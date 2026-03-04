Mỹ nhân Vbiz sống trong biệt thự 1000m2 lộng lẫy như cung điện, đi mỏi chân vẫn không hết

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 và đến nay vẫn là người Việt Nam duy nhất từng giành danh hiệu này. Chính vì thế, công chúng thường ưu ái gọi cô là "hoa hậu chưa có người kế vị", như một cách ghi nhận dấu ấn đặc biệt trong lịch sử nhan sắc Việt.

Ở tuổi 55, Giáng My vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng thần thái mặn mà đặc trưng. Không chỉ nổi bật về nhan sắc "thắng thời gian", người đẹp sinh năm 1971 còn khiến công chúng trầm trồ bởi cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự bề thế rộng hơn 1.000m2 tại TP.HCM. Cơ ngơi "đi mỏi chân chưa hết" của cô gây ấn tượng với quy mô rộng lớn cùng lối bài trí tinh tế. Từng không gian đều được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa nội thất cao cấp và gu thẩm mỹ thanh lịch, tạo nên tổng thể vừa xa hoa vừa ấm cúng.

Biệt thự rộng như cung điện được Giáng My decor Tết 2026 cực đẹp

Mỗi góc trong nhà đều được Giáng My chăm chút kỹ lưỡng, từ hệ thống nội thất cao cấp đến những chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn cá nhân. Dịp Tết 2026, nàng Hậu tiếp tục "thay áo mới" cho không gian sống bằng hoa tươi rực rỡ, cây cảnh cỡ lớn và loạt phụ kiện trang trí đậm sắc xuân, tạo nên tổng thể lộng lẫy nhưng vẫn hài hòa, tinh tế.

Căn biệt thự rộng 1.000m2 được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng với 4 tầng lầu bề thế. Tông màu chủ đạo thiên về trắng kem và vàng nhạt, kết hợp cùng đèn chùm pha lê và cầu thang uốn lượn, mang lại cảm giác như bước vào một không gian mang hơi hướng cung điện. Đặc biệt, phòng khách có diện tích cực lớn, sức chứa lên đến khoảng 200 người. Đây thường là nơi Giáng My tổ chức các buổi tiệc vào dịp lễ, Tết hay sinh nhật, đón tiếp bạn bè là doanh nhân và nghệ sĩ. Vào những ngày đầu năm, không gian này càng trở nên rực rỡ, ấm cúng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ và phong cách sống sang trọng của mỹ nhân 7X.

Trước cửa nhà, Giáng My trưng nhiều chậu cúc vàng cùng tranh Tết tuyệt đẹp, giúp không gian ngập tràn sắc xuân và không khí rộn ràng đầu năm

Những khung hình cứ ngỡ được chụp tại studio hay khách sạn cao cấp, thực chất lại là góc nhỏ trong chính tư gia của nàng Hậu

Phòng khách trong nhà gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được bày trí bộ bofa mang phong cách cổ điển, sang trọng. Dịp Tết vừa qua, không gian này được decor bởi nhiều cây xanh và bình đào lớn

Góc phòng khách có nhiều hệ cửa kính lớn, càng tạo cảm giác rộng rãi thoáng đãng cho tổng thể. Tại đây, Giáng My còn đặt thêm 1 chiếc đàn piano cùng nhiều tranh nghệ thuật cho không gian thêm phần sinh động

Khu vực phòng khách, phòng ăn trong biệt thự của Giáng My ngập tràn hoa tươi đón xuân, nhìn góc nào cũng thấy đẹp mê mẩn

Giáng My tranh thủ check-in trong biệt thự lộng lẫy như cung điện

Một vài góc khác trong biệt thự

Bên cạnh những góc được trang hoàng Tết 2026 rực rỡ, biệt thự của Giáng My còn gây ấn tượng bởi loạt không gian rộng rãi, thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng. Từng khu vực trong cơ ngơi 1.000m2 đều cho thấy sự chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng, từ bố cục nội thất đến cách lựa chọn vật dụng trang trí, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa tinh tế.

Trong khuôn viên biệt thự của Giáng My có hồ cá lớn và bức tượng trắng nổi bật

Ở tầng cao nhất của biệt thự, Giáng My dành một khoảng không gian để trồng nhiều khóm hoa hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng như một khu vườn tho nhỏ giữa lòng thành phố. Khu vực này được cô thiết kế thành nơi thưởng trà, thư giãn, tận hưởng sự yên tĩnh và ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh từ trên cao

Không chỉ trồng hoa, Giáng My còn biến sân thượng rộng khoảng 200m2 thành vườn rau xanh mướt. Các loại rau đều được cô ưu tiên trồng theo phương pháp tự nhiên, hạn chế hóa chất để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho gia đình

Khu vực ban công là một trong những không gian được Giáng My chăm chút nhất trong biệt thự 1000m2



