Mỹ nhân "Sex and the City" đẹp là thế nhưng lại tuyệt đối không đụng tới một thứ làm đẹp mà chị em ai cũng thích

Sarah Jessica Parker được nhận xét là mỹ nhân giàu có và sở hữu ngoại hình cuốn hút nhất trong dàn diễn viên "Sex and the City".

Kể cả tới thời điểm hiện tại khi bước sang tuổi 60, Sarah Jessica Parker vẫn giữ được nhan sắc cùng vóc dáng thon gọn, săn chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ, ghen tị.

Mỹ nhân "Sex and the City" không bao giờ sử dụng hay sở hữu một thỏi son

Mỹ nhân "Sex and the City" từng có những chia sẻ gây chú ý xung quanh bí quyết làm đẹp cũng như giữ gìn nhan sắc của bản thân.

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn trên với Who What Wear của Anh vào cuối năm 2023, khi được hỏi về màu son yêu thích, Sarah Jessica Parker đã có câu trả lời khiến ai cũng bất ngờ.

Theo Sarah Jessica Parker, bản thân từ nhỏ cho tới bây giờ chưa từng đánh son. "Tôi không tô son. Bạn có biết rằng tôi thậm chí còn chẳng sở hữu một thỏi son nào không? Tôi luôn thoa son bóng. Tôi có ít nhất 2 - 3 thỏi son bóng trong túi", Sarah Jessica Parker chia sẻ.

Về bí quyết dưỡng da, Sarah Jessica Parker nói rằng, bước quan trọng nhất chính là dưỡng ẩm: "Có người đã nói với tôi rằng hãy giữ cho mặt mình ướt trước khi thoa kem dưỡng ẩm vì đó mới là mục đích chính - bạn đang giữ ẩm".

Nữ diễn viên U60 nói rằng, bút kẻ mắt chính là sản phẩm làm đẹp luôn giúp cô cảm thấy tự tin mỗi khi xuất hiện.

Ngoài ra, Sarah Jessica Parker cũng chia sẻ về bước chăm sóc da mà cô cho là không cần thiết nhất. "Không. Ý tôi là, tôi sẽ không bao giờ làm những chiếc mặt nạ mắt mà nghệ sĩ trang điểm Neil Young đắp cho tôi. Chúng thật tuyệt vời! Nhưng tôi không thể tưởng tượng được việc thực sự tự làm điều đó.

Bạn biết đấy, không phải là không cần thiết, [nhưng] tôi sẽ không dành thời gian hay nuông chiều bản thân theo cách đó", mỹ nhân "Sex and the City" chỉ cho rằng điều này không cần thiết đối với mình.

Sinh năm 1965, Sarah Jessica Parker được biết đến nhiều qua vai diễn Carrie Bradshaw trong "Sex and the City". Đây được xem là một trong những series phim thành công nhất trên HBO từ năm 1998 - 2004 và phần ngoại truyện mang tên "And Just Like That".

Sarah Jessica Parker là một trong những mỹ nhân hiếm hoi "nói không" với chuyện thẩm mỹ hay tiêm botox để níu kéo thanh xuân. Đối với những lời chê bai nhan sắc lão hóa từ công chúng, mỹ nhân "Sex and the City" lựa chọn để ngoài tai và cho rằng, bản thân không thể trở thành tất cả phiên bản mọi người mong muốn. Chia sẻ trên Vogue của Pháp cách đây 1 thời gian, Sarah Jessica Parker cho biết: "Tôi thực sự không nghĩ về tuổi tác của mình, tôi cũng không coi đó là điều đáng lo ngại".