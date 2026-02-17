Mỹ nhân tuổi Ngọ "đắt giá" showbiz: U40 giàu có nhưng vẫn độc thân

"Ngọc nữ" đắt giá của màn ảnh Việt

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân tuổi Ngọ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Cô được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt" với nhiều vai diễn ấn tượng trong những tác phẩm ăn khách. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc luôn giữ vững sức hút và vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.

Ninh Dương Lan Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi vẫn còn là sinh viên, cô tham gia đóng một số phim quảng cáo, video ca nhạc, phim truyền hình nhưng chưa thật sự có tên tuổi.

Ninh Dương Lan Ngọc hiện là mỹ nhân sáng giá hàng đầu của showbiz Việt.

Năm 2010, Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn điện đảnh đầu tay này đưa cô chiến thắng giải thưởng Cánh Diều Vàng danh giá ở tuổi 20. Kể từ đó, Ninh Dương Lan Ngọc được ưu ái với danh xưng ''ngọc nữ màn ảnh''.

Ngoài ra, cô liên tục thử sức ở nhiều vai diễn, thể loại phim khác nhau như hành động, kinh dị đến tâm lý - tình cảm. Khán giả thấy cô xuất hiện trong nhiều vai diễn lớn nhỏ, hoạt động năng nổ ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Trên màn ảnh nhỏ, cô tham gia các dự án nổi tiếng như Vừa đi vừa khóc (2014), Nguyệt thực (2016), Mối tình đầu của tôi (2019)… Lan Ngọc cũng tích cực tham gia các dự án điện ảnh như Long Ruồi (2011), Tèo em (2013), Trúng số (2015), Cô Ba Sài Gòn (2017), Gái già lắm chiêu (2016), Cua lại vợ bầu (2019)...

Lan Ngọc ở tuổi 35.

Cô năng nổ hoạt động, góp mặt trong nhiều chương trình như Bước nhảy hoàn vũ, Chạy đi chờ chi, 7 nụ cười xuân, Chị em chúng mình… Năm 2023, nữ diễn viên tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và là một trong những thí sinh được yêu thích nhất.

Sự phủ sóng rộng khắp giúp Ninh Dương Lan Ngọc trở thành một trong những gương mặt đại diện quảng cáo được săn đón bậc nhất. Hàng loạt nhãn hàng lớn tin tưởng lựa chọn cô, đưa Lan Ngọc vươn lên nhóm sao nữ có thu nhập cao hàng đầu showbiz Việt.

U40 độc thân, sở hữu khối tài mơ ước

Sau nhiều năm làm nghề, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản khủng khiến bao người phải ngưỡng mộ. Năm 2023, nữ diễn viên đã hé lộ về căn biệt thự 200m2 nằm trong khu vực có giá trị cao ở TP.HCM. Ngoài căn biệt thự triệu đô này, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu 2 căn hộ ở TP.HCM.

Nữ diễn viên sống trong căn biệt thự rộng lớn.

Bên cạnh đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, mỹ nhân tuổi Ngọ này còn là chủ sở hữu của một tiệm spa, một cửa hàng chè và nhà hàng ẩm thực Thái Lan. Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc có cuộc sống sang chảnh với khối tài sản khủng. Có thể nói, cuộc sống của nữ diễn viên là điều bao người phải mơ ước.

Ở tuổi U40, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chọn sống độc thân và không vội vàng trong chuyện hôn nhân. Nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư. Mặc dù từng trải qua một vài mối tình được chú ý, nhưng cô đều giữ thái độ nhẹ nhàng, không phô trương.

Khi được một người bạn thân thiết "nhả vía" lấy chồng, Lan Ngọc từng nói: "Chừng nào tôi có thêm một vai diễn nữa, đạt thêm các vai diễn về điện ảnh nữa thì tôi sẽ lấy chồng. Nếu chưa được thì chưa lấy đâu, nên không cần nhả cho tôi trước đâu".

Ninh Dương Lan Ngọc được cho là thể hiện "thái độ" khi nghe đến tên của Xoài Non. Ảnh: showbiz.saoviet

Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi một đoạn clip trên TikTok được lan truyền rộng rãi. Trong video, nữ diễn viên bị cho là lộ biểu cảm "sượng trân" khi nghe nhắc đến Xoài Non. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi, thậm chí xuất hiện những suy đoán về mối quan hệ giữa hai người đẹp.

Trước làn sóng đồn đoán, Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng lên tiếng. Cô thẳng thắn chia sẻ: "U là trời, quay xong tự nhét câu chuyện vào người tôi, tha cho tôi. Nói tôi nấu ăn không ngon tôi chịu, còn lại không nha".

Thực tế, Ninh Dương Lan Ngọc và Xoài Non vốn có mối quan hệ thân thiện, cởi mở. Trong một video khác được ghi lại tại sự kiện, khi nhìn thấy Xoài Non và Gil Lê, Lan Ngọc đã chủ động tiến đến chào hỏi. Cả hai thoải mái trò chuyện, tương tác tự nhiên giữa chốn đông người.