Mỹ nhân Việt 33 tuổi làm mẹ đơn thân, sống cùng con trai trong ngôi nhà phố 100m²

Không gian sống của nữ diễn viên gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng, đặc biệt sở hữu khu vườn sân thượng xanh mướt, tràn ngập sức sống.

Diệp Bảo Ngọc không chỉ là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt mà còn được khán giả nhớ đến với danh xưng “ngọc nữ trăm tỷ” khi những bộ phim điện ảnh cô tham gia thời gian gần đây đều ghi nhận doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng. Ở tuổi 33, nữ diễn viên đang làm mẹ đơn thân, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp ngày càng thăng hoa và cuộc sống bình yên bên con trai 13 tuổi. Hiện Diệp Bảo Ngọc đang sinh sống trong căn nhà phố rộng 100m² tại TP.HCM. Không gian sống gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng. Đặc biệt, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cơ ngơi chính là khu vườn trên sân thượng, nơi cô dành nhiều thời gian trồng rau, chăm hoa và tự tay thu hoạch những loại cây trái do mình vun trồng.

Diệp Bảo Ngọc hiếm khi chia sẻ chi tiết về không gian sống, song qua vài hình ảnh đăng tải đã phần nào hé lộ một tổ ấm rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng. Trong nhà, nữ diễn viên ưu tiên sử dụng hệ cửa kính lớn, vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên vừa tạo cảm giác thoáng đãng, rộng mở. Nội thất gỗ kết hợp cùng những gam màu trung tính mang đến vẻ đẹp nền nã, ấm cúng nhưng vẫn giữ được nét hiện đại cho tổng thể. Không gian sống cũng được điểm xuyết bằng nhiều chậu cây và bình hoa tươi, giúp căn nhà thêm sinh động, mềm mại và gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, nhắc đến cơ ngơi của Diệp Bảo Ngọc không thể bỏ qua khu vườn trên sân thượng được cô dành nhiều tâm huyết chăm chút. Với cây cối xanh mướt cùng nhiều loại hoa rực rỡ, khu vườn trở thành một góc thư giãn đầy sức sống, mang đến cảm giác bình yên và thư thái giữa lòng đô thị nhộn nhịp.

Không gian sân vườn trong nhà phố rộng 100m² của Diệp Bảo Ngọc

Dù bận rộn với công việc thường ngày, Diệp Bảo Ngọc vẫn dành thời gian cho sở thích trồng và chăm sóc cây cối. Nữ diễn viên tận dụng khoảng sân rộng trên tầng thượng để thành một khu vườn nhỏ, vừa cung cấp rau quả cho gia đình vừa trở thành góc bình yên để cô thư giãn sau những giờ làm việc. Không được đầu tư theo kiểu quá cầu kỳ hay chuyên nghiệp, khu vườn của Diệp Bảo Ngọc vẫn ghi điểm bởi cách sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Những loại rau ăn lá quen thuộc như rau muống, mồng tơi, rau dền, hành lá... được nữ diễn viên trồng trong các chậu đất và bố trí thành từng khu, tạo nên một mảng xanh tươi mát trên sân thượng. Không chỉ có rau xanh, khu vườn còn trồng nhiều loại cây ăn quả như xoài, chanh vàng, hồng xiêm, đu đủ, bưởi, ổi... Nhờ được chăm sóc đều đặn, nhiều loại cây cho trái khá sai, có thời điểm nữ diễn viên còn có thể thu hoạch cả một rổ hoa quả ngay từ khu vườn nhà mình.

Những khoảnh khắc thu hoạch thành quả cũng trở thành niềm vui nhỏ của Diệp Bảo Ngọc. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh vào vườn trồng rau, hái quả, tận hưởng khoảng thời gian thư thái bên cây cối. Với nữ diễn viên, khu vườn sân thượng không chỉ mang đến nguồn rau quả tươi mà còn là một khoảng xanh bình yên, giúp cuộc sống giữa phố thị thêm gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ chăm chút cho những luống rau và cây ăn quả, Diệp Bảo Ngọc còn dành nhiều tâm huyết cho những khóm hoa trong nhà. Không gian sống của nữ diễn viên vì thế luôn ngập tràn sắc hoa tươi, từ những bình hoa được cắm trong nhà đến các giống hoa được trồng trên sân thượng. Mỗi dịp lễ Tết, cô lại khéo léo trang hoàng tổ ấm bằng những bình hoa rực rỡ, khiến không gian càng thêm tươi tắn, tràn đầy sức sống. Đặc biệt, khu vườn sân thượng còn có nhiều giống hoa hồng được nữ diễn viên chăm sóc kỹ lưỡng. Những khóm hồng nở rộ, khoe sắc giữa khoảng xanh, tạo nên một góc vườn rực rỡ và thơ mộng.