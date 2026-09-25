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Mỹ nhân tuổi Dậu showbiz cưới cầu thủ tuyển quốc gia sau 4 tháng hẹn hò, tưởng hạnh phúc nào ngờ drama động trời

Vy Anh
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Cặp diễn viên - cầu thủ bóng đá này tổ chức đám cưới tại khách sạn InterContinental. Sau đó, hôn nhân của họ gặp sóng gió lớn.

Ngày 25/9, tờ Sports Chosun đưa tin cầu thủ bóng đá Ki Sung Yueng đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảng thời gian nghỉ ngơi, đi ngắm biển đêm cùng bà xã minh tinh Han Hye Jin và con gái trên trang cá nhân. Trong ảnh, Ki Sung Yueng vòng tay qua vai vợ, nhẹ nhàng tựa đầu vào cô. Han Hye Jin cũng vòng tay ôm eo ông xã đầy tình cảm. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc Ki Sung Yueng đứng cạnh ái nữ đầu lòng. Gương mặt cô bé được che lại khéo léo, nhưng từ vóc dáng có thể thấy con gái Ki Sung Yueng và Han Hye Jin có chiều cao nổi bật, đứng gần chạm tới vai cha cầu thủ.

Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 1.

Ki Sung Yueng chia sẻ khoảnh khắc ấm áp, tình cảm bên vợ minh tinh Han Hye Jin và con gái. Ảnh: X.

Hình ảnh này cho thấy tổ ấm viên mãn, mối quan hệ bền chặt của Ki Sung Yueng và Han Hye Jin sau 13 năm chung sống. Thế nhưng, trước khi có được sự bình yên như hiện tại, 5 năm trước, gia đình của cặp đôi đình đám giới thể thao - giải trí Hàn Quốc này đã gặp sóng gió lớn, tưởng như đã không thể tiếp tục duy trì.

Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân của Ki Sung Yueng và Han Hye Jin từng gặp sóng góp lớn. Ảnh: X.

Cáo buộc rúng động hướng đến chồng trẻ của minh tinh Truyền Thuyết Jumong

Theo tờ Nate, cùng với Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Song Ji Hyo hay Jang Na Ra, Han Hye Jin (SN 1981) là một trong những minh tinh tuổi Dậu xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn. Cô nổi tiếng khắp châu Á với vai tiểu thư So Seo No - người yêu của hoàng tử Ju Mong (Song Il Kook) ở bộ phim Truyền Thuyết Jumong, phát sóng vào năm 2006.

Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 3.

Han Hye Jin là 1 trong những mỹ nhân cầm tinh con gà nổi bật của showbiz Hàn. Ảnh: Instagram.

Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 4.

Nữ diễn viên nổi đình nổi đám khắp châu Á với vai diễn tiểu thư So Seo No trong bộ phim Truyền Thuyết Jumong. Ảnh: X.

Tháng 8/2012, Han Hye Jin quay chương trình Healing Camp và gặp gỡ cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ki Sung Yueng - SN 1989, từng có hơn 100 lần khoác áo tuyển quốc gia Hàn Quốc. Khi ấy, Han Hye Jin vừa trải qua cú sốc cha qua đời và kết thúc mối tình 9 năm với chàng ca sĩ Naul. Sự quan tâm và động viên của Ki Sung Yueng khiến nữ diễn viên rung động.

Sau 4 tháng hẹn hò, cả hai tổ chức đám cưới linh đình tại khách sạn InterContinental vào đầu tháng 7/2023. Khi đó, họ được xem 1 trong những cặp đôi đẹp nhất giới giải trí - thể thao xứ Hàn. Hai năm sau khi về chung nhà, Han Hye Jin và ông xã kém mình 8 tuổi chào đón con gái đầu lòng.

Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 5.
Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 6.

Han Hye Jin cưới cầu thủ kém cô 8 tuổi chỉ sau 8 tháng hẹn hò. Ảnh: TV Daily.

Những tưởng Han Hye Jin sẽ hạnh phúc viên mãn bên chồng trẻ thì đến tháng 5/2021, bất ngờ có 2 nạn nhân tố cáo Ki Sung Yueng ép họ quan hệ đồng tính từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2000. Lời tố cáo này đã khiến công chúng Hàn Quốc sốc nặng. Vụ việc khiến hình ảnh gia đình mẫu mực của cặp đôi hoen ố. Ngay lập tức, danh thủ hàng đầu lên tiếng phủ nhận cáo buộc, đồng thời đã đâm đơn kiện 2 người tố cáo lên tòa. Không lâu sau, mỹ nhân nhân Truyền Thuyết Jumong đã đăng tải 1 bức thư dài lên trang cá nhân, khẳng định tất cả những cáo buộc tấn công tình dục hướng đến chồng đều là dối trá và gia đình cô quyết kiện đến cùng để lấy lại danh dự. Đến nay, kết quả vụ kiện vẫn chưa được công bố.

Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 7.

Năm 2021, Ki Sung Yueng dính cáo buộc đời gây sốc. Ảnh: Instagram.

Ồn ào đời tư của chồng khiến Han Hye Jin sống kín đáo hơn. Cả gia đình nữ diễn viên sau đó rời Hàn Quốc, sang Anh định cư để chồng cô thuận tiện phát triển sự nghiệp đá bóng ở châu Âu. Vài năm trở lại đây, gia đình Han Hye Jin quay lại Hàn sinh sống để Ki Sung Yueng thi đấu cho câu lạc bộ FC Seoul, Pohang Steelers. Hiện tại, mỹ nhân này không còn đóng phim, chỉ thi thoảng mới xuất hiện ở một vài sự kiện giải trí và hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình lên MXH.

Han Hye Jin và Ki Sung Yueng: Hôn nhân đẹp nhưng đầy sóng gió sau 4 tháng hẹn hò - Ảnh 8.

Han Hye Jin sống kín tiếng, ít hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm qua. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sports Chosun

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Tags

Han Hye Jin

Ki Sung Yueng

hôn nhân

showbiz hàn

Cầu thủ bóng đá

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