Mỹ nhân sở hữu tài sản hơn 900 tỷ đồng, 19 tuổi đã kiếm trăm tỷ một năm, đầu tư bất động sản cực “mát tay”

Từ thần tượng âm nhạc đến nữ hoàng màn ảnh

Bae Suzy sinh năm 1994, bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2010 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A trực thuộc JYP Entertainment. Ngay từ khi ra mắt, Suzy đã gây ấn tượng nhờ ngoại hình ngọt ngào và trong sáng. Sự nghiệp âm nhạc của Miss A không kéo dài nhưng nhóm nhạc này vẫn sở hữu nhiều bản hit và giành một số giải thưởng âm nhạc danh giá.

Nhóm nhạc Miss A

Suzy lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình học đường nổi tiếng "Dream High" (2011). Vai diễn này mang về cho Suzy giải thưởng “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại KBS Drama Awards khi mới 17 tuổi. Tên tuổi của cô phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô đến từ vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh "Architecture 101" (2012), tác phẩm giúp cô giành giải “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang danh giá. Với tạo hình dịu dàng, Suzy đã khiến người hâm mộ xứ sở kim chi xao xuyến và đặt biệt danh cho cô là "Tình đầu quốc dân".

Nữ diễn viên nổi tiếng với hình tượng “Tình đầu quốc dân”



Bae Suzy liên tục đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Uncontrollably Fond (2016), While You Were Sleeping (2017), Vagabond (2019), Start-Up (2020) và Doona! (2023). Cô cũng hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng như Lee Jong-suk, Nam Joo-hyuk và Park Bo Gum, tạo nên những màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh.

Năm 2023, Suzy gây ấn tượng với màn thể hiện diễn xuất trong phim Anna, chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất một cách thuyết phục tại Lễ trao giải Rồng Xanh danh giá của Hàn Quốc.

Nữ diễn viên nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn nhờ vai diễn trong phim Anna

Biểu tượng sắc đẹp và nữ hoàng quảng cáo

Bae Suzy là gương mặt quảng cáo được săn đón hàng đầu Hàn Quốc ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2013, khi Suzy mới 19 tuổi, cô đã ký tới 14 hợp đồng quảng cáo, thu về hơn 10 tỷ won (hơn 190 tỷ đồng) theo ước tính của Soomi. Riêng trong năm 2020, Suzy được cho là đã kiếm được 8,8 triệu USD (gần 230 tỷ đồng) chỉ từ việc làm đại diện thương hiệu, theo SCMP.

Suzy từng đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn như Canon, Reebok, MLB Korea, Guess, Longines, giữ vai trò Đại sứ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và nàng thơ toàn cầu của Lancome… Vào tháng 4/2022, cô chính thức trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Dior. Nữ diễn viên cũng được công bố trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu thời trang xa xỉ Celine hồi cuối năm 2024.

Mỹ nhân được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo”



Đại gia 9x của showbiz Hàn

Với sự nghiệp thành công từ âm nhạc, điện ảnh đến quảng cáo, giá trị tài sản ròng của Suzy được ước tính khoảng 35 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng) theo SCMP. Cô được mệnh danh là “mỹ nhân triệu đô” với thu nhập ổn định từ nhiều nguồn như cát-xê phim, quảng cáo, hợp đồng đại sứ… Cô được cho là nhận cát-xê lên tới 16.700 USD (430 triệu đồng) cho mỗi tập phim truyền hình vào năm 2021.

Một phần không nhỏ tài sản của Bae Suzy đến từ các khoản đầu tư bất động sản cao cấp. Năm 2016, cô đã mua một tòa nhà 7 tầng tại khu Samseong-dong (quận Gangnam) với giá 3,19 triệu USD (khoảng 83 tỷ đồng). Đây là khu vực đắt đỏ và nổi tiếng bậc nhất Seoul. Tòa nhà này hiện được cho thuê với giá 13.400 USD/tháng (gần 350 triệu đồng), giá thị trường hiện tại của tòa nhà được ước tính lên con số gần 6 triệu USD (trên 147 tỷ đồng).

Hai bất động sản đắt giá mà Suzy sở hữu

Không dừng lại ở đó, năm 2017, cô tiếp tục mua một căn hộ ở khu dân cư cao cấp tại khu Nonhyeon-dong với giá 2,7 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng). Căn hộ này rộng 277m2, giá thị trường đến đầu năm 2023 là khoảng 4,2 triệu USD (109 tỷ đồng). Những bất động sản Suzy mua được dự đoán sẽ tiếp tục tăng giá do vị trí đắc địa, thuận tiện cho việc di chuyển bằng giao thông công cộng và tiện ích giải trí.

Bên cạnh bất động sản, Bae Suzy còn sở hữu chiếc xe thể thao Porsche 911 trị giá khoảng 140.000 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng). Đây là một món quà cô tự thưởng cho mình.

Dù sở hữu khối tài sản đáng nể, Suzy cũng được khen ngợi và yêu mến bởi lối sống không quá phô trương. Ở tuổi 31, Suzy khá kín tiếng về đời tư sau khi trải qua 2 mối tình gây bão truyền thông với mỹ nam Lee Min Ho và tài tử Lee Dong Wook.

Suzy gây sốt khi tham gia sự kiện của thương hiệu đồng hồ xa xỉ Longines hồi tháng 3/2025

(Theo Lifestyle Asia, SCMP)