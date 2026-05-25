Mỹ nhân showbiz làm mẹ đơn thân, sống đời "phú bà": Tự mua cơ ngơi "khủng", nhà đẹp không góc chết

Lam Phương
|

Căn nhà của mỹ nhân Vbiz khiến ai nấy đều tấm tắc vì quá có gu.

Xuất thân là một trong những hot girl đời đầu đình đám của Hà thành, Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền, sinh năm 1990) nhanh chóng khẳng định tài năng qua hàng loạt bộ phim truyền hình giờ vàng như Thương Ngày Nắng Về, Chạy Trốn Thanh Xuân, Cách Em 1 Milimet ... Khi sự nghiệp đang trên đà nở rộ, nữ diễn viên bất ngờ quyết định lên xe hoa vào năm 2014 với mối tình đầu kéo dài 6 năm. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi viên mãn sau khi đón cậu con trai đầu lòng là bé Nem, hôn nhân của nữ diễn viên nhanh chóng rơi vào bế tắc và đi đến kết luận đường ai nấy đi vào năm 2019. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huyền Lizzie đối mặt với khoảng thời gian chông chênh khi một mình ôm con ra khỏi nhà, chấp nhận cuộc sống thuê trọ và bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Bà mẹ đơn thân sinh năm 1990 nhanh chóng đứng dậy đầy mạnh mẽ để trở thành điểm tựa vững chắc cho con trai. Bên cạnh sự bứt phá ngoạn mục trong nghệ thuật, Huyền Lizzie lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, đảm nhận vai trò CEO của một thương hiệu mỹ phẩm. Sự nhạy bén trên thương trường cùng nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô chạm tay vào quả ngọt tài chính. Cô tự mua căn hộ riêng đầu tiên cho hai mẹ con và dọn về đây đón Tết vào đầu năm 2020. Tổ ấm giữa lòng Hà thành của nàng CEO khiến dân tình không khỏi trầm trồ bởi không gian sống tinh tế, góc nào cũng đẹp miễn chê và tràn ngập hơi thở hạnh phúc.

Căn hộ của Huyền Lizzie là một không gian sống đầy tính nghệ thuật, nổi bật với phong cách Hàn Quốc hiện đại pha lẫn nét tối giản (Minimalism) tinh tế. Toàn bộ căn hộ sử dụng các gam màu trung tính nhẹ nhàng như trắng, kem, be làm chủ đạo. Màu sắc này tạo cảm giác không gian rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn năng lượng tích cực.

Tâm điểm của phòng khách là bộ sofa nỉ màu kem với thiết kế đường cong mềm mại bo tròn chuẩn xu hướng Hàn Quốc. Căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính lớn sát trần. Các mảng tường được để thoáng, chỉ tạo điểm nhấn bằng một vài bức tranh nghệ thuật đương đại hoặc những chiếc kệ gỗ cách điệu đặt gốm sứ trang trí. Vào mỗi dịp lễ tết, cô nàng lại thay áo mới cho căn phòng này.

Trong khi đó, phòng bếp được thiết kế mở, nối liền với phòng khách để tối ưu hóa diện tích sinh hoạt chung. Hệ tủ bếp được làm bằng chất liệu gỗ nâu trầm mộc mạc phối cùng mặt bếp đá trắng sạch sẽ. Đây là nơi nữ diễn viên tự tay chuẩn bị những bữa ăn ngon cho con trai sau những ngày dài bận rộn trên phim trường hay thương trường.

Phòng ngủ cũng đồng bộ với căn hộ khi nữ diễn viên tiếp tục trung thành với lối thiết kế Minimalism. Căn phòng lược bỏ hoàn toàn các chi tiết rườm rà, chỉ giữ lại những nội thất cơ bản nhằm tối ưu hóa công năng nghỉ ngơi. Điểm nhấn đặc biệt của phòng ngủ là hệ thống đèn led vàng ấm áp được lắp giấu chìm vào trong tường. Ánh sáng dịu nhẹ này không gây chói mắt, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Sát bên còn có gian thay quần áo rộng rãi để cô make up, "lên đồ" trước khi ra ngoài.

Đặc biệt, giường ngủ được bố trí cạnh cửa sổ lớn, có view hướng thẳng ra góc ban công ngập tràn cây xanh. Mỗi sáng thức dậy, cô có thể đón trọn ánh nắng tự nhiên và tận hưởng không khí trong lành ngay tại chiếc giường của mình.

Cô đặt tại đây một bộ bàn ghế nhỏ để làm nơi thưởng trà, đọc sách hoặc ngắm hoàng hôn Hà Nội. Đây cũng là góc "sống ảo" triệu view thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của người đẹp.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

