phá bằng chiêu trò, mà đi lên bằng sự bền bỉ và khả năng thích nghi. Từ một hot girl - ca sĩ tuổi teen, cô trở thành diễn viên điện ảnh quen mặt, rồi hiện tại là hình mẫu phụ nữ thành đạt, có gia đình hạnh phúc và vẫn giữ được sức hút riêng trong làng giải trí.