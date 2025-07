Mỹ nhân showbiz “đẹp hơn AI” ám ảnh khi bị cả nhóm đàn ông tấn công vì lí do khó tin

Mới đây, nữ diễn viên Trương Dư Hi đã lọt thẳng vào Top tìm kiếm trên mạng xã hội, khiến dân tình bàn tán xôn xao khi tiết lộ việc từng gặp phải bạo lực học đường ngay trên sóng livestream. Mỹ nhân Dữ Quân Ca kể lại, thời học cấp 2, cô từng bị một đám bạn học bắt nạt sau khi từ chối lời tỏ tình của một bạn nam. Được biết, người này đã lôi kéo rất nhiều học sinh nam, cùng tụ tập chặn đường Trương Dư Hi ngay trước cửa hàng băng đĩa ngoài cổng trường. Đến tận bây giờ, mỹ nhân họ Trương vẫn nhớ như in cảnh cô mặc một chiếc quần màu trắng và bị cả đám bạn nam "vung tay".

Những chia sẻ của Trương Dư Hi khiến người hâm mộ vừa xót xa lại vừa phẫn nộ. Rõ ràng, bạn nam bị Trương Dư Hi từ chối chẳng hề đáng mặt đấng nam nhi khi "kéo bè kéo cánh" trả thù một cô gái. Hơn nữa, từ trước tới nay, bạo lực học đường luôn là vấn đề nhức nhối, bị cả xã hội phản đối cực gắt. Chẳng ai ngờ được nữ diễn viên Cbiz lại gặp phải tình trạng này khi còn nhỏ.

Trương Dư Hi kể lại chuyện bị bắt nạt trên sóng livestream.

Trương Dư Hi là mỹ nhân nức tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt đẹp không góc chết và vóc dáng thanh mảnh, cô nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng, được ví von là "mỹ nhân đẹp hơn AI", "búp bê sống Cbiz", "nữ chính ngôn tình xé sách bước ra".

Từng là hotgirl mạng xã hội, Trương Dư Hi bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu sau khi hẹn hò với "thiếu gia tỷ đô" Vương Tư Thông. Đến giữa năm 2015, người đẹp xác nhận đã đổ vỡ với quý tử của tỷ phú hàng đầu Trung Quốc. Có nguồn tin cho rằng Trương Dư Hi đã nhận được một căn biệt thự do Vương Tư Thông tặng làm quà chia tay.

Ban đầu, Trương Dư Hi được công chúng biết đến nhờ mối tình với thiếu gia hào môn Vương Tư Thông.

Sau khi chia tay Vương Tư Thông, sự nghiệp của Trương Dư Hi có bước tiến mới. Cô đá chéo sân sang mảng phim ảnh và góp mặt trong một số tác phẩm như Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Như Ý Truyện, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát… Mặc dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận nhưng Trương Dư Hi vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc "đỉnh chóp", thần thái hơn người, "cân" được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại.

Nguồn: iFeng