Mỹ nhân số hưởng nhất showbiz trẻ đẹp bất ngờ sau 32 năm, không đóng phim vẫn sống ung dung với "núi tiền"

Nhắc đến những biểu tượng của ngành phim ảnh Hàn những năm 90, một trong số những mỹ nhân được khán giả gọi tên chính là Go So Young. Dù đã 7 năm cô không đóng phim mới để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nhưng mỹ nhân họ Go vẫn luôn là cái tên được khán giả cực kỳ quan tâm.



Go So Young sinh năm 1972, cô là một nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc từng quen mặt với khán giả qua các bộ phim như Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại... Việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ cùng tài năng xuất chúng đã khiến cô được tung hô với những danh xưng mỹ miều như "mỹ nhân lý tưởng", "mỹ nhân đáng khao khát nhất" của làng giải trí xứ Hàn. Những năm 90, cô cũng là nữ hoàng quảng cáo vô cùng đắt show, kiếm tiền khủng khiến nhiều diễn viên cùng lứa chỉ biết ngưỡng mộ.

Sắc vóc đáng ngưỡng mộ thời trẻ của Go So Young

Có đủ tài sắc, sự nghiệp huy hoàng, kiếm tiền cực giỏi đã thế Go So Young còn có cuộc hôn nhân viên mãn với nam tài tử hàng đầu làng giải trí - Jang Dong Gun. Họ kết hôn năm 2010, trong sự chúc phúc của cả làng giải trí và nhanh chóng có hai người con, một trai, một gái. Nốt buồn duy nhất trong cuộc đời của mỹ nhân họ Go có lẽ là khi Jang Dong Gun vướng phải bê bối tình dục chấn động. Tuy nhiên điều này dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến hạnh phúc của hai vợ chồng. Họ vẫn bên nhau và thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân. Nhìn vào cuộc đời của mỹ nhân họ Go, khán giả chỉ biết trầm trồ cảm thán vì mọi thứ quá hoàn mỹ, thậm chí có gọi cô là mỹ nhân số hưởng nhất showbiz Hàn cũng chẳng sai.

Buổi hẹn hò kỷ niệm ngày kết hôn gần đây của hai vợ chồng

Từ sau khi kết hôn, Go So Young ít đóng phim hơn, tác phẩm gần nhất của cô là Ms. Perfect lên sóng năm 2017. Cô lui về hậu trường, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Dù hạn chế hoạt động nghệ thuật nhưng Go So Young vẫn nổi tiếng vì liên tục đăng tải những hình ảnh khoe cuộc sống xa hoa, hạnh phúc trên trang cá nhân. Được biết cô là một bà trùm bất động sản, chỉ tính riêng khối tài sản của cô (chưa tính của chồng) thì con số đã lên tới khoảng 12 triệu đô (hơn 300 tỷ đồng).

Cuộc sống sang chảnh, vi vu khắp nơi của mỹ nhân họ Go

Hiện tại, ở độ tuổi 52, tuy không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng Go So Young vẫn giữ được nhan sắc hoàn mỹ của mình. So với những bức hình thời mới vào nghề, cụ thể là bức chân dung đăng tải trên báo hồi năm 1992, Go So Young gây sốc vì "bảo dưỡng" nhan sắc quá đỉnh, không già đi là bao sau 32 năm.

Ảnh năm 1992 và hình ảnh cách đây nửa năm của Go So Young

Nguồn: Naver

Danh ca Việt nóng bỏng cưới chồng ca sĩ điển trai kém 13 tuổi, hôn nhau mỗi ngày, ngoài 70 vẫn sang chảnh