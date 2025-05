Mỹ nhân vác bụng bầu 8 tháng lên tòa vạch trần tội ác bệnh hoạn, đưa Diddy vào "nhà đá" là ai?

Bê bối tình dục của Diddy gây rúng động toàn cầu từ cuối năm 2024. Đến ngày 13/5 (giờ Việt Nam), ông trùm hip-hop đã chính thức bị đưa ra xét xử. Diddy bị cáo buộc những tội danh nghiêm trọng như âm mưu phạm tội có tổ chức; buôn người vì mục đích tình dục thông qua bạo lực, lừa đảo hoặc cưỡng ép; và vận chuyển người nhằm thực hiện hành vi mại dâm.

Theo tờ Page Six, có khoảng 190 người nổi tiếng được cho là có liên quan tới vụ bê bối của Diddy. Trong danh sách nhân chứng, Cassie Ventura - bạn gái cũ của ông trùm nhạc rap - đang là nhân vật được chú ý nhất với những lời tố cáo chấn động về góc khuất đời tư đen tối và chuyện kinh khủng cô từng trải qua trong thời gian hẹn hò với Diddy.

Đang mang thai 8 tháng, Cassie Ventura vẫn ra tòa làm nhân chứng trong vụ án của Diddy

Ngoài ra, chính lá đơn tố cáo Diddy "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần" của Cassie Ventura vào năm 2023 trở thành phát súng khai màn cho việc phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng. Dù vụ kiện của Cassie Ventura với Diddy được dàn xếp chỉ trong chưa đầy 24h, nhưng chính động thái của nữ ca sĩ này đã kéo theo hàng chục khiếu nại pháp lý tương tự và dẫn đến 1 cuộc điều tra hình sự đối với ông trùm. Vậy, Cassie Ventura là ai?

Cassie Ventura đối đầu với bạn trai cũ trên tòa. Cô tiết lộ chi tiết rúng động về đời tư đen tối và thác loạn của Diddy

Nghệ sĩ đa tài của Hollywood

Sinh năm 1986, Cassie Ventura là ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu. Cô bước chân vào showbiz từ khi còn thiếu niên với vai trò người mẫu. Sau đó, Cassie Ventura rời quê nhà Connecticut đến New York (Mỹ). Cô ký hợp đồng với quản lý Tony Mottola để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc.

Cassie Ventura được biết đến nhiều nhất với đĩa đơn ăn khách Me & U phát hành năm 2006. Sản phẩm này giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các bài hát R&B/Hip-Hop Hot của Billboard và vị trí số 3 trên bảng xếp hạng tất cả các thể loại Billboard Hot 100. Không chỉ vậy, bài hát còn được chứng nhận bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ. Trong năm 2008- 2009, Cassie Ventura trình làng 3 đĩa đơn gồm Official Girl hợp tác với Lil Wayne, Must Be Love có sự góp mặt của Diddy và Let's Get Crazy cùng Akon.

Cassie Ventura xinh đẹp, gợi cảm và tài năng

Ngoài ca hát và làm người mẫu, Cassie Ventura còn lấn sân sang đóng phim vào năm 2008 khi tham gia diễn xuất và thể hiện nhạc phim Step Up 2: The Streets. Cô còn đã xuất hiện trong 1 số dự án phim truyền hình - điện ảnh như Empire, The Perfect Match, Spenser Confidential... và các MV ca nhạc như Just A Friend 2002 của Mario, Roll Up hay Pink Friday: Roman Reloaded - The Re-Up của Minaj.

Cuộc tình thác loạn với Diddy hủy hoại Cassie Ventura

Cassie Ventura gặp gỡ Diddy vào năm cô 19 tuổi, còn ông trùm 37 tuổi. Cô ký hợp đồng với hãng thu âm Bad Boy Records của Diddy rồi bắt đầu hẹn hò với nam nghệ sĩ. Cả 2 có mối quan hệ tan hợp trong hơn 10 năm. Đến năm 2018, họ chính thức chia tay.

Trong vụ kiện với Diddy, Cassie Ventura cáo buộc tình cũ đã giam cầm cô trong vòng luẩn quẩn của sự lạm dụng, bạo lực và buôn bán tình dục hơn 1 thập kỷ, bao gồm cả việc cưỡng hiếp, ép cô tham gia bữa tiệc buổi tiệc "Freak-Offs" (tiệc tình dục và ma túy).

Đứng trước tòa, Cassie Ventura tiết lộ ông trùm hip-hop đã dẫn dụ cô tham gia các bữa tiệc thác loạn từ năm 22 tuổi. Các buổi "Freak-Offs" thường kéo dài từ 36 tiếng, và buổi tiệc dài nhất cô từng trải qua kéo dài đến 4 ngày liên tục không ngủ. Cô phải uống rượu, dùng ma túy và qua lại với người lạ trong nhiều ngày liền. Trong các buổi tiệc này, Diddy trực tiếp chỉ đạo cô ngủ với bạn tình được hắn chỉ định. Casandra Ventura cũng bị bắt ép dùng ma túy để duy trì sự tỉnh táo tại tiệc thác loạn.

Cassie Ventura gây rúng động đã công khai kể chi tiết về sự trụy lạc trong các bữa tiệc thác loạn của Diddy

Casandra Ventura cho biết việc bị Diddy hành hạ về mặt thể xác và tinh thần ngày càng nghiêm trọng khiến cô cảm thấy sự nghiệp của mình không còn là âm nhạc nữa. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng những bữa tiệc thác loạn "Freak-Offs" đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô.

Đầu tiên, Cassie cho biết cô gặp rất nhiều vấn đề về dạ dày và đường tiêu hóa do ma túy. Cô phải dùng hỗn hợp thuốc lắc, cần sa, ketamin, GHB (còn được gọi là thuốc hiếp dâm hẹn hò) hoặc nấm thức thần. Cassie buộc phải dùng ma túy để trở nên vô cảm, làm những yêu cầu của "ông trùm" dù bản thân không muốn. Người đẹp này thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Nữ ca sĩ gọi tình trạng này là "1 mớ hỗn độn" vì cả thuốc uống, nước nam việt quất và các biện pháp điều trị khác cũng không còn tác dụng với cô.

Bạn gái cũ của Diddy cũng thường xuyên nổi vết loét trên lưỡi, do phải tiếp xúc với dầu em bé, chất bôi trơn trong tiệc thác loạn. Tiệc thác loạn Freak-Offs kéo dài nhiều nhất 4 ngày, thậm chí có thể lâu hơn. Nữ ca sĩ cho biết những bữa tiệc này xảy ra hàng tuần trong suốt mối quan hệ kéo dài cả thập kỷ của họ. Sau những bữa tiệc này, Cassie cần thời gian phục hồi vì sử dụng ma túy và cơ thể rơi vào trạng thái mất nước.

Không chỉ sự nghiệp nghệ thuật bị hủy hoại, nữ ca sĩ còn bị viêm dạ dày, nhiêm trùng đường tiết niệu, nổi vết loét trên lưỡi do ảnh hưởng từ những bữa tiệc thác loạn

Cassie Ventura bật khóc và nói rằng cô luôn cảm thấy ghê sợ các bữa tiệc "Freak-Offs" do Diddy tổ chức, nhưng không dám từ chối vì "không muốn làm đối phương thất vọng" và cũng để những cơn giận dữ có xu hướng bạo lực của bạn trai.

Theo nữ ca sĩ, cô và những người phụ nữ xung quanh Diddy đều bị thao túng, kiểm soát bằng tiền và chất cấm. Diddy chi trả các khoản tiền thuê nhà, mua xe, đi lại, quần áo và các khoản chi phí khác cho cô. Tuy nhiên, đổi lại Cassie Ventura phải tuyệt đối tuân thủ những yêu cầu kỳ lạ của ngôi sao nhạc rap. Vì vậy, trong suốt thời gian hẹn hò, cô luôn bị Diddy giám sát chặt chẽ việc mặc gì, trang điểm thế nào, hành xử ra sao trong các bữa tiệc.

Casandra Ventura phải phục tùng các trò tình dục bệnh hoạn của ông trùm vì bị khống chế, thao túng bằng tiền bạc và chất cấm

Ở phiên tòa thứ 2, Cassie còn gây sốc hơn khi nói về việc Diddy từng cưỡng hiếp, bất chấp việc cô kháng cự quyết liệt tại Malibu (Mỹ) vào năm 2018. Theo Cassie, thời điểm đó, cô đang hẹn hò với người chồng hiện tại - huấn luyện viên thể dục Alex Fine. Cassie cho biết đã nhận 20 triệu USD từ Diddy và các công ty của ông trùm để giữ lặng. Tuy nhiên, cô đã đổi ý. Vừa qua, nữ ca sĩ vác bụng bầu 8 tháng lên tòa làm nhân chứng chống lại Diddy với lý do không thể chịu đựng sự xấu hổ, tội lỗi được nữa.

Cassie Ventura đang trong gian đoạn thẩm vấn chéo với luật sư Diddy ở phiên xét xử trùm nhạc rap. Trong thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm chuỗi lời khai gây sốc của Cassie và các nhân chứng khác. Nếu tội danh thành lập, Diddy sẽ ở tù đến cuối đời.

Cassie tố cáo Diddy từng cưỡng bức cô

Nguồn: Page Six, AP