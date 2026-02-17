Mỹ nhân Việt công khai người yêu thiếu gia ngay đầu năm mới

Những ngày đầu năm mới, mạng xã hội không chỉ rộn ràng hình ảnh du xuân mà còn xôn xao trước động thái đáng chú ý từ Á hậu Vũ Thuý Quỳnh. Trên trang cá nhân, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải loạt khoảnh khắc thân mật cùng Đức Phạm trong chuyến du lịch biển. Trong ảnh, nàng hậu diện trang phục năng động, khoe vóc dáng thon gọn. Đức Phạm cũng xuất hiện giản dị, thoải mái tương tác và dành cử chỉ gần gũi cho bạn gái.

Điều đáng chú ý là trước đó, Đức Phạm từng chủ động chia sẻ hình ảnh cả hai, gần như ngầm công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, phía Vũ Thuý Quỳnh vẫn khá kín tiếng. Chính vì vậy, động thái lần này được xem là lần đầu tiên nàng hậu trực tiếp công khai mối quan hệ trước công chúng.

Vũ Thuý Quỳnh dành lời lẽ ngọt ngào để nói về tình cảm hiện tại: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Thôi thì cả nước biết rồi, thì hôm nay ngày cuối năm, không mong gì hơn: Chúng ta mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an".

Vũ Thuý Quỳnh đã chịu công khai mối quan hệ với thiếu gia Đức Phạm. Ảnh: NVCC

Thực tế, mối quan hệ của cả hai vốn không còn là bí mật. Vào giữa tháng 11 năm ngoái, doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Thuý Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em".

Trước đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay bị soi đồ đôi cùng nhau. Dù vậy, việc chính thức đăng tải hình ảnh rõ mặt và thể hiện sự gắn bó trên mạng xã hội vẫn mang ý nghĩa khác hẳn.

Động thái công khai trước công chúng cho thấy cả hai không còn né tránh sự chú ý, đồng thời phần nào thể hiện sự nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại. Giữa thời điểm đầu năm mới, việc công khai tình cảm cũng được nhiều người xem như một cột mốc đáng nhớ của Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm.

Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị soi hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái. Ảnh: MXH

Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Hồi cuối tháng 9, cả hai bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt. Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân với Diệp Lâm Anh và có 2 con chung. Nhưng sau 4 năm chung sống thì cả hai quyết định ly hôn.