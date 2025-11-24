Mỹ nhân U50 lộ ảnh sexy không ngờ

Nhắc đến nữ diễn viên nổi tiếng Trần Kiều Ân, chắc hẳn mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh cô nàng xinh đẹp, dịu dàng trong những bộ phim thần tượng đình đám như "Hoàng Tử Ếch", "Định Mệnh Anh Yêu Em"... Mới đây, nhiều trang tin xứ Trung bất ngờ đồng loạt chia sẻ lại những hình ảnh cũ của Trần Kiều Ân, ca ngợi sự quyến rũ của cô. Qua loạt ảnh được gợi lại, netizen không khỏi bất ngờ với visual và body bốc lửa của nữ thần một thời.

Trong một sự kiện, Trần Kiều Ân phô diễn body hoàn mỹ. Cô diện váy hai dây dáng bí màu trắng. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ, đôi môi đỏ và hàm răng trắng vô cùng cuốn hút. Mái tóc đen dài bay bồng bềnh, để lộ "vùng nguy hiểm" sexy và hút hồn!

Trong một bộ ảnh tạp chí cách đây gần 10 năm, nữ diễn viên mặc nội y bikini màu đen, thả mình trong bồn tắm. Đôi chân dài thon thả, khoe trọn vóc dáng "ác quỷ" - tuyệt đối sexy và bốc lửa!

"Trần Kiều Ân sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng khi trò chuyện, nụ cười ngọt ngào tan chảy trái tim, cùng đường cong cơ thể "khó lường", tất cả đã giúp cô thu hút vô số người hâm mộ." - Sohu nhận xét.

Điều đáng nói là những bức ảnh này tuy đã được chụp từ nhiều năm trước, nhưng đến nay khi được "đào" lại, vẫn khiến netizen phải trầm trồ không ngớt, bởi lẽ ở tuổi 46 Trần Kiều Ân vẫn duy trì được vóc dáng cân đối, săn chắc. Cô thường xuyên chia sẻ những video tập luyện trên mạng xã hội, chứng minh rằng body "đỉnh của chóp" không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ.