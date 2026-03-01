Mỹ nhân U70 trẻ đẹp vô thực nhờ 30 năm không ăn cơm, múa 1 điệu thấy cả giang sơn đại ngàn

Tối 8/3, vở vũ kịch Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026 chính thức khép lại sau 4 đêm diễn tại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm do nghệ sĩ Dương Lệ Bình đảm nhiệm vai trò biên đạo kiêm giám đốc sản xuất. Chương trình được dàn dựng công phu với gần 70 diễn viên tham gia biểu diễn, tạo nên một không gian sân khấu quy mô và giàu tính thị giác.

Từng lớp chuyển động của các vũ công được xây dựng tỉ mỉ, kết hợp hài hòa với âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng để khắc họa hình tượng chim công bằng ngôn ngữ múa giàu xúc cảm nhưng không kém phần ma mị. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật múa truyền thống và cách dàn dựng sân khấu hiện đại đã tạo nên nhiều phân cảnh ấn tượng, góp phần để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Mỗi điệu múa của bà được miêu tả như vẽ nên bức tranh giang sơn đại ngàn.

Dương Lệ Bình mê hoặc khán giả với điệu mùa Khổng Tước trứ danh (Nguồn: @im_hiinz)

Tại đây, người xem ấn tượng với những động tác uyển chuyển, mềm mại mà gãy gọn, đường nét cơ thể vô cùng đẹp và chuẩn form. Không chỉ vậy, nhan sắc của Dương Lệ Bình còn là tâm điểm bàn tán vì quá trẻ trung. Ở ngưỡng U70, bà vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, thanh thoát và tao nhã. Khả năng hack tuổi “thần sầu” của Dương Lệ Bình khiến không ít netizen lầm tưởng bà chỉ mới ngoài 30. Khả năng quản lý bản thân của Dương Lệ Bình cũng khiến nhiều người thán phục khi bà vẫn có thể duy trì vóc dáng mảnh mai, thon thả như thiếu nữ ở độ tuổi như vậy.

Ở ngưỡng U70, bà vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, thanh thoát và tao nhã

Bí quyết ở đây là nữ nghệ sĩ gần như không ăn cơm trong 30 năm. Để giữ thân hình phù hợp với nghệ thuật múa - bộ môn đòi hỏi sự thanh mảnh và kiểm soát cơ thể cao - bà xây dựng cho mình một chế độ ăn uống rất kỷ luật. Bên cạnh đó, Dương Lệ Bình thường uống nước hầm táo đỏ và kỳ tử, nước muối loãng, trà phổ nhĩ, sữa đậu nành... để dưỡng nhan, giữ dáng. Bà cũng duy trì tập luyện mỗi ngày, có những lúc hoạt động tới 10 tiếng.

Đặc biệt mà có rất nhiều chị em phụ nữ khẳng định nghệ sĩ Dương Lệ Bình trẻ lâu vì quyết định sống không chồng - không sinh con bởi lý do: "Phụ nữ mà không lấy chồng, không sinh con thì đã giảm được một nửa áp lực cuộc đời rồi".

Bà giữ nhan sắc trẻ lâu và vóc dáng đỉnh cao nhờ không ăn cơm suốt 30 năm và không sinh con (Ảnh: China Daily)

Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Đại Lý, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), là vũ công và biên đạo múa nổi tiếng, được mệnh danh là “Công chúa Khổng tước” của nghệ thuật múa Trung Hoa. Xuất thân từ dân tộc Bạch, bà sớm tiếp xúc với các điệu múa dân gian và bắt đầu con đường nghệ thuật từ khi còn rất trẻ.

Tên tuổi của Dương Lệ Bình gắn liền với những tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng chim công, đặc biệt là điệu múa Linh Hồn Chim Công và các vở vũ kịch Khổng Tước, giúp bà trở thành biểu tượng của múa dân gian đương đại Trung Quốc. Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, nữ nghệ sĩ đã biểu diễn và dàn dựng nhiều chương trình lớn, góp phần đưa nghệ thuật múa truyền thống Vân Nam ra sân khấu quốc tế.

Tên tuổi của Dương Lệ Bình gắn liền với những tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng chim công (Ảnh: China Culture)

Tháng 1/2011, Dương Lệ Bình cùng Phạm Băng Băng, Trương Tử Lâm, Chương Tử Di và Châu Tấn được lựa chọn là 5 gương mặt đại diện cho nhan sắc Trung Quốc, xuất hiện và được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại ở New York (Mỹ).

Khoảng 10 năm trở lại đây, bà ít trực tiếp biểu diễn mà chuyển sang tập trung giảng dạy, đào tạo vũ công trẻ và biên đạo các vở múa quy mô lớn. Về đời tư, Dương Lệ Bình từng trải qua hai cuộc hôn nhân và lựa chọn không sinh con để toàn tâm theo đuổi nghệ thuật. Theo truyền thông Trung Quốc, bà hiện sở hữu khối tài sản ước tính không dưới 150 triệu USD (gần 400 tỷ đồng)