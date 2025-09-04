Mỹ nhân U60 gây sửng sốt với body như gái 20, vì 14 người đàn ông mà lâm cảnh tan tành

Với những người yêu thích các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung, Cổ Long hay Quỳnh Dao, ai cũng sẽ biết đến Tiêu Tường. Cô là sao nữ đẹp nức tiếng showbiz Hoa ngữ thập niên 1990, và cũng người đầu tiên được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Đệ nhất mỹ nhân". Thời trẻ, Tiêu Tường đẹp đến mức không có đối thủ ở giới giải trí. Từng có giai thoại về nhan sắc đỉnh cao của ngôi sao này rằng cô từng được đạo diễn yêu cầu không make up trong 1 cảnh quay. Tuy nhiên, khi Tiêu Tường xuất hiện với gương mặt mộc, đạo diễn đã mắng cô như tát nước vì nghĩ rằng minh tinh dám cãi lời, lén trang điểm.

Năm 2006, Tiêu Tường rời showbiz vì sự nghiệp sa sút và dính thị phi tình ái. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài 1 thời vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ không ngừng với phong độ nhan sắc "bất biến", trẻ trung dù đã ở ngưỡng tuổi U60. Thế nhưng, dù là hình mẫu lý tưởng của cánh đàn ông, Tiêu Tường đến nay vẫn độc thân, chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Tiêu Tường là nghệ sĩ nữ đầu tiên được khán giả ca ngợi là "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài"

Mỹ nhân được Kim Dung tán tụng vượt xa trí tưởng tượng, không ngôn từ nào tả nổi

Tiêu Tường sinh năm 1968, trong 1 gia đình giàu có và quyền thế ở Đài Loan (Trung Quốc). Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Tiêu Tường đã là "hoa khôi học đường", được giới nghệ thuật săn đón mời vào showbiz. Tuy nhiên, với 1 người tiền không sợ thiếu như Tiêu Tường, cô chẳng mảy may quan tâm đến ánh hào quang nghệ thuật. Mãi đến năm 21 tuổi, Tiêu Tường mới quyết định thử 1 lần, gia nhập showbiz với vai trò người mẫu quảng cáo.

Sở hữu vóc dáng gợi cảm và nhan sắc mỹ miều, cô nổi tiếng khắp xứ Đài ngay khi bước chân vào ngành giải trí. Sau đó, Tiêu Tường rẽ hướng sang đóng phim và sớm thăng hoa danh tiếng khi lọt vào mắt xanh của nữ sĩ Quỳnh Dao. Với việc lấy đi nước mắt của khán giả qua loạt tác phẩm Một Thoáng Mộng Mơ, Bên Nhau Nơi Chân Trời, Ngày Mai Có Em, Song Yến Biệt Ly..., Tiêu Tường trở thành bà hoàng phim bi hạng A showbiz.

Nhan sắc đẹp nức lòng của Tiêu Tường thời trẻ

Đến năm 1999, Tiêu Tường rời bỏ dòng phim làm nên tên tuổi, chuyển hướng sang đóng phim cổ trang kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long và lập tức đạt được thành công vang dội. Trong đó, vai diễn Lâm Thi Âm trong tác phẩm Tiểu Lý Phi Đao - chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Cổ Long - đã đưa tên tuổi của Tiêu Tường vang danh khắp Trung Quốc. Đến nhà văn Kim Dung còn không tiếc lời tán tụng nhan sắc của của Tiêu Tường: "Tôi đã tạo ra không ít mỹ nhân xinh đẹp bằng ngòi bút của mình qua nhiều tác phẩm. Ấy thế mà ở ngoài đời thực, nhan sắc của Tiêu Tường vẫn đánh bại trí tưởng tượng của tôi, không ngôn từ nào tả nổi".

Nhan sắc của Tiêu Tường được cố nhà văn Kim Dung khen ngợi đẹp vượt xa trí tưởng tượng của ông

Đến năm 2006, Tiêu Tường rút khỏi giới giải trí sau nhiều năm không có tác phẩm nổi bật. Hiện tại, dù đã rời showbiz được 19 năm, "Đệ nhất mỹ nhân" này vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ với vóc dáng thon thả, dẻo dai, làn da săn chắc và vòng eo 58 cm.

Theo Tiêu Tường, cô trẻ lâu nhờ duy trì cân nặng khoảng 45 kg như thuở mới vào showbiz, tập yoga điều đặn suốt 10 năm và sống khoa học. Người đẹp không ăn đêm, không ăn đồ chiên rán, đúng 6h sáng thức dậy và 8h tối sẽ lên giường đi ngủ. Đều đặn 30 năm qua, cứ sắp bước sang năm mới, Tiêu Tường lại cho phát hành sách lịch, vừa để làm từ thiện, vừa để lưu giữ hình ảnh của bản thân. Và năm nào cũng vậy, sắc vóc của Tiêu Tường gần như không thay đổi, body dẻo dai như gái đôi mươi.

Đã ở ngưỡng U60, Tiêu Tường vẫn giữ vững phong độ sắc vóc gây trầm trồ

Sống cô độc sau 14 cuộc tình thị phi

Đẹp như Tiêu Tường không thiếu đàn ông vây quanh. Từ khi vào showbiz, cô đã bị bủa vây trong tin đồn tình ái. Ngôi sao sinh năm 1968 từng cặp kè đạo diễn, diễn viên, đại gia, chủ tịch tập đoàn và cả các chính trị gia quyền uy... "Tài năng, tiền bạc, địa vị. Đó là tất cả tôi cần ở một người bạn đời", Tiêu Tường chia sẻ tiêu chuẩn chọn người yêu trên sóng truyền hình và cũng chẳng ngại che giấu việc yêu đàn ông giàu vì mục đích riêng.

Đếm sơ sơ nữ diễn viên đã hẹn hò với 14 người đàn ông. Đáng bàn là trong số những anh bạn trai của Tiêu Tường, không ít người đã có gia đình. Nữ diễn viên còn từng quen 2-3 người cùng lúc để nhận chu cấp tiền tỷ. Với việc yêu đương không nghiêm túc và từng làm "tiểu tam" khiến Tiêu Tường bị tẩy chay dữ dội. Đây cũng là 1 nguyên nhân khác khiến cô sớm phải rời showbiz.

Tiêu Tường có đường tình thị phi khi bất chấp qua lại với đàn ông có vợ, "bắt cá nhiều tay" để nhận chu cấp

Ở tuổi 57, Tiêu Tường vẫn độc thân sau những mối tình sóng gió với các người tình của mình. Sau khi giải nghệ, cô dành thời gian chăm sóc cha già, theo đuổi sở thích cá nhân như thư pháp, viết sách, chép kinh, hội họa và tập yoga. Tiêu Tường chia sẻ rằng cô không nóng vội, cưỡng cầu trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên chỉ kết hôn khi gặp được người phù hợp. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại bình yên, ngọt ngào, vui vẻ dù thiếu vắng tình yêu.

Nguồn: Sina, Sohu