Mỹ nhân Việt đang viral toàn cõi mạng vì nhan sắc tựa nữ thần, đẹp đến mức bị nghi sửa hết mặt

Bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại lên sóng giờ vàng VTV3 gần đây đang rất được chú ý bởi những diễn biến kịch tính, những tình tiết đau lòng xoay quanh 2 nam chính là Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ). Ngoài những diễn biến này thì có một cái tên cũng rất được chú ý ở giai đoạn đầu phim dù thời lượng lên hình khá ít. Đó là Trang - cô bạn học cảm mến Nguyên, nhiều lần chủ động "bật đèn xanh" nhưng toàn bị nhà trai né tính.

Trong 15 tập đầu phim, Trang mới chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng lại ghi dấu ấn đậm nét trong mắt khán giả. Đây là nhân vật không có trong bản gốc và hiện đang được An (Ngọc Huyền) nhiệt tình đẩy thuyền với Nguyên. Người xem tò mò liệu sự xuất hiện của Trang có phải lời báo hiệu về việc kịch bản phim sẽ thay đổi hoàn toàn so với bản gốc, để chuyện yêu đương không xảy ra với 3 anh em Nguyên - Việt - An.

Nhân vật Trang cảm mến Nguyên ra mặt nhưng không được đáp trả

Ngoài những dự đoán về sự xuất hiện của Trang thì nhân vật này còn khiến khán giả đặc biệt quan tâm bởi diện mạo quá xinh đẹp, thậm chí là nổi bật hơn cả nữ chính Ngọc Huyền. Nhân vật này được đảm nhận bởi Quỳnh Trang, một hot girl khá nổi tiếng với cái tên Trang Mây. Dù vào vai một nữ sinh không được trang điểm, ăn diện cầu kỳ nhưng Quỳnh Trang vẫn đẹp xuất sắc trong một lần xuất hiện, đặc biệt là đôi mắt trong veo. Nhiều cư dân mạng gọi Quỳnh Trang là nữ thần học đường, những trích đoạn về nhân vật của cô cũng nhận được lượng tương tác cao trên nền tảng TikTok, có clip còn hút tới gần 3 triệu view.

Diện mạo xinh đẹp, đúng chuẩn nữ thần học đường của Quỳnh Trang

Thực tế, đây không phải lần đầu Quỳnh Trang được chú ý trên sóng giờ vàng. Trước đó, vai thứ chính trong bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ cũng khiến cô nhận về sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên khác với Cha Tôi Người Ở Lại, ở bộ phim này, Quỳnh Trang lại bị chê cả diện mạo lẫn diễn xuất. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp ở bộ phim hiện tại, cư dân mạng không thể nhận ra đây chính là cô con gái khó chiều ở bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Màn thăng hạng nhan sắc quá ngoạn mục khiến nhiều người thậm chí còn nghi Quỳnh Trang... sửa mặt.

Quỳnh Trang thời đóng Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ trông khác xa hiện tại

Quỳnh Trang sinh năm 2001, được biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi" khi từng là gương mặt nổi tiếng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019. Cô đam mê nghệ thuật từ nhỏ, 14 tuổi đã thi vào Trung cấp Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình. Ngoài 2 tác phẩm được đề cập ở trên, Quỳnh Trang còn từng góp mặt trong một số bộ phim như Hương Vị Tình Thân, Mặt Nạ Gương,...

Nhan sắc ngoài đời gần đây của Quỳnh Trang

