Mỹ nhân Việt cả đời đi casting phim là auto trượt, lên đời nhờ được Trấn Thành tuyển thẳng qua một cuộc gọi

Có thể nói, 2026 là 1 năm thành công đối với Quỳnh Anh Shyn khi cô nàng không chỉ debut với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, mà còn gây ấn tượng trong bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Góp mặt trong bom tấn hot nhất dịp lễ Tết 2026, Quỳnh Anh Shyn vào vai Trúc duyên dáng, lém lỉnh, góp phần tạo nên tiếng cười xuyên suốt bộ phim. Dù chỉ là nhân vật phụ, Trúc hay Quỳnh Anh Shyn vẫn để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn đã có những chia sẻ đáng chú ý về cơ duyên với Trấn Thành và Thỏ Ơi!!, cũng như sự nghiệp diễn xuất của mình. Quỳnh Anh Shyn cho biết cô từng có khoảng thời gian rất muốn quay lại điện ảnh nhưng liên tục thất bại ở các buổi casting. “Những vai mà em đóng là em được tuyển thẳng thôi. Tại vì em đi casting em hay bị trượt. Em cũng có một đợt rất thích đóng phim và muốn quay lại điện ảnh lắm. Nhưng mà cứ casting rồi trượt, trượt, trượt mãi. Sau đó em nghĩ: ‘Hay thôi, bây giờ đóng trượt quá thì mình tự làm phim đi’.

Chia sẻ của Quỳnh Anh Shyn gây chú ý (Nguồn: @saocheck))

Mà cũng trục trặc mãi, nên em thấy thôi giờ trục trặc quá thì quay lại thời trang đi, biết đâu lại hợp hơn. Thế là em quay lại thời trang và mọi thứ cũng ổn hơn thật. Rồi sau đó em quay lại đóng phim cũng là nhờ anh Thành gọi điện: ‘A lô em ơi, anh muốn em đóng một vai trong này buồn cười, hài lắm em ạ. Nhưng mà phải suy nghĩ’", Quỳnh Anh Shyn bộc bạch.

Sau khi đọc kịch bản và trao đổi kỹ hơn với nam đạo diễn, cô bị thuyết phục bởi cách xây dựng nhân vật khác biệt và quyết định nhận lời tham gia. "Em nghe xong thì nghĩ chắc kiểu vai hơi tâm lý, kinh dị gì đó. Em còn không hiểu 'hoạt hình' là như thế nào luôn. Sau đó anh ấy mới giải thích dần dần cho em hiểu. Hai hôm sau là em lên đọc kịch bản luôn, kiểu được tuyển thẳng luôn ấy chị. Chứ nếu phải casting thì em nghĩ chắc em cũng trượt thôi.

Tại vì lúc tập thoại em vẫn quen kiểu đóng phim hồi xưa, hay suy nghĩ nhiều này kia. Còn anh Thành thì muốn mọi thứ phải tự nhiên. Nhiều khi trong một phân đoạn của em, nhân vật Mai Lan Cúc Trúc không có một câu thoại nào hết. Trong kịch bản thì thoại của Mai Lan Cúc Trúc chắc mỗi người có hai câu thôi, mà còn rất vô tri nữa. Nhưng anh ấy lại sáng tạo thêm rất nhiều", nữ fashionista chia sẻ thêm.

Quỳnh Anh Shyn bật mí quá trình làm phim gần như tự ứng biến dựa trên hội thoại giữa các diễn viên. "Có những lúc lên phân cảnh, anh ấy bảo: ‘Bây giờ công việc của em là cứ quan sát tất cả mọi thứ rồi bình luận như kiểu em đang ở Em Xinh season 2 ấy’. Em nghe xong hoang mang lắm, kiểu: ‘Ui anh ơi, giờ em phải làm sao?’. Tự nhiên mình cũng bị áp lực. Nhưng anh ấy nói là vì mỗi lần xem Em Xinh, lâu lâu em hay buột miệng ra vài câu hơi... thúi thúi một chút. Và anh ấy cần đúng cái cá tính đó ở Thỏ Ơi!!.”

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước tính cách hài hước và cách nói chuyện vô cùng duyên dáng của Quỳnh Anh Shyn. Không ít netizen cho rằng cô nàng mang đúng năng lượng "tẻn tẻn" ngoài đời lên màn ảnh nên mỗi lần xuất hiện đều tạo cảm giác rất tự nhiên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bất ngờ khi một fashionista đình đám như Quỳnh Anh Shyn lại thẳng thắn thừa nhận mình chưa từng casting thành công.

Một số bình luận của netizen:

- Đúng thật nhờ Thỏ Ơi!!, tui mới nhớ ra Quỳnh Anh Shyn từng là diễn viên.

- Thật ra bả có diễn đâu, ngoài đời như nào lên phim y vậy.

- Trời ơi chưa từng casting thành công luôn, thảo nào lâu lắm không thấy Shyn đóng phim.

- Xưa bả hơi bị nổi thời 5S Onlien đó.

- Chắc chắn sau Thỏ Ơi!!, Quỳnh Anh Shyn sẽ được chú ý hơn về mặt diễn xuất.

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô thuộc thế hệ "hot girl đời đầu" đình đám của Vbiz những năm 2010, nổi lên cùng thời với Chi Pu, Mẫn Tiên hay An Japan. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, phong cách dễ thương và khả năng ăn nói hoạt bát, Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, báo teen và trở thành biểu tượng youth culture của một thế hệ Gen Z đời đầu.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Quỳnh Anh Shyn đến từ sitcom đình đám 5S Online, nơi cô ghi dấu với hình tượng Nana công chúa nhí nhảnh, đáng yêu. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều chương trình giải trí, làm mẫu ảnh, beauty blogger và dần xây dựng hình ảnh influencer đa năng. Thời điểm này, Quỳnh Anh Shyn được xem là một trong những hot girl hiếm hoi duy trì sức hút bền bỉ sau thời kỳ "teen model" thoái trào.

Khoảng từ năm 2019 trở đi, Quỳnh Anh Shyn có màn "lột xác" mạnh mẽ về hình ảnh khi chuyển hướng sang thời trang cao cấp và theo đuổi phong cách fashionista quốc tế. Không còn gắn với hình tượng dễ thương quen thuộc, cô bắt đầu thử nghiệm những layout avant-garde, futuristic và high fashion táo bạo. Sự chuyển mình này từng gây tranh cãi nhưng cũng giúp Quỳnh Anh Shyn trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn cá nhân rõ nét nhất làng thời trang Việt. Cô liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn như Paris Fashion Week hay Milan Fashion Week, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.

Bên cạnh thời trang, Quỳnh Anh Shyn còn là gương mặt quen thuộc của các thương hiệu mỹ phẩm, lifestyle và luxury fashion nhờ lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa hình ảnh liên tục, từ nữ tính, Y2K đến experimental fashion. Tại Việt Nam, Quỳnh Anh Shyn hiện được xem là một trong những fashionista có tầm ảnh hưởng mạnh nhất với giới trẻ.

Năm 2025, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Những màn tung hứng hài hước, tính cách "tẻn tẻn" và khả năng tạo meme giúp Quỳnh Anh Shyn viral mạnh trên mạng xã hội, đồng thời mang đến cho công chúng một hình ảnh gần gũi hơn sau nhiều năm theo đuổi high fashion.

Bước sang năm 2026, Quỳnh Anh Shyn có một năm hoạt động cực kỳ sôi nổi khi đồng thời lấn sân âm nhạc và trở lại điện ảnh. Cô debut với vai trò ca sĩ qua EP Girl Phố cùng MV cùng tên, nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Chi Pu hay Tóc Tiên. Đồng thời, cô cũng gây ấn tượng với vai Trúc trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Dù chỉ là tuyến vai phụ, nhân vật của Quỳnh Anh Shyn vẫn được khán giả yêu thích nhờ nét diễn tự nhiên, duyên dáng và màu sắc hài hước rất riêng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những bước tiến đáng chú ý nhất trong hành trình chuyển mình từ hot girl thành nghệ sĩ đa lĩnh vực của cô.