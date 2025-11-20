Mỹ nhận tên lửa Patriot có nguồn gốc đặc biệt

Các nguồn tin thân cận hôm 17-11 cho biết việc xuất khẩu các tên lửa thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ASDF) được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ, nhằm giúp Washington bổ sung kho vũ khí dự trữ trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Theo Kyodo News, Nhật Bản sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 theo giấy phép của Mỹ.

Một bệ phóng tên lửa di động Patriot. Ảnh: AP

Trước đây, chính phủ Nhật Bản chỉ xuất khẩu linh kiện các sản phẩm quốc phòng được cấp phép của Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2023, Nhật Bản đã áp dụng các quy định mới, cho phép xuất khẩu không chỉ linh kiện mà cả sản phẩm hoàn chỉnh nếu nước cấp giấy phép sản xuất yêu cầu.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã xác nhận các tên lửa đánh chặn sẽ chỉ được quân đội Mỹ sử dụng, bao gồm các lực lượng hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và không được cung cấp cho bất kỳ quốc gia thứ 3 nào.

Tên lửa này vốn được sử dụng tại Nhật Bản như một phần của lá chắn tên lửa đạn đạo.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tên lửa được xuất khẩu. Các quy định xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản đã được nới lỏng dưới thời cựu Thủ tướng Fumio Kishida.

Khi sửa đổi các quy định xuất khẩu vũ khí vào năm 2023, chính phủ Nhật Bản đã cấm việc chuyển giao lại vũ khí sát thương và đạn dược cho các quốc gia đang tham gia vào xung đột, ngay cả khi các thiết bị đó được xuất khẩu sang quốc gia có giấy phép.

Ngoài ra, chính phủ hiện nay dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi đang nỗ lực gỡ bỏ thêm các quy định để mở rộng xuất khẩu vũ khí. Hiện tại, vũ khí chỉ được xuất khẩu nếu phục vụ 5 mục đích gồm cứu hộ, vận chuyển, cảnh giác, giám sát, hoặc rà phá mìn. Chính phủ đang cân nhắc bãi bỏ giới hạn này.

Bên cạnh đó, 3 "Nguyên tắc về Chuyển giao thiết bị quốc phòng" quy định rõ mục đích của việc xuất khẩu vũ khí là "góp phần vào hòa bình và tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế" và điểm đến xuất khẩu phải là các nước đồng minh. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét sửa đổi các nguyên tắc này để mở rộng cả mục đích và điểm đến đủ điều kiện cho xuất khẩu.