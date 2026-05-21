Mỹ nhân showbiz ly hôn chồng đại gia: Vẫn sống đời sang chảnh trong căn hộ cao cấp, đẹp không góc chết

Lee Si Young là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Vườn Sao Băng, Thế Giới Ma Quái hay Lưới Điện. Năm 2017, mỹ nhân sinh năm 1982 kết hôn với doanh nhân ngành ẩm thực hơn cô 9 tuổi, cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng êm đẹp của cặp đôi minh tinh - đại gia chỉ kéo dài 8 năm. Điều khiến công chúng bất ngờ là 4 tháng sau ly hôn, Lee Si Young xác nhận đang mang thai con thứ hai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với phôi thai được lưu trữ trước đó. Nữ diễn viên cho biết cô chủ động đưa ra quyết định này dù không có sự đồng thuận từ chồng cũ.

Hiện tại, Lee Si Young tận hưởng cuộc sống bên hai con trong căn hộ mới rộng rãi, hiện đại với không gian sống thoáng đãng và tiện nghi.

Toàn cảnh căn hộ của Lee Si Young

Căn hộ của Lee Si Young gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng hệ cửa lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp các không gian. Nữ diễn viên ưu tiên phong cách tối giản nên nhiều khu vực lưu trữ được thiết kế khéo léo phía sau các mảng tường và hệ tủ, giúp tổng thể căn nhà luôn gọn gàng, thoáng mắt và ít cảm giác bừa bộn. Toàn bộ không gian được decor theo tông trắng kem sang trọng, sạch sẽ và tạo cảm giác thư thái.

Khu vực phòng khách và bếp được thiết kế mở với diện tích lớn, đủ để bố trí sofa, bàn ăn, bếp nấu, tivi cùng nhiều hệ tủ lưu trữ tiện nghi. Là người yêu thích nấu nướng, Lee Si Young đặc biệt đầu tư cho căn bếp với loạt thiết bị hiện đại và cách sắp xếp khoa học. Ngoài ra, căn hộ còn có nhiều phòng ngủ, phòng giặt riêng cùng các không gian chức năng được bố trí hợp lý để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Phòng của con trai Lee Si Young được thiết kế với tông trắng xanh tươi sáng, kết hợp hài hòa giữa khu vực ngủ nghỉ, học tập và vui chơi. Không gian được bố trí gọn gàng, hợp lý để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, căn phòng còn có cửa sổ lớn giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Trong khi đó, phòng của con gái lại mang phong cách dễ thương hơn với tông trắng hồng chủ đạo cùng nhiều món decor xinh xắn. Căn phòng tiếp tục tận dụng cửa sổ lớn để không gian luôn sáng sủa, giúp tổng thể vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

Vì bố mẹ thường ghé chơi vào cuối tuần nên Lee Si Young thiết kế riêng một phòng ngủ dành cho người thân hoặc bạn bè nghỉ lại khi đến nhà. Căn phòng theo phong cách tối giản, nội thất không quá cầu kỳ nhưng rộng rãi, tiện nghi và có cửa sổ lớn giúp không gian luôn thoáng đãng, dễ chịu.

Không gian nghỉ ngơi riêng tư của Lee Si Young được thiết kế theo phong cách ấm cúng, mang cảm giác thư giãn như nghỉ dưỡng tại nhà. Nữ diễn viên trang bị thêm thang yoga, ghế massage để thuận tiện tập luyện và thư giãn mỗi ngày. Bên trong phòng còn có một góc nhỏ tách biệt, được cô sử dụng như không gian riêng tư để nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh.