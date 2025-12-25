Mỹ nhân Trung Quốc duy nhất trở thành Ảnh hậu Việt Nam, phim giả tình thật với nam thần Vbiz đình đám

Can Đình Đình (SN 1986) từng được truyền thông Hàn Quốc gọi tên trong danh sách hai “nữ thần màn ảnh” của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào pha lẫn nét gợi cảm, cô nhanh chóng gây chú ý ngay từ những ngày đầu xuất hiện trước công chúng.

Ít ai biết rằng, diễn xuất chưa từng nằm trong kế hoạch cuộc đời của Can Đình Đình. Khi còn là sinh viên, cô theo học chuyên ngành tài chính - chứng khoán với định hướng hoàn toàn khác nghệ thuật. Tuy nhiên, ngoại hình nổi bật đã đưa cô lọt vào tầm ngắm của các nhà săn tìm tài năng. Từ một cô sinh viên tài chính, Can Đình Đình bén duyên với nghề diễn theo cách rất tình cờ.

Sau một buổi thử vai, cô trúng tuyển vào các dự án quảng cáo và nhanh chóng vươn lên thành “nữ hoàng quảng cáo” tại Thượng Hải. Khi đã có chỗ đứng nhất định, Can Đình Đình quyết định chuyển tới Bắc Kinh, thi vào Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc để trau dồi diễn xuất, chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Năm 2005, cô bắt đầu sự nghiệp phim ảnh với bộ phim truyền hình Chu Nguyên Chương. Không lâu sau, Can Đình Đình tham gia dự án hợp tác Việt - Trung Hà Nội, Hà Nội, đóng cặp cùng nam diễn viên Minh Tiệp. Bộ phim đã trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô khi mang về giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim năm 2006.

Trong Hà Nội, Hà Nội, Can Đình Đình đảm nhận hai vai diễn bà cháu Tô Tô - Vũ Hương ở hai mốc thời gian và không gian khác nhau. Một người phụ nữ Trung Quốc lặng lẽ chịu đựng chia ly với người chồng Việt Nam, và một cô cháu gái trẻ trung, xinh đẹp, bắt đầu mối tình thanh xuân ngọt ngào trên chính mảnh đất gắn với ký ức gia đình. Màn thể hiện tròn trịa, giàu cảm xúc đã giúp Can Đình Đình trở thành mỹ nhân Trung Quốc hiếm hoi được vinh danh Ảnh hậu Cánh Diều Vàng, đồng thời đưa Hà Nội, Hà Nội giành thêm nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Dù vậy, phải đến Thủy Hử (2011), tên tuổi Can Đình Đình mới thực sự bùng nổ tại Trung Quốc. Trong phim, cô vào vai Phan Kim Liên - người phụ nữ có số phận bi kịch, bị ép gả cho Võ Đại Lang sau khi từ chối làm thiếp cho một phú ông lớn tuổi. Vai diễn vừa gợi cảm vừa nhiều chiều sâu tâm lý giúp hình ảnh của Can Đình Đình ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình “phim giả tình thật” giữa Can Đình Đình và Minh Tiệp cũng từng khiến dư luận chú ý. Nam diễn viên Quỳnh Búp Bê thừa nhận cả hai có quãng thời gian yêu nhau khoảng hai năm nhưng không thể đi đến cái kết dài lâu vì khoảng cách địa lý và nhiều lý do riêng. Dù chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, coi đó là một kỷ niệm đáng trân trọng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Can Đình Đình vẫn chưa thể vươn lên hàng sao hạng A tại Hoa ngữ. Năm 2023, cô trở lại với vai chính trong bộ phim chiếu mạng Tuyệt Sắc Vệ Dĩ, nhưng tác phẩm lại nhận về nhiều phản ứng tiêu cực. Ngoại hình và diễn xuất của nữ diễn viên bị đánh giá là sa sút, thiếu sức hút so với thời kỳ đỉnh cao.

Trong phim, Can Đình Đình thường xuyên diện trang phục gợi cảm quá đà, tập trung khoe hình thể hơn là chiều sâu nhân vật. Gương mặt ở tuổi 37 cũng gây tranh cãi khi bị nghi chịu ảnh hưởng từ việc can thiệp thẩm mỹ. Diễn xuất không có nhiều đột phá, lặp lại mô-típ cũ càng khiến khán giả thất vọng.

Việc lạm dụng yếu tố khoe thân trong một kịch bản ngôn tình lỏng lẻo, dễ đoán, cùng kỹ xảo hạn chế đã khiến Tuyệt sắc vệ sĩ bị xếp vào nhóm phim chất lượng thấp. Từ một mỹ nhân từng được vinh danh là Ảnh hậu tại Việt Nam, hành trình sự nghiệp của Can Đình Đình vì thế cũng trở thành câu chuyện nhiều tiếc nuối với khán giả.