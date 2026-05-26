Mỹ nhân thăng hạng nhan sắc đỉnh nhất Vbiz: Thua Hoa hậu mỗi cái vương miện, Tiểu Vy đứng cạnh cũng phải lép vế

Ốc Mượn Hồn hiện là một trong những tác phẩm điện ảnh gây chú ý nhất thời gian qua khi tham gia đường đua phim Việt tháng 6. Lấy chủ đề chính thất - tiểu tam cùng cốt truyện hứa hẹn đầy rẫy drama, Ốc Mượn Hồn được kỳ vọng sẽ ăn nên làm ra tại các phòng vé sắp tới. Trong số dàn diễn viên tham gia, Anh Phạm thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ hành trình thăng hạng nhan sắc của mình.

Anh Phạm khi đóng Mai và ở hiện tại

Nếu như thời đóng nữ phụ trong Mai (2024), Anh Phạm sở hữu vẻ ngoài nhu mì, dễ thương thì hiện tại cô đã bước sang một phiên bản trưởng thành hơn, sang hơn và đặc biệt là có khí chất điện ảnh hơn. Đường nét gương mặt thanh thoát hơn, thần thái cũng không còn là vẻ non nớt năm nào. Hơn thế nữa, việc tìm được cho bản thân phong cách makeup phù hộ cũng giúp Anh Phạm nâng tầm nhan sắc.

Điểm đáng nói là Anh Phạm không mang vẻ đẹp quá sắc bén hay phô trương. Cô nàng ngày càng trưởng thành trong diễn xuất và ngoại hình, càng nhìn càng thấy khó rời mắt. Những lần đi thảm đỏ, đặc biệt khung hình chụp chung với Tiểu Vy, nàng hậu có khuôn mặt tỷ lệ vàng, Anh Phạm cũng không hề bị lấn át. Thậm chí có khoảnh khắc nữ diễn viên còn khiến nàng hậu phải lép vế.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người nhận xét vui rằng Anh Phạm “thua Hoa hậu đúng mỗi cái vương miện”. Bởi ở thời điểm hiện tại, từ visual, thần thái đến khí chất ngôi sao, cô đều đang ở giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp.

Một số bình luận của netizen:

- Có lẽ cổ đang ở giai đoạn đẹp nhất.

- Anh Phạm ngày càng xinh nhỉ, khác hẳn so với thời mấy năm trước làm TikToker.

- Tui cảm thấy bả đẹp hơn Tiểu Vy.

- Đứng cạnh Tiểu Vy cũng một 9 một 10 đó.

- Này thi hoa hậu là đẹp rồi, visual ưng bụng tui nha.

Anh Phạm tên thật là Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999 tại TP.HCM. Cô thuộc lớp diễn viên trẻ được đào tạo bài bản tại Đại Học Sân Khấu – Điện Ảnh TP.HCM và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khoảng năm 2017. Những năm đầu sự nghiệp, Anh Phạm chủ yếu góp mặt trong các dự án phim điện ảnh và web-drama với vai phụ, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước khi được khán giả chú ý rộng rãi.

Trước khi nổi tiếng, cô từng tham gia nhiều dự án như Hoa Hậu Giang Hồ, Chuyện Ma Gần Nhà, Bình Minh Đỏ, Đường Về Có Nhau, Idol Tỷ Phú… Tuy nhiên ở giai đoạn này, tên tuổi của Anh Phạm vẫn khá mờ nhạt giữa thị trường phim Việt đông cạnh tranh. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Anh Phạm đến vào dịp Tết 2024 khi cô xuất hiện trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành. Dù chỉ đảm nhận vai phụ Diễm – nhân viên massage có tính cách đanh đá, thường đối đầu với nhân vật chính, nhưng visual nổi bật giúp cô nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Sau thành công phòng vé của Mai, Anh Phạm được xem là “gương mặt mới triển vọng” của màn ảnh Việt.

Sau hiệu ứng từ Mai, độ nhận diện của cô tăng mạnh. Khán giả chú ý đến vẻ ngoài được nhận xét là vừa trong trẻo vừa sắc sảo, khác khá nhiều hình ảnh giản dị trong phim. Cái tên Anh Phạm cũng bắt đầu phủ sóng trên các diễn đàn giải trí, đặc biệt ở mảng visual và thời trang. Đến năm 2025-2026, Anh Phạm tiếp tục xuất hiện trong một số dự án phim mới, nổi bật có Ốc Mượn Hồn.

Ngoài sự nghiệp, đời tư của Anh Phạm cũng nhận được nhiều quan tâm khi cô được biết đến là bà xã của Anh Đức. Chuyện tình chênh lệch tuổi tác của cả hai từng gây bàn tán trên mạng xã hội, nhưng đồng thời giúp tên tuổi cô được chú ý nhiều hơn trong showbiz Việt.