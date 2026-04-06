Mỹ nhân VFC: Sự nghiệp nhiều thăng trầm, hôn nhân viên mãn bên chồng điển trai

Phía sau chiếc mũ sale 49 nghìn đồng

Nhắc đến Khánh Linh trong Không giới hạn, Anh Đào xem đây là mối duyên. Bởi trước đó, cô từng hợp tác với đạo diễn trong Gặp nhau ngày nắng. Khi nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Đức Hiếu ngỏ lời tham gia dự án mới, cô sẵn sàng tham gia dù lúc ấy chưa biết vai diễn thế nào. "Đến khi đọc kịch bản chỉ mới có 5 tập, tôi thấy nhân vật này cũng đáng yêu", người đẹp chia sẻ.

Tạo hình của Anh Đào trong phim Không giới hạn. Ảnh: FBNV.

Trong phim, Khánh Linh gây chú ý với hình ảnh chiếc mũ bẻ ngược cùng những bộ trang phục khác lạ của một cô gái vùng biển. Trước đó, Anh Đào từng được ê kíp tiết lộ đây là một vai diễn có hoàn cảnh khó khăn nhưng cô không nghĩ "lại rách nát đến thế".

Với sự góp ý của ê kíp, Anh Đào đã lặn lội ra chợ đồ cũ, tự mình lựa chọn từng món đồ để định hình nên tính cách cho nhân vật. Đặc biệt nhất là chiếc mũ bẻ vành – món đồ mà cô mua được trong một đợt giảm giá chỉ 49.000 đồng tại trung tâm thương mại. Ban đầu, đó chỉ là phương án dự phòng để che nắng ở vùng biển Quảng Ninh, nhưng sự kết hợp ngẫu hứng ấy lại tạo nên một thương hiệu Khánh Linh không lẫn vào đâu được.

Anh Đào được yêu thích với vai gái quê trong bộ phim Không Giới Hạn.

Diễn viên Anh Đào chia sẻ khoảnh khắc cô bước ra với đầy đủ bộ combo quần áo của nhân vật, cả đoàn phim đã phải thốt lên là "đây đúng là Khánh Linh rồi". Cô hạnh phúc vì khi định hình đúng nhân vật và cũng tin mình là người con gái làng chài đó. Sự chân thành và nỗ lực tự thân ấy đã biến một vai diễn phụ trở nên sống động, khiến khán giả mỗi khi thấy chiếc mũ bẻ ngược là nhận ra ngay cô nàng Khánh Linh lém lỉnh nhưng đầy tình cảm.

Anh Đào kết hợp với Tô Dũng đầy ăn ý, khiến khán giả thích thú. Ảnh: FBNV.

Nhìn lại, Anh Đào thừa nhận Khánh Linh là vai diễn màu sắc nhất trong sự nghiệp của cô tính đến hiện tại. Thậm chí càng về sau, nhân vật này càng có chiều sâu để khán giả thấu hiểu hơn.

Ngã rẽ định mệnh

Nhắc về sự nghiệp, Anh Đào thừa nhận nếu không làm diễn viên, cô sẽ trở thành giáo viên mầm non. Thời điểm đó, cô cùng lúc ghi danh 2 trường, nhưng nhờ sự động viên của bố, Anh Đào đã quyết định học sân khấu.

Anh Đào trong phim Lối về miền hoa.

Tuy nhiên, hào quang của nghề diễn không đến sớm. Sau khi tốt nghiệp, Anh Đào rơi vào khoảng thời gian thất nghiệp dài. Áp lực từ những lời hỏi thăm của hàng xóm ở quê về thu nhập của một diễn viên khiến cô không dám ra khỏi nhà. Cô tâm sự bản thân từng rơi vào trạng thái cách ly xã hội vì sợ phải đối diện với thực tế nghèo khó và tương lai mờ mịt của mình. Đúng vào lúc Anh Đào định từ bỏ để tìm một công việc khác, đạo diễn Vũ Minh Trí đã xuất hiện như một vị cứu tinh với dự án Lối về miền hoa.

Vai chính đầu tay ấy không chỉ là một cơ hội công việc mà còn là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời Anh Đào. Từ một người không ai biết tới, cô trở thành niềm tự hào của gia đình, làng xóm tại quê nhà Bắc Giang.

Nữ diễn viên bộc bạch nếu không có sự tin tưởng của đạo diễn Vũ Minh Trí và sau này là đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, có lẽ công chúng đã không thấy một Anh Đào tràn đầy năng lượng trên màn ảnh như hiện nay. Cô gọi đó là một sự may mắn kỳ diệu khi đã có thể ngoi lên mặt nước đúng lúc tưởng như sắp chìm hẳn.

"Đào yêu của Tuấn" và cú hạ cánh an toàn trong tình yêu

Một trong những điều khiến khán giả yêu mến Anh Đào không chỉ là diễn xuất mà còn là cuộc hôn nhân viên mãn với nam diễn viên Anh Tuấn. Khác với nhiều nghệ sĩ chọn cách giữ kín đời tư, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường qua fanpage Đào yêu của Tuấn.

Vợ chồng Anh Tuấn - Anh Đào.

Trong Sao check, khi được hỏi về việc đóng cặp với các nam thần VFC trước mặt chồng, Anh Đào cười đáp không hề thấy ngại. Cô nhấn mạnh sự thấu hiểu giữa 2 người cùng nghề là một lợi thế lớn. Bố mẹ chồng cô cũng là những người có tư duy hiện đại, luôn ủng hộ con dâu hết mình. Đối với Anh Đào, sự cân bằng giữa sự nghiệp thăng hoa và một hậu phương vững chắc chính là "cú hạ cánh" thành công nhất của một người phụ nữ.

Nữ diễn viên Anh Đào.

Nữ diễn viên cũng hứa với khán giả rằng cô sẽ luôn làm nghề bằng sự chân thành, tử tế nhất và tuyệt đối không bao giờ cho phép mình cẩu thả với bất kỳ vai diễn nào. Cô xúc động cho hay bản thân mong muốn những người yêu mến mình sẽ cảm thấy tự hào về cô, giống như cách mà gia đình đang tự hào về cô.

Về mối duyên đóng với loạt nam thần của VFC như Đình Tú, Trọng Lân, Tô Dũng… nữ diễn viên bộc bạch: "Trước đó tôi hồn nhiên lắm, khi quay không nghĩ đến "phản ứng hóa học" mà cứ cố gắng làm tốt. Đến khi đóng chung với anh Đình Tú, tôi mới nhận ra. Đặc biệt là đến anh Tô Dũng, tôi khá áp lực vì hai đứa đã công khai chuyện đời tư. Nếu mọi người không tin sẽ như thế nào. Tôi lo là một chuyện nhưng sau đó gạt sang một bên để làm việc".

Nói về cuộc sống hiện tại, người đẹp cho biết vì cùng nghề nên cả hai có sự thấu hiểu nhất định. "Chúng tôi chưa gặp chuyện gì bất tiện cả", Anh Đào chia sẻ.