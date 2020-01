Mỹ nhân Vbiz lao đao vì bị đồn là người thứ ba: Người người "xù lông" đấu tố, Nam Em và Bảo Anh gắt nhất

Nam Em

Gần đây, Nam Em bất ngờ trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất khi bị Bảo Trân - thành viên một nhóm nhạc nữ tố là kẻ giật chồng, cụ thể là VJ Quốc Bảo.

Trước ồn ào này, Nam Em quyết định không giữ im lặng mà thẳng thắn tuyên bố đã chấm dứt chuyện tình cảm với Quốc Bảo khi phát hiện những điều không đúng, đồng thời yêu cầu Bảo Trân không nhắc đến tên mình nếu không sẽ gặp nhau tại toà.

Tuy nhiên khác với lời lẽ đanh thép, cô liên tục có nhiều động thái lạ trên trang cá nhân như đăng tải hình ảnh và dòng trạng thái tâm trạng: "Run..." (chạy đi), "Let it go" (buông bỏ), "Kill this love" (giết chết tình yêu này).

Những tưởng câu chuyện sẽ dần lắng xuống nhưng mới đây, Nam Em bất ngờ đăng đàn thông báo đã "không thể nhịn nổi" và sẽ đâm đơn kiện vì bị vu khống, lợi dụng. Dòng trạng thái đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều khán giả bày tỏ sự lo ngại vì e rằng Nam Em có thể trầm cảm khi chịu quá nhiều áp lực từ ồn ào này.

Gần đây, một thành viên nhóm nhạc Gemini bất ngờ tố Nam Em giật chồng gây xôn xao mạng xã hội.

Nam chính trong câu chuyện không ai khác là VJ Quốc Bảo.

Quốc Bảo và Nam Em đã từng có thời gian hẹn hò.

Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1996 tuyên bố cả hai đã chia tay khi phát hiện ra những điều không đúng.

Nam Em liên tục đăng tải trạng thái bày tỏ sự bất ổn.

Đến chiều ngày 13/1, Nam Em quyết định sẽ đâm đơn kiện và không im lặng nữa.

MC Minh Hà



Năm 2014, Thu Quỳnh và Chí Nhân chính thức về chung một nhà sau khi nảy sinh tình cảm từ bộ phim "Sống cùng lịch sử". Tuy nhiên trong khi Thu Quỳnh vừa sinh con được 6 tháng thì loạt ảnh tình tứ của Chí Nhân và MC Minh Hà bất ngờ bị rò rỉ, lan truyền đến chóng mặt trên mạng xã hội.

Từ đó, nhiều cư dân mạng khẳng định MC Minh Hà chính là nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ. Trước scandal này, nữ MC hoàn toàn giữ im lặng mặc cho Thu Quỳnh và Chí Nhân "năm lần bảy lượt" đấu tố nhau trên mạng xã hội.

4 năm sau vụ việc khi xưa, Minh Hà ngày một xinh đẹp và quyến rũ, cô cũng hạn chế việc chia sẻ cuộc sống riêng trước truyền thông.

Thu Quỳnh và Chí Nhân từng có thời gian chung sống sau khi nên duyên qua bộ phim "Sống cùng lịch sử".

Tuy nhiên, một số hình ảnh thân mật của Minh Hà và Chí Nhân bất ngờ rò rỉ khiến mạng xã hội xôn xao.

Trước scandal "người thứ ba", Minh Hà hoàn toàn giữ im lặng.

Bảo Anh



Tháng 10/2018, Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy chính thức đệ đơn ly hôn, kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 20 năm gắn bó.

Giữa lúc mọi chuyện đang xáo trộn thì trên một số diễn đàn bỗng xuất hiện tin đồn cặp đôi tan vỡ vì có sự xuất hiện của người thứ 3 và chính Phạm Quỳnh Anh đã ẩn ý xác nhận nguồn tin này. Trước chia sẻ này, rất đông khán giả đã vào cuộc dự đoán danh tính người thứ ba là Bảo Anh.

Đối mặt với những lời đồn thất thiệt, chiều 25/10/2018, Bảo Anh tuyên bố làm việc trực tiếp với luật sư để giải quyết sự việc. Phía ca sĩ tỏ ra rất phẫn nộ cho rằng trang tin đăng tải bài viết liên quan đã viết sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cô. Đến cuối năm 2019, khi sự việc đã dần lắng xuống,

Bảo Anh cũng cởi mở hơn với truyền thông, cô cho biết scandal năm xưa đã khiến mình nghĩ tiêu cực nhưng nhờ sự động viên của bạn bè và gia đình mà giọng ca "Lười yêu" đã vượt qua những ồn ào không đáng có.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy từng được xem là một cặp đôi đẹp trong làng giải trí.

Bảo Anh từng lao đao vì tin đồn là người thứ ba. Sau đó, nữ ca sĩ nhanh chóng phủ nhận với lời lẽ vô cùng đanh thép.

Linh Chi

Vào tháng 8/2016, khi Lý Phương Châu viết trên trang cá nhân những dòng tâm sự, tiết lộ việc cô và vũ công nổi tiếng Lâm Vinh Hải đang làm thủ tục ly hôn, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối một cuộc tình đẹp suốt 11 năm tan vỡ.

Vài tháng sau đó, ồn ào bắt đầu nổ ra khi Lâm Vinh Hải công khai mối quan hệ tình cảm với Linh Chi và Phương Châu đã mau chóng lên tiếng tố chồng cũ ngoại tình với nữ diễn viên "Găng tay đỏ". Sự việc này đã khiến Linh Chi vấp phải không ít chỉ trích.

Trước ồn ào này, Linh Chi chia sẻ những trạng thái rất đanh thép như một cách ngấm ngầm đáp trả: "Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả, vì mắt chỉ nhìn thấy những gì bộ não muốn thấy mà thôi"; "Im lặng là thứ ngôn ngữ bạn phải học cho trái tim, học trong cô đơn và học trong nhẫn nại"...

Cho đến nay, mọi chuyện dù đã có phần lắng xuống nhưng dường như Linh Chi vẫn chưa thôi nhắc đến chuyện cũ khi liên tục đăng đàn nói xấu vợ cũ Lâm Vinh Hải. Dù ai đúng, ai sai nhưng cách hành xử của Linh Chi khiến khá nhiều khán giả bất bình và cho rằng chân dài Venus đã có những hành động không đúng đắn.

Cuộc ly hôn của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu từng khiến cả showbiz tiếc nuối.

Sau ly hôn, Lâm Vinh Hải công khai sánh đôi bên cạnh Linh Chi, cặp đôi hiện tại vô cùng hạnh phúc. Lý Phương Châu cũng mau chóng lên tiếng tố chồng cũ ngoại tình.

Sau khi bị chỉ trích vì là "người thứ ba", Linh Chi không ngần ngại đăng tải những dòng trạng thái được cho là đá xéo Lý Phương Châu.