Mỹ nhân "Sex and the City" nói về quyết định làm mẹ ở tuổi U50

Trong dàn nữ chính của series phim đình đám "Sex and the City", Kristin Davis là mỹ nhân làm mẹ muộn nhất. Điều này trái ngược hoàn toàn với nhân vật Charlotte York mà cô đảm nhận trong phim.

Nếu trong "Sex and the City", nhân vật của Kristin Davis là mẫu phụ nữ truyền thống, luôn mong muốn lập gia đình và có con, thì ngoài đời mỹ nhân đình đám này lại chưa từng kết hôn cũng như sinh con.

Mỹ nhân "Sex and the City" Kristin Davis lựa chọn không kết hôn, sinh con

Tuy nhiên, người đẹp vẫn thực hiện thiên chức làm mẹ khi nhận 2 con nuôi da màu

Dù không tự mình mang thai rồi sinh con, nhưng Kristin Davis vẫn được trải nghiệm việc làm mẹ khi nhận nuôi 2 nhóc tì dễ thương. Theo đó, vào năm 2011, mỹ nhân "Sex and the City" lần đầu làm mẹ khi nhận nuôi cô con gái tên Gemma Rose. Thời điểm đó, Kristin Davis đã bước sang tuổi 46. Nhóc tì thứ 2 được Kristin Davis nhận nuôi là cậu con trai tên Wilson vào năm 2018.

Đa số công chúng đều tò mò về quyết định làm mẹ của Kristin Davis ở độ tuổi U50. Xuất hiện trên chương trình "Today with Hoda & Jenna" khi quảng bá cho phần ngoại truyện "Sex and the City", Kristin Davis đã thẳng thắn chia sẻ về điều này: "Với tôi, không có cách nào khác để điều đó có thể xảy ra. Mọi người đôi khi sẽ nói 'bạn có hối hận về điều này, điều kia không?' Không, tôi không hối hận vì tôi yêu các con mình".

Kristin Davis nói thêm, trước khi bước sang độ tuổi 46, tôi không sẵn sàng để trở thành 1 người mẹ: "Thực ra là điều đó không nằm trong đầu và trái tim tôi thời điểm đấy".

Mỹ nhân "Sex and the City" cũng chia sẻ quan điểm khi làm mẹ của hai nhóc tì da màu: "Tôi yêu các con mình rất nhiều và cảm thấy chúng như món quà dành cho tôi. Các con của tôi là người Mỹ gốc Phi, do vậy tôi thấy nhiệm vụ và công việc của mình là phải nghiên cứu, làm việc và xây dựng nhiều mối liên kết. Bởi đó là cộng đồng, sự liên kết với các con. Điều đó rất quan trọng".

Nữ diễn viên sinh năm 1965 cho biết thêm: "Tôi làm việc đó mỗi ngày, cố gắng tìm ra cách đảm bảo rằng, các con có thể tiếp cận với cộng đồng người da màu để hiểu rằng, chúng cũng là một phần không thể tách biệt của cộng đồng đó".