Mỹ nhân từng khiến 2 đại gia phá sản giờ ra sao?

Chương Tiểu Huệ - cái tên mà nhiều người nghe đến đều gợi nhớ về một thời hoàng kim của giới thượng lưu và giải trí Hong Kong. Sinh ra trong một gia đình giàu có và được chăm sóc như công chúa, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với hàng hiệu và học cách tận hưởng cuộc sống xa hoa. Không chỉ vậy, Chương Tiểu Huệ đã được mẹ dẫn đi mua sắm ở các cửa hàng sang trọng khi còn bé, sở hữu tủ quần áo đầy đồ nhập khẩu, hình thành thói quen chi tiêu xa hoa khó bỏ.

Không chỉ giàu có, Chương Tiểu Huệ còn rất thông minh khi từng đi du học ở Canada và Mỹ. Trong thời gian này, người đẹp sinh năm 1963 tiếp xúc với giới nghệ thuật và thời trang quốc tế, xây dựng gu thẩm mỹ riêng và nền tảng chuyên môn, giúp cô tự tin tham gia các sự kiện của làng mốt.

Chương Tiểu Huệ là mỹ nhân nổi tiếng một thời ở Hong Kong

Cũng trong thời gian học ở Canada, Chương Tiểu Huệ quen ca sĩ Chung Trấn Đào khi nhóm nhạc Wynners của anh biểu diễn tại đây, 2 người cảm mến đối phương nhưng vì cô đã có bạn trai nên họ không đến được với nhau. Sau khi Chương Tiểu Huệ chia tay bạn trai và về Hong Kong, Chung Trấn Đào theo đuổi cô và họ nhanh chóng hẹn hò.

Chỉ sau một thời gian ngắn yêu đương, Chung Trấn Đào cầu hôn bạn gái. Dù cha Chương Tiểu Huệ nghi ngại rằng Chung Trấn Đào không thể nuôi nổi con gái ông vì cô tiêu xài quá hoang phí nhưng anh vẫn khẳng định sẽ chăm sóc cô cả đời. Họ tổ chức đám cưới linh đình năm 1988, cũng từ đó Chương Tiểu Huệ bắt đầu chuỗi ngày được cung phụng mà chẳng cần đi làm, hàng ngày chỉ mua sắm và tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Chương Tiểu Huệ từng được Chung Trấn Đào cưng chiều hết mực

Tuy nhiên, giữa thập niên 90, sự nghiệp của Chung Trấn Đào sa sút, anh không còn đủ tài chính để duy trì lối sống xa hoa của vợ. Lúc này tại một sự kiện thời trang, Chương Tiểu Huệ quen doanh nhân giàu có Trần Diệu Mân, người mê mẩn nhan sắc của cô và sẵn sàng chi tiền không tiếc tay. Cùng thời gian đó, nhờ lời khuyên của Trần Diệu Mân, Chương Tiểu Huệ đề nghị Chung Trấn Đào cùng đầu tư bất động sản, đổ hàng trăm triệu HKD vào nhà đất nhưng đã nhanh chóng phải gánh khoản nợ 250 triệu HKD (khoảng 825 tỷ đồng) vì khủng hoảng tài chính năm 1997.

Cặp đôi ly hôn năm 1999, Chung Trấn Đào phá sản mà Trần Diệu Mân cũng trắng tay, Chương Tiểu Huệ từ một nữ đại gia danh giá trở thành tâm điểm chỉ trích với biệt danh "kẻ khiến 2 đại gia phá sản". Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, vì ngụp lặn trong nợ nần mà Trần Diệu Mân đã bạo hành Chương Tiểu Huệ, họ cũng nhanh chóng "đường ai nấy đi".

Chương Tiểu Huệ và Trần Diệu Mân thời còn mặn nồng

Cuộc sống tưởng chừng chấm hết nhưng Chương Tiểu Huệ không đầu hàng. Ở tuổi 41, Chương Tiểu Huệ nhận lời đóng phim 18+ Đào Sắc, bộ phim là bước ngoặt lớn trong cuộc đời giúp cô trả nợ và lấy lại danh tiếng. Dù gây tranh cãi vì nội dung nhạy cảm, màn trình diễn của Chương Tiểu Huệ vẫn được đề cử giải thưởng điện ảnh Hong Kong, chứng minh khả năng vượt khó và dám thử sức ở lĩnh vực mới của cô.

Nhưng Chương Tiểu Huệ cũng không kiên trì với việc đóng phim lâu dài, không bao lâu sau cô chuyển hướng sang kinh doanh và thời trang. Nàng mỹ nhân này mở công ty ở Los Angeles và tham gia sản xuất phim, đồng thời tận dụng danh tiếng để viết chuyên mục về thời trang, bán quần áo và phụ kiện hàng hiệu. Năm 2010, cô trở về Hong Kong, mở shop bán đồ với nguồn cung từ châu Âu và từng bước trả hết nợ. Năm 2018, Chương Tiểu Huệ khai thác nền tảng số để kinh doanh, trở thành "bà hoàng livestream" với thu nhập khủng, nhiều lần bán hàng đạt hàng chục triệu HKD chỉ trong vài giờ.

Ở tuổi 62, Chương Tiểu Huệ vẫn sống độc thân và giữ mối quan hệ tốt với 2 con. Khối tài sản hiện tại của người đẹp nổi tiếng một thời ước tính hơn 1 tỷ HKD (khoảng 3300 tỷ đồng) nhưng cuộc sống của cô không còn bê bối hay tai tiếng. Cô khéo léo kết hợp thời trang, kinh doanh và truyền thông, trở thành biểu tượng phục hồi từ thất bại.

Từ một tiểu thư giàu có, trải qua phá sản, scandal và đóng phim 18+ để trả nợ, Chương Tiểu Huệ đã tự viết lại câu chuyện đời mình. Hành trình của cô là minh chứng cho thấy, dù rơi vào đáy cuộc đời, chỉ cần có quyết tâm và khéo léo, phụ nữ vẫn có thể đứng dậy và tỏa sáng theo cách riêng.