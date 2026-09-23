Mỹ nhân Vbiz tụ hội hết về 1 thảm đỏ đấy à: Lan Ngọc - Chi Pu đọ sắc cực căng, 1 cô gái khoe visual chuẩn búp bê sống

MXH đang náo loạn trước màn đổ bộ của dàn mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc này.

Chiều ngày 23/9, truyền thông và MXH đổ dồn sự chú ý đến buổi showcase ra mắt dàn diễn viên phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 tại TP. HCM. Giữa "bữa tiệc nhan sắc thịnh soạn" quy tụ dàn cast cực phẩm, tâm điểm chính là cái tên Ninh Dương Lan Ngọc - gương mặt được khán giả chờ đợi mòn mỏi kể từ khi dự án phim được công bố nhưng vẫn luôn giấu mặt. Sự kiện này đánh dấu Ninh Dương Lan Ngọc chính thức lộ diện trong vũ trụ điện ảnh Chị Chị Em Em.

Êkip và dàn cast phim Chị Chị Em Em 3

Dàn gái xinh đổ bộ thảm đỏ Chị Chị Em Em 3(Clip: Team sự kiện)



Ngay từ khi tên Ninh Dương Lan Ngọc được nêu lên, mọi ánh mắt và camera đều tập trung vào nàng "ngọc nữ". Lần đầu chính thức xuất hiện, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý trong trang phục truyền thống với áo yếm cách điệu kết hợp khăn choàng lụa mềm mại tone màu xanh đen. Tạo hình của Lan Ngọc thêm phần nữ tính và mềm mại nhờ mái tóc búi cao, điểm xuyết trâm cài cổ điển. Nhìn tổng thể, người đẹp mang lại diện mạo thướt tha, trang nhã, phù hợp với không khí hoài cổ của bộ phim.

Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt chính thức trong Chị Chị Em Em 3

Nàng "ngọc nữ" toát lên nét đẹp mềm mại, truyền thống

Trong khi đó, Chi Pu diện trang phục tông trắng thanh lịch, mang đậm tinh thần tân thời. Thiết kế cổ yếm kết hợp trễ vai giúp nữ diễn viên khéo léo khoe visual quyến rũ và lộng lẫy. Kết hợp cùng mái tóc xoăn dài và màu son đỏ nổi bật, Chi Pu trông thật đài các, sang trọng, vừa vặn tôn lên vóc dáng và thần thái cuốn hút của cô tại sự kiện.

Chi Pu xuất hiện nổi bật với outfit trắng và màu son đỏ

Góp mặt vào bộ ba mỹ nhân là Kỳ Duyên trong phong cách tối giản mà quyền lực với váy cúp ngực dáng dài. Điểm nhấn trên trang phục là họa tiết nhánh trúc đen ang "vibe" truyền thống Á Đông. Lối trang điểm tông nude cùng thần thái lạnh lùng, sắc sảo giúp Kỳ Duyên hoàn thiện một visual cá tính và khác biệt tại buổi showcase.

Tối giản mà vẫn nổi bật chính là Kỳ Duyên

Hiền Hồ gây bất ngờ khi có mặt tại sự kiện, thu hút sự chú ý trong bộ đầm maxi ren dáng dài màu trắng kem kiểu dáng thanh lịch, trang nhã. Dù kín cổng cao tường như người đẹp vẫn khiến ai nấy phải "wow" với visual như búp bê sống. Đó là nhờ mái tóc đen suôn thẳng dài cùng tone makeup Hàn Quốc nhấn nhá vào đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn của người đẹp.

Hiền Hồ đẹp phát sáng, visual như búp bê

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của NSND Lê Khanh với tạo hình quyền lực chuẩn phong cách quý bà. Lê Khanh khiến siêu mẫu Hạ Anh phải xin gọi bằng "chị" thay vì "cô" bởi ngoại hình quá trẻ và rạng rỡ. Trong khi đó, Steven Nguyên ghi điểm trong bộ áo dài cách tân màu vàng. Theo Lan Ngọc "spoil", anh sẽ có một vai diễn "hài" trong Chị Chị Em Em 3. Quốc Anh không có mặt tại sự kiện, đây là ý đồ của ê-kíp vì muốn tạo thêm một "bí mật" trước giờ phim lên sóng.

NSND Lê Khanh trẻ đẹp tuyệt đối

Steven Nguyễn diện cây vàng nổi bật

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Đạo diễn Will Vũ

Ca sĩ Lona Kiều Loan hát nhạc phim

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Siêu mẫu Hà Anh kiêm MC chương trình

Đào Lan Phương

Hoa hậu Tô Diệp Hà

Bộ 3 mỹ nhân Chị Chị Em Em 3



