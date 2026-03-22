Mỹ nhân showbiz đột ngột qua đời ở tuổi 29, bài đăng cuối cùng gây xót xa

Vy Anh |

Bài đăng cuối cùng của người đẹp trên mạng xã hội gây chú ý sau khi thông tin cô qua đời được gia đình xác nhận.

Ngày 22/3, tờ China Times đưa tin người mẫu, hot girl đình đám xứ Đài Vương Vĩ Thiến được xác nhận đã qua đời ở tuổi 29 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch. Gia đình cho biết bệnh tình của Vương Vĩ Thiến đã đột ngột trở nặng. Cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/3 vừa qua.

Sự ra đi của Vương Vĩ Thiến để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Giữa lúc mọi người vẫn chưa nguôi bàng hoàng, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Vương Vĩ Thiến khiến công chúng không khỏi xót xa, đau lòng. Lần cuối cùng cô cập nhật trang cá nhân là vào ngày 31/12/2025, với dòng trạng thái: "Các bạn yêu quý, hẹn gặp năm sau! Bye bye 2025". Kể từ đó trở đi, đã 3 tháng của năm 2026 trôi qua, Vương Vĩ Thiến không còn đăng tải thêm bài viết nào nữa. Không ai ngờ, bài đăng nói trên lại trở thành lời từ biệt cuối cùng của người mẫu này với mọi người.

Vương Vĩ Thiến qua đời ở tuổi 29 vì bệnh ung thư. Ảnh: Instagram.

Theo tờ China Times, chồng Vương Vĩ Thiến suy sụp, đau lòng trước cái chết của đột ngột của vợ. Sắp tới là kỷ niệm 11 năm ngày cưới của họ, nhưng cả hai giờ lại "âm dương cách biệt".

Trên trang cá nhân, chồng Vương Vĩ Thiến đăng ảnh chung của họ và nhắn nhủ: "Mong em được hạnh phúc. Kiếp sau ta lại tiếp tục mối duyên này". Ông xã người mẫu quá cố cũng thông báo, do Vĩ Thiến đã qua đời nên tất cả tài khoản MXH của cô sẽ ngừng cập nhật, không trả lời tin nhắn hay bất kỳ bình luận của người hâm mộ. Công ty công nghệ sinh học của Vương Vĩ Thiến cũng sẽ đóng cửa và tiến hành thanh lý hàng tồn giá rẻ trong thời gian tới.

Chồng Vương Vĩ Thiến suy sụp, đau lòng trước cái chết của đột ngột của vợ trước thềm kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Ảnh: Instagram.

Vương Vĩ Thiến từng được mệnh danh là người mẫu, hot girl đẹp nhất Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, cô còn là chủ của 1 công ty công nghệ sinh học. Tuy nhiên, Vương Vĩ Thiến sớm phải chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật vì mắc bệnh hiểm nghèo. Dù việc điều trị bệnh ung thư rất đau đớn, Vương Vĩ Thiến vẫn lạc quan, vui vẻ mỗi khi chia sẻ về hành trình hóa trị của mình. Vì vậy, cô được khen ngợi là "đại sứ truyền cảm hứng chống ung thư xinh đẹp nhất xứ Đài".

Vương Vĩ Thiến từng được mệnh danh là người mẫu, hot girl đẹp nhất Đài Loan (Trung Quốc).

Nguồn: China Times

