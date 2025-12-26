Mỹ nhân rũ bỏ quá khứ làm "bé ba", cưới tỷ phú tàn tật và cái kết bất ngờ sau 17 năm

Trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) đầy rẫy những bóng hồng rực rỡ, Lê Tư vẫn luôn là một cái tên riêng biệt, một biểu tượng của nhan sắc "khuynh thành" mà ngay cả Trương Bá Chi cũng từng phải thốt lên: "Ở Hong Kong (Trung Quốc), tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn mình".

Thế nhưng đằng sau gương mặt thanh tú với đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào ấy là một cuộc đời đầy rẫy những nghịch cảnh, từ ồn ào làm "bé ba" cho đến quyết định kết hôn gây chấn động cả giới giải trí. Sau 16 năm nhìn lại, người ta mới bàng hoàng nhận ra: Lê Tư không chỉ có nhan sắc, cô còn có một cái đầu thép và một trái tim vô cùng bản lĩnh.

Ảnh: Weibo

Tuổi thơ cơ cực và bóng tối của danh xưng "người thứ ba"

Sinh ngày 1/10/1971, Lê Tư xuất thân từ một gia đình với truyền thống nghệ thuật - cô là cháu gái của "ông tổ phim" Lê Dân Vỹ. Tuy nhiên, tuổi thơ của Lê Tư không hề dễ dàng: cha mẹ ly hôn sớm, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, buộc cô phải bỏ học từ năm 14 tuổi để bước chân vào showbiz kiếm tiền nuôi sống bản thân và các em. Ban đầu, Lê Tư chỉ làm người mẫu quảng cáo và diễn viên phụ, nhưng với nhan sắc trời phú, khuôn mặt thánh thiện, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, thân hình quyến rũ và chiều cao 1m65, cô nhanh chóng được TVB chú ý và ký hợp đồng.

Lê Tư thời trẻ là đại mỹ nhân. Ảnh: Weibo

Sự nghiệp của Lê Tư thực sự bùng nổ vào thập niên 90 với hàng loạt vai diễn kinh điển. Năm 1994, cô đảm nhận vai Triệu Mẫn trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - phiên bản TVB remake từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Vai diễn này không chỉ giúp cô nổi tiếng mà còn khẳng định tài năng diễn xuất, với hình ảnh cô công chúa Mông Cổ mạnh mẽ, thông minh và si tình khiến khán giả mê mẩn. Tiếp theo là các bộ phim như Người Trong Giang Hồ hay Thâm Cung Nội Chiến - vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại TVB Anniversary Awards. Lê Tư từng được báo chí ca ngợi là "ngọc nữ" hoàn hảo, kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển Á Đông và sức hút hiện đại, khiến vô số đại gia và ngôi sao theo đuổi.

Vai diễn Triệu Mẫn của Lê Tư thuộc vào hàng kinh điển. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên việc 14 tuổi đã phải để bước chân vào giới giải trí, gánh vác kinh tế cho cả gia đình và nuôi em trai ăn học đã trở thành bước ngoặt lớn trong đời nữ diễn viên. Có lẽ chính sự thiếu vắng điểm tựa từ nhỏ đã khiến cô dễ rơi vào lưới tình với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Năm 16 tuổi, Lê Tư công khai hẹn hò với "ông trùm" truyện tranh Hoàng Ngọc Lang, người hơn cô 21 tuổi. Mối tình này đã khiến cô chịu không ít đắng cay khi bị dư luận chỉ trích là "bé ba" phá hoại gia đình người khác, dù lúc đó Hoàng Ngọc Lang đã ly hôn. Khi người đàn ông này đi tù vì gian lận tài chính, Lê Tư đã suy sụp đến mức từng nghĩ đến chuyện cực đoan. Danh xưng "mỹ nhân hám tiền" bám lấy cô suốt nhiều năm ròng rã, che mờ đi mọi nỗ lực diễn xuất của cô trên màn ảnh.

Lê Tư và Hoàng Ngọc Lang. Ảnh: Weibo

Bước ngoặt cuộc đời từ vụ tai nạn của em trai

Khi đang ở đỉnh cao vinh quang vào năm 2007, một cú điện thoại đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Khi đó, cô đang quay bộ phim Lấy Chồng Giàu Sang - một trong những dự án lớn nhất của TVB với dàn sao khủng. Em trai duy nhất của cô - bác sĩ Lê Anh - gặp tai nạn giao thông kinh hoàng. Anh bị văng ra khỏi xe, não bộ tổn thương nghiêm trọng và rơi vào tình trạng sống thực vật. Bác sĩ chẩn đoán anh có nguy cơ liệt vĩnh viễn, cần phẫu thuật khẩn cấp và chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu HKD. Lê Tư lập tức bỏ dở phim trường, bay về Hồng Kông để chăm sóc em trai - người mà cô coi như con trai, vì đã nuôi nấng anh từ nhỏ. Đối với Lê Tư, Lê Anh không chỉ là em trai mà còn là niềm tự hào, là kết quả của sự hy sinh cả tuổi thanh xuân của cô.

Em trai của Lê Tư gặp tai nạn giao thông năm 2007. Ảnh: Weibo

Trong giai đoạn đen tối ấy, Lê Tư phải tiếp quản chuỗi thẩm mỹ viện mà em trai thành lập, đồng thời đối mặt với áp lực tài chính khổng lồ. Chính lúc này, tỷ phú Mã Đình Cường - con trai của Mã Tư Dục, nhà sáng lập tờ báo Oriental Daily News (một trong những tờ báo lớn nhất Hong Kong, Trung Quốc), và là chủ tịch tập đoàn Oriental Press Group - xuất hiện như "ân nhân cứu mạng". Mã Đình Cường sinh năm 1956, hơn Lê Tư đến 15 tuổi và bị khuyết tật chân từ nhỏ do tai nạn, phải di chuyển bằng xe lăn. Ông đã theo đuổi Lê Tư từ năm 2003, mất 6 năm kiên trì gửi hoa, quà tặng và lời động viên mới chinh phục được cô.

Không chỉ chi trả toàn bộ viện phí (ước tính hơn 100 triệu HKD), Mã Đình Cường còn mời các chuyên gia y tế hàng đầu từ Mỹ và châu Âu về điều trị cho Lê Anh. Ông chia sẻ trong một bài phỏng vấn sau này: "Tôi yêu Lê Tư không phải vì nhan sắc, mà vì nghị lực và tình yêu gia đình của cô ấy. Tôi muốn chăm sóc cô ấy cả đời". Lê Tư, cảm động trước tấm chân tình - đặc biệt khi ông cũng là người khuyết tật và thấu hiểu nỗi đau mất mát - đã nhận lời cầu hôn.

Tỷ phú Mã Đình Cường giang tay cứu giúp Lê Tư. Ảnh: Weibo

Cuộc hôn nhân mang danh "đổi chác" và cái kết bất ngờ sau 17 năm

Ngày 15/1/2008, Lê Tư tuyên bố giải nghệ khi đang ở thời kỳ hoàng kim để kết hôn với vị tỷ phú này. Đám cưới được tổ chức riêng tư, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết, không có sự tham gia của giới truyền thông. Lê Tư diện váy cưới trắng tinh khôi, trong khi Mã Đình Cường lịch lãm trong bộ vest đen, ngồi xe lăn nhưng nụ cười rạng rỡ. Những bức ảnh hiếm hoi từ đám cưới sau này được tiết lộ cho thấy cặp đôi hạnh phúc bên nhau, với tiệc cưới giản dị nhưng ấm cúng.

Dư luận lúc bấy giờ mỉa mai cô là "bán thân" để cứu em trai, gọi cuộc hôn nhân của họ là "mỹ nhân và quái vật". Người ta tin rằng cô chỉ cưới vì tiền và sự giúp đỡ y tế cho em mình, và dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ sớm tan vỡ: "Mỹ nhân TVB sao lại cưới đại gia tàn tật?", "Cô ấy ham tiền tài sản khổng lồ của nhà họ Mã hay chỉ báo ơn?", "Từ ngọc nữ thành phu nhân hào môn, nhưng chồng không lành lặn"... Một số tờ báo còn khơi lại quá khứ tình ái, gọi cô là "tiểu tam rũ bỏ scandal để bước vào hào môn". Lê Tư chọn cách im lặng, chỉ đăng một bài viết trên blog cá nhân thông báo kết hôn. Dù vậy, thị phi kéo dài hàng năm, khiến cô ít xuất hiện công khai.

Cặp đôi kết hôn năm 2008. Ảnh: Weibo

Đến nay đã hơn 17 năm kể từ ngày Lê Tư chính thức trở thành "Mã phu nhân", thực tế đã tát một gáo nước lạnh vào những lời mỉa mai năm xưa. Lê Tư không ở nhà làm phu nhân hưởng lạc. Cô tiếp quản thẩm mỹ viện đang dang dở của em trai, vừa chăm sóc gia đình vừa học cách kinh doanh từ con số 0. Dưới sự hậu thuẫn và dạy bảo của chồng, cô đã đưa công ty CosMax lên sàn chứng khoán vào năm 2017. Hiện tại, cô là một tỷ phú tự thân, sở hữu khối tài sản khổng lồ và điều hành đế chế làm đẹp hàng đầu châu Á.

Lê Tư và Mã Đình Cường có với nhau 3 cô con gái: cặp song sinh Patricia và Pegella sinh năm 2010 (qua phương pháp IVF do Lê Tư gặp khó khăn sinh nở), và con gái út Gianna sinh năm 2012. Mã Đình Cường chiều vợ hết mực: tặng hoa nhân dịp kỷ niệm, tổ chức sinh nhật bất ngờ, và thậm chí chấm điểm vợ "101/100" trong các bài đăng trên mạng xã hội. Lê Tư thường chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc trên Instagram, với các con gái thừa hưởng nhan sắc mẹ, và chồng luôn là chỗ dựa vững chắc.

Ngoài ra, nhờ sự kiên trì chăm sóc và những công nghệ y tế tốt nhất mà anh rể chi trả, em trai Lê Tư sau hơn một thập kỷ sống thực vật đã có thể đứng lên và mỉm cười trong ngày công ty của chị gái lên sàn chứng khoán. Đây chính là phần thưởng lớn nhất cho sự hy sinh của Lê Tư.

Sau 17 năm, Lê Tư không còn là "bình hoa di động" của TVB, mà là người được công chúng ngưỡng mộ. Cô đã rũ bỏ hào quang, rũ bỏ những lời xì xầm về quá khứ để trở thành một người chị tần tảo, một người vợ hiền và một doanh nhân thành đạt. Có thể thấy rằng lựa chọn ở bên tỷ phú tàn tật năm nào của Lê Tư là hoàn toàn chính xác.