Nữ diễn viên 48 tuổi đã bỏ chăm sóc da, ngừng tập luyện, tẩy tóc nhiều lần khiến tóc hư tổn và cạo phăng lông mày, đến mức mẹ ruột nhìn thành phẩm cũng thấy sốc.

Chỉ còn ít ngày nữa bộ phim "Bi Gwang" (tựa quốc tế: Portrait of a Family) ra rạp Hàn Quốc, và thứ đang được bàn tán nhiều nhất lúc này không phải cốt truyện, mà là ngoại hình của Ha Ji Won trong phim. Trong loạt phỏng vấn công bố tuần qua, nữ diễn viên kể lại quá trình cô tự tay phá bỏ hình ảnh quen thuộc của mình để hóa thân thành Nam Mi, một ngôi sao hạng A rơi thẳng xuống đáy.

Chia sẻ với Ilgan Sports, Ha Ji Won cho biết lịch quay khiến cô phải hoàn thành các cảnh Nam Mi thời còn hào quang trước, rồi chỉ có vỏn vẹn hai tuần để chuyển sang phiên bản Nam Mi của tám năm sau. Đạo diễn nói không còn thời gian, và cô quyết định giảm cân. "Không được trông khỏe mạnh và mướt mát", cô kể lại suy nghĩ lúc đó, nên cô bỏ luôn tập luyện và nhịn ăn, hai tuần chỉ ăn trứng với bơ. Đây là cách làm cực đoan mà chính cô thừa nhận là lần đầu tiên trong sự nghiệp mới phải làm tới mức này.

Hai tuần để già đi tám năm

Nhưng cân nặng mới chỉ là một phần. Ha Ji Won kể với Ten Asia rằng trong suốt thời gian quay, cô cố tình không đi chăm sóc da, cũng không tập gym, vì muốn tạo ra "mood sống" đúng với nhân vật. Tóc thì cắt ngắn, uốn xoăn rồi tẩy đi tẩy lại cho xơ rối, thậm chí màu nhuộm cũng được làm loang lổ để phần chân tóc và ngọn tóc lệch tông nhau, đúng kiểu một người phụ nữ không còn tiền và không còn tâm trí để đi làm tóc tử tế. Chi tiết gây choáng nhất là cô cạo luôn lông mày, và theo Herald Muse, cô nói mình còn thấy thú vị với việc đó.

Kết quả là ngay chính cô cũng không nhận ra mình. Ha Ji Won thừa nhận với Herald Muse rằng khi xem thành phẩm, cảm giác đầu tiên là xa lạ, nhưng chính sự xa lạ ấy lại khiến cô thấy mới mẻ. Còn mẹ cô thì có vẻ đã bị sốc thật sự.

Điều thú vị là dù đã tàn tạ đến vậy, Nam Mi vẫn giữ lại vài thứ. Nữ diễn viên nói với Ilgan Sports rằng với nhân vật này, chiếc túi và chiếc xe là lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại, và cô cùng đạo diễn đã bàn rất kỹ để những món đồ đó vẫn còn đó nhưng phải toát ra cảm giác đã qua thời, đủ thực tế chứ không được đẹp đẽ. Riêng phần thử đồ, cô kể mình thích thú với loạt trang phục họa tiết da báo, nhìn rực rỡ mà buồn cười, và chính quá trình đó giúp cô hiểu Nam Mi hơn.

Vai diễn khiến Ha Ji Won tự hỏi vì sao mình làm diễn viên

Nam Mi là một vai gần với đời Ha Ji Won hơn bất cứ vai nào cô từng đóng, đơn giản vì nhân vật cũng là diễn viên. Trong phim, Nam Mi từng là minh tinh đỉnh cao, sau biến cố gia đình thì trượt dốc, hiện sống lay lắt bằng nghề dẫn chương trình quay mukbang, tính tình bộc trực và sẵn sàng văng tục.

Ha Ji Won nói cô đồng cảm nhiều với nhân vật, bởi nghề diễn viên là nghề "luôn phải được người khác chọn". Thay vì loay hoay nghĩ xem phải diễn một diễn viên như thế nào, cô dành phần lớn thời gian để hiểu thế giới mà Nam Mi đang sống. Cũng chính từ vai này, cô bắt đầu vẽ tranh như một cách sắp xếp lại nội tâm và tự soi lại mình đã đủ nỗ lực chưa. Giai đoạn tiền kỳ, cô và đạo diễn Lee Ji Won mổ xẻ kịch bản từng cảnh một, tập từ ban ngày tới hai giờ sáng hôm sau. Cô nói mình bước vào phim trường với tâm thế còn non nớt hơn cả hồi mới vào nghề, cảnh nào cũng khó, tuyến cảm xúc nào cũng đau, nhưng lại thấy phấn khích lạ thường.

"Bi Gwang" là phim thứ hai của đạo diễn Lee Ji Won sau "Miss Baek" (2018), và cũng là tác phẩm khiến người trong nghề chờ đợi lâu bất thường. Theo Ilgan Sports, phim bấm máy tháng 6/2021 sau khi kế hoạch ban đầu bị lùi vì dịch COVID-19, quay xong rồi nằm đó, tới tận bây giờ mới ra rạp, tức là gần 5 năm sau. Ha Ji Won nói cô đã mong bộ phim sớm được ra mắt, nhưng khi xem lại, việc thời gian trôi qua quá lâu hóa ra lại hay: cô đối diện với nó như một bộ phim chứ không còn như tác phẩm của riêng mình.

Nội dung phim xoay quanh cặp vợ chồng ngôi sao Jung Gu (Ryu Seung Ryong), ngôi sao bóng chày quốc dân từng đưa đội bét bảng lên ngôi vô địch, và Nam Mi (Ha Ji Won), minh tinh hàng đầu. Cuộc sống trên đỉnh của họ sụp đổ khi cô con gái riêng Dong Ju của Jung Gu bất ngờ xuất hiện. Tám năm sau, Dong Ju (Kim Si Ah) bị chỉ đích danh là nghi phạm chính trong một vụ nữ sinh tử vong, và cặp vợ chồng đã ly tán buộc phải quay lại với nhau, đặt cược tất cả những gì còn sót lại để tìm ra sự thật. Bên cạnh ba nhân vật chính còn có Kim Hae Sook, Kim Sun Young, Kim Young Min, Yoo Jae Myung và Park Myung Hoon.

Tên phim lấy từ lá "bi gwang" trong bộ bài hoa hwatu của Hàn Quốc, lá bài vẽ người che ô đứng dưới tán liễu rủ và thường bị người chơi ghét bỏ. Ryu Seung Ryong giải thích tựa phim mang nghĩa kép, rằng một mình thì không trọn vẹn nhưng tụ lại với nhau thì mới thành sức mạnh. Trong phim, chính giọng dẫn của Nam Mi kể lại tích con ếch giữa cơn mưa cố nhảy lên bám lấy cành liễu để khỏi bị nước cuốn đi.

Với Ha Ji Won, đây là lần trở lại màn ảnh rộng sau 6 năm kể từ "Pawn" (2020), và rơi đúng vào cột mốc 30 năm kể từ khi cô ra mắt năm 1996. Sau một loạt vai gai góc, sắc sảo hoặc pha màu sắc hành động kỳ ảo trong "Chuyện tình Bali", "Khu vườn bí mật", "Kỳ Hoàng hậu" hay "Đại họa sóng thần", Nam Mi là kiểu vai đời thường, thô ráp mà cô gần như chưa từng thử. "Bi Gwang" khởi chiếu tại Hàn Quốc ngày 2/9.