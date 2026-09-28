Mỹ nhân SN 1989, tốt nghiệp Á khoa Thạc sĩ: Từng đầu tư 15 tỷ vào khu phức hợp ở trung tâm TP.HCM

Từng được biết đến là một hot girl đình đám, Midu sau gần 20 năm hoạt động đã có thêm nhiều vai trò: diễn viên, giảng viên, doanh nhân và nhà đầu tư.

Midu (tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) được công chúng biết đến từ khi còn rất trẻ qua vai trò người mẫu ảnh, sau đó lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu với các bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Mẹ chồng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu...

Nhưng bên cạnh hình ảnh một mỹ nhân của màn ảnh, Midu từ lâu đã theo đuổi con đường kinh doanh. Cô bắt đầu khởi nghiệp ngay từ năm 18 tuổi, sau đó thành lập công ty riêng, đầu tư vào thời trang, mỹ phẩm, bất động sản,...

Đáng chú ý, chuyện học hành cũng là một phần khá đặc biệt trong hành trình của Midu. Năm 2024, cô hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang và tốt nghiệp ở vị trí Á khoa. Đây là lần thứ hai Midu đạt danh hiệu Á khoa trong hành trình học tập, sau khi từng đỗ Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Midu luôn là gương mặt được nhiều người chú ý

Từ hot girl mở shop thời trang đến nữ doanh nhân tự bỏ 15 tỷ làm khu phức hợp giữa trung tâm TP.HCM

Midu bắt đầu kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Năm 18 tuổi, cô dùng khoảng 200 triệu đồng tiền tiết kiệm từ việc đóng phim, làm mẫu ảnh để mở cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM. Thời điểm ấy, Midu vẫn đang theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Sau vài năm, Midu đóng cửa hàng thời trang và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ M.I.D.U vào năm 2016, với vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng. Đến năm 2017, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 9,9 tỷ đồng. Giám đốc công ty là bà Đặng Thị Mỹ Dung (Midu). Hoạt động chính của công ty này là kinh doanh vải, hàng may sẵn, giày dép.

Midu hoạt động kinh doanh, đầu tư từ sớm từ lĩnh vực thời trang, giải trí đến bất động sản

Cũng trong năm 2017, Midu thực hiện một trong những dự án kinh doanh đáng chú ý nhất của mình là đầu tư vào khu phức hợp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Mô hình này kết hợp khoảng 60 gian hàng, gồm thời trang và ẩm thực, cùng không gian tổ chức các hoạt động giải trí dành cho giới trẻ. Để thực hiện dự án, Midu tự đầu tư 15 tỷ đồng. Không chỉ đứng tên dự án, cô còn trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế, xây dựng và trang trí khu phức hợp.

Với Midu, đây cũng là một bước thử sức khá lớn trên con đường kinh doanh, bởi cô phải cùng các cộng sự vận hành một mô hình quy mô hơn nhiều so với cửa hàng thời trang trước đó.

Không phải tất cả những lần thử sức đều kéo dài nhưng cách Midu liên tục mở rộng sang những lĩnh vực mới cho thấy kinh doanh đã trở thành một phần quan trọng trong công việc của cô bên cạnh nghệ thuật.

Khu phức hợp giữa trung tâm TP.HCM từng là tụ điểm được giới trẻ yêu thích

Tốt nghiệp Á khoa Thạc sĩ, làm giảng viên, kinh doanh và có cuộc sống viên mãn sau khi kết hôn

Không dừng ở kinh doanh, Midu còn duy trì việc học trong nhiều năm. Cô từng đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó chọn theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc và tốt nghiệp năm 2013.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Midu tiếp tục gắn bó với lĩnh vực giáo dục. Từ năm 2017, cô trở thành giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Đến tháng 3/2024, Midu tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang. Cô bảo vệ đề án tốt nghiệp sau 2 năm học và đạt kết quả Á khoa. Đây cũng là thành tích khiến hành trình học tập của Midu một lần nữa được chú ý.

Song song với nghệ thuật và giảng dạy, Midu tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Năm 2020, cô thành lập một công ty mỹ phẩm, ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng. Bất động sản cũng là lĩnh vực được Midu dành nhiều sự quan tâm. Cô từng chia sẻ hình ảnh giao dịch đất, sở hữu nhiều bất động sản và cho biết bản thân thường tìm hiểu khá kỹ trước khi xuống tiền.

Midu hiện vẫn duy trì công việc giảng dạy, hướng dẫn cho các sinh viên

Nếu trước đây Midu khá kín tiếng về chuyện tình cảm, thì cuộc sống của cô có một thay đổi lớn từ năm 2024. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, mỹ nhân sinh năm 1989 kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt vào tháng 6/2024. Chồng của Midu sinh năm 1990, xuất thân trong một gia đình kinh doanh ngành nhựa nổi tiếng và từng du học tại Mỹ.

Trước đám cưới, Midu từng chia sẻ rằng cô cảm thấy thoải mái khi bước vào hôn nhân và không xem việc phải chứng minh bản thân giỏi hơn chồng là mục tiêu. Cô cho biết điều cô hướng đến là sự tự tin từ bên trong và một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Sau khi kết hôn, Midu không lui về phía sau để chỉ tận hưởng cuộc sống gia đình. Cô vẫn duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh, tham gia các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện tại một số sự kiện. Hai vợ chồng cũng thường xuyên đồng hành trong đời sống thường ngày, từ dự sự kiện đến những chuyến đi riêng.

Ở tuổi 37, Midu vì thế không còn chỉ được nhắc đến với danh xưng hot girl hay diễn viên. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, cô xây dựng cho mình một hình ảnh khá khác: vừa làm nghệ thuật, đứng lớp, kinh doanh, đầu tư, vừa có một cuộc sống hôn nhân riêng bên doanh nhân Minh Đạt.

Midu có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên thiếu gia Minh Đạt

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