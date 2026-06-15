Mỹ nhân showbiz cưới người thừa kế gia tộc giàu có: Được cưng chiều hết mực, nhà tân hôn là biệt thự 4 tầng đẹp đẳng cấp

Không gian sống của cặp đôi gây ấn tượng với khu sân vườn rộng rãi, từng thiết kế trong nhà đều chỉn chu, đẹp mắt.

Sinh năm 1993, Ngô Thiên Ngữ là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Hồng Kông. Sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút với hai dòng máu Pháp và Trung Quốc, cô được truyền thông ưu ái gọi là "bông hồng lai" của làng giải trí xứ Cảng thơm. Ngô Thiên Ngữ từng có cuộc tình tốn nhiều giấy mực của báo chí, sau đó vào năm 2024, mỹ nhân 9x chính thức gả vào hào môn khi kết hôn với doanh nhân thuộc giới siêu giàu là Thi Bá Hùng. Anh là hậu duệ đời thứ 3 và người thừa kế khối gia sản 10 tỷ USD của nhà họ Thi.

Mới đây, cặp đôi "vợ minh tinh - chồng tỷ phú" thu hút đông đảo sự chú ý của truyền thông khi chia sẻ không gian sống bên trong căn biệt thự 4 tầng có sân vườn rộng rãi. Từ cách bố trí ánh sáng, phân chia công năng đến việc lựa chọn nội thất và các tác phẩm nghệ thuật, mọi chi tiết đều phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng của gia chủ

Toàn cảnh biệt thự sang xịn của Ngô Thiên Ngữ và chồng tỷ phú

Biệt thự 4 tầng của vợ chồng Ngô Thiên Ngữ được thiết kế theo phong cách sang trọng, thanh lịch, đề cao cảm giác thư giãn và sự kết nối với nghệ thuật. Toàn bộ không gian mang tông màu kem trắng nhẹ nhàng, đón ngập ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa sổ lớn. Phòng khách gây ấn tượng với cách phối nội thất tinh tế khi kết hợp những gam màu trầm ấm cùng các chi tiết decor nghệ thuật. Nổi bật giữa không gian là chiếc sofa màu hồng phấn mềm mại, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng.

Khu vực bếp được thiết kế theo phong cách mở, kết nối liền mạch với phòng khách để tăng cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Không gian gây ấn tượng với hệ tủ gỗ nâu trầm sang trọng cùng đảo bếp ốp đá tinh tế. Điểm nhấn nổi bật ở khu bếp là khung vòm đá với những đường vân độc đáo, giúp làm tăng nét đẹp nghệ thuật cho ngôi nhà. Bên cạnh cửa sổ, cặp đôi bố trí một góc sofa và bàn trà nhỏ, trở thành nơi thư giãn và tận hưởng ánh sáng tự nhiên.

Mỗi góc trong ngôi nhà đều được vợ chồng Ngô Thiên Ngữ chăm chút tỉ mỉ và phòng tắm cũng không ngoại lệ. Không gian này mang đậm dấu ấn nghệ thuật với tường phủ họa tiết như một bức tranh cổ điển, kết hợp cùng các chi tiết đá và kim loại ánh đồng sang trọng. Từ gương, đèn tường đến bồn rửa đều được lựa chọn kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế. Đặc biệt, một góc phòng tắm còn hướng ra khu vườn xanh mát bên ngoài, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

Phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách tối giản, ấm cúng. Tông kem chủ đạo kết hợp cùng đầu giường màu nâu sẫm, nội thất được tiết chế vừa đủ, mang đến không gian nghỉ ngơi nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng không kém phần tinh tế.

Không gian sân vườn rộng lớn bao quanh biệt thự là một trong những điểm nhấn được vợ chồng Ngô Thiên Ngữ đặc biệt yêu thích. Khu vườn có nhiều mảng xanh, mang đến cảm giác riêng tư và gần gũi với thiên nhiên. Nữ diễn viên cho biết một trong những lý do vợ chồng cô ưu tiên chọn nhà biệt lập có sân vườn rộng là để hai chú chó cưng có không gian thoải mái chạy nhảy, vui đùa mỗi ngày.