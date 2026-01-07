Mỹ nhân trời sinh để đóng phim 18+: Body khét lẹt ngộp thở, 3 siêu phẩm căng đét cấm xem chỗ đông người

Sydney Sweeney được xem là một trong những nữ thần phim 18+ ở làng giải trí đương đại. Cô sở hữu thân hình vô cùng quyến rũ và cực kỳ biết cách tận dụng những điểm mạnh của mình. Gia nhập làng giải trí từ năm 2009, mỹ nhân 28 tuổi đã có không ít vai diễn trong các dự án điện ảnh khác nhau. Dẫu vậy, 3 bộ phim 18+ với những cảnh nóng "cấm xem chỗ đông người" dưới đây vẫn là những tác phẩm nổi tiếng nhất giúp cô nàng trở thành một minh tinh nức tiếng:

Lâng Lâng

Sydney Sweeney đảm nhận vai Cassie Howard trong phim 18+ Lâng Lâng.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Lâng Lâng (tựa Anh: Euphoria), bộ phim 18+ xoay quanh nhân vật Rue Bennett, cô gái trẻ có cuộc sống cực đoan, nhiều tệ nạn và cũng vừa trở về nhà sau thời gian cai nghiện. Tác phẩm này mang những góc khuất trong lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên lên màn ảnh cũng như khai thác rất tốt khía cạnh tâm lý tuổi mới lớn.

Trong phim, Sydney Sweeney đảm nhận vai Cassie Howard, một thiếu nữ nổi tiếng và có lối sống phóng túng. Dù không phải nhân vật trung tâm, thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1997 lại là một trong những cái tên được nhớ đến nhiều bậc nhất nhờ những cảnh quay vô cùng táo bạo. Cộng với vẻ ngoài xinh đẹp và nóng bỏng, Sydney Sweeney khiến người xem không thể rời mắt.

Dù không thể hiện nhân vật trung tâm Rue Bennett, Sydney Sweeney vẫn biết cách khiến khán giả xem phim phải nhớ tới mình.

Thế nhưng tất nhiên, sức hút của tác phẩm này không chỉ đến từ những phân đoạn gây sốc. Tác phẩm này được giới chuyên môn đánh giá cao, nhận tới 87 đề cử tại các giải thưởng khác nhau, ginfh chiến thắng 28 lần. Đáng chú ý, Lâng Lâng đạt 9 giải thưởng Primetime Emmy Awards và 1 giải thưởng Golden Globe Award.

Kẻ Dòm Ngó

Sydney Sweeney và Justice Smith trong phim Kẻ Dòm Ngó.

Tiếp theo, chúng ta có bộ phim Kẻ Dòm Ngó (tựa Anh: The Voyeurs). Tác phẩm này ra mắt vào năm 202, do Michael Mohan viết kịch bản kiêm đạo diễn. Kẻ Dòm Ngó xoay quanh câu chuyện của cặp đôi trẻ Pippa (Sydney Sweeney) và Thomas (Justice Smith). Họ vừa chuyển đến căn hộ mới tại Montreal rồi kinh ngạc phát hiện ra một điều, rằng cả hai có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở căn hộ phía bên kia đường.

Ban đầu, Pippa cùng với Thomas chỉ xem việc này như một thú vui. Thế nhưng rồi, trước cuộc sống phức tạp của những người hàng xóm, cả hai dần không kiểm soát được sự tò mò của mình. Họ không chỉ muốn nhìn lén, mà còn muốn nghe lén để rồi bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm. Và cũng giống như Lâng Lâng, Sydney Sweeney cũng có những cảnh nóng thiêu đốt màn hình trong phim 18+ Kẻ Dòm Ngó.

Cô Hầu Gái

Sydney Sweeney đang gây sốt toàn cầu nhờ bộ phim 18+ Cô Hầu Gái.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Cô Hầu Gái (tựa Anh: The Housemaid), bộ phim 18+ đang làm mưa làm gió tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Sydney Sweeney đảm nhận vai nữ chính Millie, một cô gái trẻ xinh đẹp và sở hữu thân hình cực kỳ quyến rũ.

Câu chuyện bắt đầu khi Millie trở thành bảo mẫu cho gia đình của Nina và Andrew Winchester - cặp vợ chồng giàu có sống trong căn biệt thự xa hoa. Công việc này còn giúp cho Millie, người vốn sống với cảnh khánh kiệt và có nguy cơ phải trở lại nhà tù, được ở lại trong ngôi nhà trong mơ này. Dẫu vậy, những tưởng tượng của Millie về một cuộc sống màu hồng dần sụp đổ, để rồi cô nàng bị kéo vào chuỗi sự kiện mà cô không thể tưởng tượng ra nổi.

Cho những ai chưa biết, Cô Hầu Gái được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Freida McFadden, tác phẩm cực kỳ ăn khách với doanh số 3,5 triệu bản. Sở hữu nội dung gốc hấp dẫn, Cô Hầu Gái cũng được chuyển thể rất sát với nguyên tác, các nhân vật đều được đưa lên màn ảnh một cách sống động, đặc biệt là vai nữ chính Millie của Sydney Sweeney.

Ở tác phẩm này, cô nàng người Mỹ không chỉ ghi dấu ấn bằng những cảnh nóng táo bạo, khoe trọn dáng vóc gợi cảm mà còn thể hiện diễn xuất ấn tượng, khắc họa chân thực từng cung bậc cảm xúc của nhân vật. Có lẽ cũng chính vì vậy, Cô Hầu Gái mới có thể đạt được thành công rực rỡ như chúng ta đang thấy.