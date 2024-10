Mỹ nhân "Về nhà đi con" giờ là thượng úy công an, U40 trẻ đẹp, sang chảnh đáng ngưỡng mộ

Trở thành thượng úy công an sau 5 năm gây bão với "Về nhà đi con"

Bảo Thanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cả bố và mẹ của cô đều là nghệ sĩ tuồng. Từ năm 8 tuổi, nữ diễn viên đã bén duyên với nghề khi tham gia phim Vào Nam ra Bắc và nhận ngay giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001.

Năm 2008, Bảo Thanh thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, tiếp bước ước mơ thuở nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, cô tham gia đóng phim và sở hữu nhiều giải thưởng ấn tượng như Nữ diễn viên chính xuất sắc Cánh Diều Vàng 2014 với phim Người chồng điên, Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017,2018...

Bảo Thanh từng là mỹ nhân đình đám của vũ trụ VTV khi góp mặt trong các bộ phim gây bão như Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con

Tuy nhiên, kể từ khi sinh con thứ hai, Bảo Thanh dừng đóng phim. Đến nay, sau 5 năm gây bão với Về nhà đi con, cô trở thành một thượng úy công an sau khi đầu quân về Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng, muốn quay lại làm sân khấu (Nhà hát Kịch Công an Nhân dân - PV) vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".

Hiện tại, tuy gắn bó với sân khấu kịch, nhưng Bảo Thanh cho biết, trong thời gian tới, nếu có kịch bản, vai diễn hay cô vẫn muốn quay trở lại với màn ảnh.

"Trong suốt bao nhiêu năm làm phim, khán giả luôn dành cho Bảo Thanh tình cảm mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong ước có được tình cảm như vậy. Quan trọng nhất là dù mình có nghỉ sinh em bé lâu như thế nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương, hối thúc, chờ đợi Thanh ổn định gia đình rồi quay trở lại làm phim. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn với một người nghệ sĩ như tôi", mỹ nhân Về nhà đi con bày tỏ.

Tuổi U40 trẻ đẹp, cuộc sống sang chảnh và hạnh phúc đáng ngưỡng mộ

Ngoài sự nghiệp thành công, Bảo Thanh còn có cuộc sống gia đình viên mãn. Cô kết hôn từ rất sớm khi đang học đại học năm thứ 3. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, vợ chồng Bảo Thanh hiện có 2 con đủ nếp đủ tẻ và khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Trong làng giải trí miền Bắc, Bảo Thanh được mệnh danh là "đại gia ngầm" nhờ "mát tay" đầu tư kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Cô sở hữu nhiều bất động sản, xế hộp đắt tiền.

Năm 2022, Bảo Thanh từng đăng status tổng kết năm trên trang cá nhân: "Mua thêm nhà, tiết kiệm được thêm mấy tờ hồng đỏ, 1 em BMW đỏ và có thêm một em bé". Tháng 7/2024, cô tiếp tục khiến cư dân mạng trầm trồ khi rao bán villa có trị giá hơn 6 tỷ tại Hội An, Đà Nẵng.

Ngoài ra, sau khi sinh em bé thứ hai, gia đình Bảo Thanh đã đến sống trong căn hộ cao cấp rộng tới 200m2 tại Hà Nội. Khi bạn bè trêu chuyển nhà có mệt không, nữ diễn viên cho biết cô không chuyển, chỉ thêm nhà chứ không đổi nhà. Không ít người trầm trồ trước độ giàu có, mỗi năm mua một nhà của mỹ nhân phim Về nhà đi con.

Theo Bảo Thanh, cuộc sống hôn nhân của cô cũng tràn ngập hạnh phúc vì có ông xã tâm lý. Chồng Bảo Thanh là người ít nói nhưng vô cùng thương vợ, thương con. Vì thế, điều khiến nữ diễn viên tự hào không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc mà cô và bạn đời đã vun vén trong nhiều năm qua.

Có lẽ vì sự nghiệp lẫn gia đình đều viên mãn, nên Bảo Thanh ngày càng trẻ đẹp, đằm thắm. Bước sang tuổi U40, cô nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và gu thời trang nữ tính, sang chảnh.