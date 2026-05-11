Mỹ nhân showbiz bỏ hết hào quang cưới thiếu gia kém tuổi: Sống cuộc đời xa hoa, ở biệt thự ven sông đắt đỏ nhất Hà thành

Á hậu Dương Tú Anh từng là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Thời điểm đăng quang ngôi vị Á hậu, người đẹp sinh năm gây ấn tượng nhờ nhan sắc sắc sảo cùng thần thái cuốn hút. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ lên xe hoa vào tháng 7/2018 với thiếu gia Gia Lộc - doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kém cô 1 tuổi.

Tú Anh bên chồng thiếu gia và các con.

Sau kết hôn, Dương Tú Anh có cuộc sống kín tiếng hơn trước, tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Hiện tại, gia đình Dương Tú Anh đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông tại quận Long Biên, Hà Nội. Cơ ngơi của cặp đôi được giới BĐS ước tính có giá khoảng 250 tỷ đồng và thuộc khu đô thị ven sông đắt đỏ bậc nhất Thủ đô. Không gian sống của nàng Á hậu thường xuyên khiến cư dân mạng trầm trồ mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội bởi độ sang trọng, tinh tế và được chăm chút kỹ lưỡng ở từng góc nhỏ.

Toàn bộ biệt thự mang phong cách hiện đại pha chút cổ điển. Vợ chồng Dương Tú Anh lựa chọn gam màu trắng - đen làm chủ đạo, giúp không gian toát lên vẻ thanh lịch và đậm chất “hào môn”. Từ nội thất đến cách bài trí đều được đồng bộ theo hướng tối giản nhưng vẫn thể hiện rõ sự xa hoa.

Khu vực phòng khách là một trong những không gian nổi bật nhất của căn biệt thự. Không gian rộng lớn được bài trí bằng nhiều món nội thất cao cấp, kết hợp cùng các mảng đá hoa cương tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Hệ cửa kính lớn giúp căn phòng luôn sáng sủa, thoáng đãng.

Dương Tú Anh cũng rất chăm cắm hoa và thường xuyên đặt những bình hoa tươi ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà, khiến không gian sống luôn có cảm giác tươi mới và đầy sức sống.

Một điểm nhấn khác của căn biệt thự là khu vực cầu thang trong suốt. Thiết kế này giúp tổng thể ngôi nhà thêm hiện đại, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Đây cũng là chi tiết cho thấy gu thẩm mỹ cầu kỳ của vợ chồng nàng hậu trong việc hoàn thiện tổ ấm.

Để duy trì nhan sắc và vóc dáng, người đẹp giữ thói quen tập thể dục, cô cũng bố trí một khu vực riêng cạnh phòng khách làm không gian để tập luyện cải thiện sức khỏe.

Khu vực bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu đen - xanh chủ đạo, tạo sự tương phản với tổng thể trắng của căn nhà. Không gian bếp vừa sạch sẽ vừa sang trọng, được bố trí gọn gàng với nhiều thiết bị gia dụng và nội thất cao cấp. Dù bận rộn, Dương Tú Anh vẫn dành nhiều thời gian chăm chút cho từng góc nhỏ trong nhà và thường chia sẻ kinh nghiệm decor không gian sống trên MXH.

Phòng ngủ của hai vợ chồng được thiết kế rộng rãi theo tông trắng - đen sang trọng. Nội thất và đồ trang trí được tiết chế vừa đủ để tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Không gian này mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được sự ấm áp đúng tinh thần một tổ ấm gia đình.

Khu vực nhà tắm đi theo đúng ngôn ngữ thiết kế chung của tổng thể căn nhà với các chi tiết như tông trắng - đen và hệ đá hoa cương xa xỉ. Bên cạnh đó, khu vực này vẫn đảm bảo đủ công năng như được bố trí bồn rửa mặt rộng rãi, đối diện là bồn tắm bằng đá vừa sang trọng vừa ấn tượng.

Ngoài khu vực sinh hoạt bên trong, biệt thự còn sở hữu khoảng sân vườn rộng rãi ngập tràn cây xanh và hoa trái. Đây là nơi Dương Tú Anh cùng con trai thường tưới cây, thư giãn và tận hưởng không khí yên bình ven sông. Với lợi thế khuôn viên lớn, gia đình nàng hậu có thể uống trà, ăn sáng hoặc ngắm cảnh ngay trong sân nhà.

Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống của Dương Tú Anh được nhiều người nhận xét ngày càng viên mãn. Dù không còn hoạt động showbiz dày đặc như trước, nàng Á hậu vẫn giữ được sức hút riêng nhờ nhan sắc thăng hạng cùng cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và hai con trong căn biệt thự ven sông đắt đỏ giữa lòng Hà Nội.